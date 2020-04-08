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Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент объявил о новых мерах поддержки семей с детьми, где родители потеряли работу из-за кризиса. Такие семьи получат по 3 тыс. руб., а критерии нуждаемости для получения адресного детского пособия для них будут пересмотрены
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса. В ближайшие три месяца такие семьи дополнительно получат по 3 тыс. руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, сообщил глава государства на совещании с руководителями регионов по борьбе с распространением коронавируса.

Одновременно президент поручил изменить критерии нуждаемости для получения адресной выплаты на детей от трех до семи лет для безработных родителей. Для них не будет учитываться доход, полученный ранее по месту работы. «Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы», — сказал Путин.

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Сейчас на ежемесячную выплату имеют право семьи, которые живут на доходы ниже прожиточного минимума на человека. Доходы семей учитываются за 12 предыдущих месяцев. «Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам», — считает президент. Размер выплаты на ребенка от трех до семи лет зависит от уровня прожиточного минимума в регионе: в 2020 году такие семьи получат в среднем 5,5 тыс. руб. (50% ПМ), а с 2021-го — в среднем 11,5 тыс. руб. на ребенка.

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Президент 7 апреля подписал указ о ежемесячных выплатах семьям в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка до трех лет из средств маткапитала. Деньги будут выплачиваться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей. По оценкам Минтруда, пособие получат около 3,3 млн детей.

Около 30% компаний уже отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а почти половина — перевели их на неполный рабочий день с сокращением зарплат, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) среди 1 тыс. предпринимателей. Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов, а 16% перешли к увольнениям.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне будет выплачиваться пособие по безработице «по верхней планке», то есть 12 130 руб., объявил президент. Оформить пособие должно быть максимально просто, подчеркнул он. Правительство должно отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца, указал Путин.

Кроме того, президент поручил правительству и ЦБ рассмотреть возможность расширения программы каникул по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чтобы она стала доступной для большего числа граждан. Власти предоставили право на кредитные каникулы в течение шести месяцев россиянам, потерявшим более 30% доходов. Но оно предоставляется только лицам с потребительскими кредитами до 250 тыс. руб., автокредитами до 600 тыс. руб. и ипотекой до 1,5 млн руб. На каникулы могут рассчитывать и индивидуальные предприниматели с займами до 300 тыс. руб.

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней вплоть до 30 апреля с сохранением за работающими россиянами зарплаты в полном объеме. Отдельные категории предприятий, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие непрерывность банковских, финансовых расчетов, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат работу. Общие потери российской экономики от пяти нерабочих недель могут составить 2–2,5% ВВП, оценивали экономисты.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Владимир Путин
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