Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент объявил о новых мерах поддержки семей с детьми, где родители потеряли работу из-за кризиса. Такие семьи получат по 3 тыс. руб., а критерии нуждаемости для получения адресного детского пособия для них будут пересмотрены

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса. В ближайшие три месяца такие семьи дополнительно получат по 3 тыс. руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, сообщил глава государства на совещании с руководителями регионов по борьбе с распространением коронавируса.

Одновременно президент поручил изменить критерии нуждаемости для получения адресной выплаты на детей от трех до семи лет для безработных родителей. Для них не будет учитываться доход, полученный ранее по месту работы. «Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы», — сказал Путин.

Сейчас на ежемесячную выплату имеют право семьи, которые живут на доходы ниже прожиточного минимума на человека. Доходы семей учитываются за 12 предыдущих месяцев. «Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам», — считает президент. Размер выплаты на ребенка от трех до семи лет зависит от уровня прожиточного минимума в регионе: в 2020 году такие семьи получат в среднем 5,5 тыс. руб. (50% ПМ), а с 2021-го — в среднем 11,5 тыс. руб. на ребенка.