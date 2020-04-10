Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот

«Классический вариант для этого — дробление бизнеса. Компании с выручкой выше лимита 2 млрд руб. и численностью сотрудников более 250 человек (предельные значения, чтобы считаться малым и средним бизнесом) могут искусственно подогнать бизнес под критерии — создать новое юрлицо и перевести на него часть деятельности и сотрудников. Иногда, чтобы не выйти за лимит по выручке и сохранить право на льготы, фирмы могут попросить некоторых покупателей перенести закрытие контрактов на будущий год, пояснил Яголович. Правда, это не распространенная практика, поскольку отложить исполнение договора, изменив его условия, можно лишь в редких случаях.

К микропредприятиям относят юрлица и ИП с численностью сотрудников до 15 человек и доходом до 120 млн руб., к малым — до 100 человек и до 800 млн руб., к средним — от 100–250 человек и до 2 млрд руб. Общий для всех критерий — 51% уставного капитала должен принадлежать физлицам или субъектам МСП. Доля организаций, не относящихся к МСП, в капитале не должна превышать 49%, доля государства, регионов или НКО — 25%.

Чаще всего искусственное дробление бизнеса используется для ухода от налогов за счет специальных налоговых режимов — упрощенки (УСН) и единого налога на вмененный доход (ЕНВД), и во многом поэтому власти решили отменить ЕНВД с 2021 года. Дробления распространены в розничной торговле, общепите и сфере бытовых услуг. Снижение страховых взносов может стать еще одним поводом для злоупотреблений в виде такой оптимизации, отмечает юрист Forward Legal Федор Закабуня.

В ближайшее время случится достаточно большое число превращений ранее крупных бизнесов и компаний в средние и малые предприятия, считает управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик. «Разумеется, одним из способов является дробление и создание большого количества юрлиц с переводом персонала и перемещением активов», — констатирует он.

В реестр МСП автоматически включают все предприятия, которые отвечают критериям, согласно данным налоговой отчетности за предшествующий год. По последним данным на 10 марта, в реестре 5,96 млн субъектов. Реестр ежегодно обновляется 10 августа на основе информации на 1 июля. Для вновь созданных организаций и зарегистрированных ИП обновление проходит ежемесячно. Теоретически уже по отчетности второго квартала новая компания может попасть в реестр при условии, если применяет общий режим налогообложения, объяснил управляющий партнер юридического бюро «Водчиц и партнеры» Дмитрий Водчиц.

Сейчас региональные инспекции не дают льготы автоматически, рассказал Водчиц: «Говорят, что нужно направлять заявление». Также непонятно, распространяется ли льгота на фонд оплаты труда по снижению страховых взносов за март. «По идее должна, так как обязательство по уплате страховых взносов возникает в апреле, а льготы действуют с 1 апреля. Все ждут разъяснений», — отметил юрист.

Сейчас предприниматели больше думают, как выжить, и только спустя некоторое время могут задуматься о дроблении, считает он.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Объективные реорганизации

В то же время из-за экономического кризиса у многих компаний упадут обороты, что позволит им законно начать применять специальные налоговые режимы, в том числе УСН, отмечает Федор Закабуня.

Глубокий экономический спад повлечет за собой новые реорганизации, которые будут иметь бизнес-цели. «В ближайшие недели, месяцы мы будем наблюдать, как из больших холдинговых структур и корпораций будут выделяться или возникать вновь юрлица, разделенные по отдельным видам деятельности», — ожидает Лемчик.

В частности, из-за «новой реальности» объективные причины дробления возникли у компаний общепита, которые официально признаны пострадавшими. Из-за падения спроса в розничных точках продаж и возросшего спроса на доставку фронт работ сегментируется на точки общепита и доставку по адресам: в такой ситуации логичным будет создание отдельного юрлица, развивающего доставку. «Это вполне объективная причина для дробления одной компании на две самостоятельные фирмы. Тем более переориентация бизнеса на доставку потребует организационных изменений: найма новых специалистов и перепрофилирования уже невостребованных сотрудников общепита, изменения стратегии привлечения и взаимодействия с клиентами», — пояснил Иван Яголович.

Чем опасно искусственное дробление

Очевидно, налоговая предвидит рост числа дроблений и будет пристальнее проверять получателей налоговых льгот. За искусственное дробление бизнеса инспекторы доначисляют налоги по стандартным ставкам. Штрафы достигают от 20 до 40% неуплаченной суммы налогов, сборов и страховых взносов, пояснил Закабуня.

Главный фактор при таких проверках — деловая цель дробления бизнеса. «Ярко выраженная неналоговая цель обособления дает шансы на выживание и возможности применения льгот», — подчеркивает Лемчик. При проверке необходимо доказать штатную, организационную и имущественную обособленность от других компаний и собственный, не пересекающийся с другими юрлицами вид деятельности.

Федеральная налоговая служба (ФНС) расценивает искусственные дробления как умышленное уклонение от налогов. Все проверки по дроблению бизнеса проводятся с учетом применения ст. 54.1 Налогового кодекса. «Компании, которые захотят открыть новые юрлица или раздробиться только в целях получения налоговых льгот и преференций при наличии массы пересечений по сотрудникам, офисам, имуществу, контрагентам, будут ждать большие проблемы», — предупредил Лемчик.

При этом существенного роста судебных споров не произойдет, считает Яголович. «Сервисы налоговых органов пока «не научились» автоматически выявлять дробление бизнеса, хотя и значительно продвинулись в оценке аффилированности. Между тем сама по себе взаимозависимость не означает искусственного дробления. Признаки занижения выручки можно найти, если непосредственно анализировать отчетность и вручную сравнивать показатели, а для установления миграции персонала без фактического изменения рабочего функционала необходимы допросы сотрудников, рассказал адвокат. К тому же дробление бизнеса — одна из самых сложных категорий дел для доказывания, и суды чаще встают на сторону компаний в сравнении с делами по фирмам-однодневкам, рассказал он.

Помогут ли льготы обелению экономики

С одной стороны, кризис усилит теневую занятость — предпринимателям выгоднее платить зарплаты в конвертах и экономить на страховых взносах. Кроме того, официально не оформляя сотрудников, легче их увольнять, констатировал Александр Лемчик.

Почти каждая третья компания (30%) принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, показал опрос ЦСР во время первой объявленной Путиным нерабочей недели. Свыше 20% предприятий сократили зарплаты, а 16% перешли к увольнениям.

Бизнес уходит в неформальные отношения, чтобы избежать государственного регулирования и уйти от налогов и страховых взносов, на которые тратится весомая часть выручки любого бизнеса. Работодатель, не относящийся к малому бизнесу, должен платить за каждого сотрудника страховые взносы по ставке 30% от зарплаты. К 30%, которые платит работодатель, добавляются еще 13% подоходного налога (НДФЛ), который удерживается с зарплат. Министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК называл такую нагрузку «запредельной» и указал на прямую связь с высокой долей серых зарплат.

В 2018 году скрытая оплата труда (неформальные зарплаты, «конвертные» зарплаты) составила 13,06 трлн руб., или почти 13% ВВП, подсчитал Росстат. Больше всего теневых операций происходит в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве.

Двукратное снижение страховых взносов в совокупности с объявленными карательными мерами против снижения зарплат притормозит уход экономики в тень, считает Яголович.

Уход от налогов через обнальные схемы становится неэффективным. «При огромных 30-процентных страховых взносах использование фирм-однодневок позволяло в два раза снизить налоговое бремя. Страховой взнос 15%, распространяющийся к тому же лишь на часть выплаты, не исключает выгод от использования фирмы-однодневки, однако теперь экономия будет не такая большая. К тому же с учетом затрат на организацию схем обналички и связанные с ними риски лучше полностью заплатить налоги», — рассказал адвокат.

Рынок обналичивания рухнул, после того как ЦБ провел чистку банковского сектора и совместно с Росфинмониторингом усилил контроль за сомнительными операциями. Плата за обналичивание резко выросла: сейчас обнальщики берут 22–23% за свои услуги, сообщили источники РБК в полиции. Несколько лет назад такие услуги оказывали всего за 2–3%, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Снижение страховых взносов сделает невыгодными услуги обнальщиков из-за их дороговизны и налоговых рисков, поэтому бизнесмены, пользовавшиеся схемами ухода от налогов через обналичивание, начнут переходить в правовое русло, резюмировал Александр Лемчик.