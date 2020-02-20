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Экономика ,  
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Минфин рассказал о «комфортных» способах перенести отмену ЕНВД

Власти обеспечат бизнесу максимально комфортный переход на другие налоговые режимы в связи с отменой с 2021 года Единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заверил глава Минфина Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Переход на более прозрачные налоговые режимы после отмены с 2021 года Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) должен пройти для предпринимателей максимально безболезненно, заверил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

ЕНВД полностью отменят с 2021 года. В Москве он уже не действует с 2012 года. Ликвидировать ЕНВД по всей России планировали и ранее, но идея вызывала возмущение бизнеса.

После отмены ЕНВД предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых), объяснил министр. В первом квартале на сайте ФНС должен появиться калькулятор, который должен помочь предпринимателям выбрать новый наиболее выгодный для себя налоговый режим.

«Надо сделать так, чтобы переход стал для налогоплательщиков абсолютно комфортным, без затрат. Мы сейчас вообще переходим на то, чтобы все налогоплательщики не ходили в Налоговую службу, могли в онлайн-режиме общаться с налоговой», — подчеркнул Силуанов.

ЕНВД — второй популярности у бизнеса налоговый режим. На первом месте — упрощенная система налогообложения (УСН). Сейчас ЕНВД применяют порядка 200 тыс. юрлиц и около 1,8 млн ИП.

«Вмененку» ввели более 20 лет назад, когда государство еще не умело отслеживать доходы малого бизнеса. Сколько бы предприниматель ни заработал, он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода (ставку устанавливают власти регионов). Таким образом, фактическая доходность конкретного бизнеса не учитывается. Минфин считает такой режим устаревшим, и его аналогов нет ни в США, ни в ЕС, Китае или Японии.

ЕНВД часто используют для уклонения от уплаты налогов, отметил министр. Перевод розницы на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в налоговую, показал, что некоторые предприятия с миллиардными оборотами, применяя ЕНВД, платят минимальные налоги, рассказал Силуанов. Например, из-за этого не оправдались ожидания собрать больше налогов благодаря маркировке меховых изделий и снижению контрафакта. «Все реализуется через предприятия, которые используют ЕНВД», — объяснил Силуанов.

ЕНВД мешает конкуренции в малом предпринимательстве, создает перекосы в уровне налогообложения. «Этот режим себя исчерпал», — констатировал Силуанов.

Параллельно с отменой ЕНВД начнут работу онлайн-сервисы для бесконтактного налогового администрирования, чтобы предприниматели могли платить налоги, не сдавая отчетность и без визитов в налоговую. Так, с 1 июля 2020 года будет отменена вся отчетность для предприятий на УСН. Налоговые органы будут сами исчислять налог на основе автоматически получаемых через онлайн-кассы данных об оборотах предпринимателей. Сейчас ФНС разрабатывает сервис «УСН-онлайн» по аналогии с мобильным приложением для самозанятых «Мой налог». «Налоговая сама исчислит налог и спишет со счета — просто работай легально и спи спокойно», — отметил Силуанов.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, ЕНВД, малый бизнес
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