Минфин рассказал о «комфортных» способах перенести отмену ЕНВД

Власти обеспечат бизнесу максимально комфортный переход на другие налоговые режимы в связи с отменой с 2021 года Единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заверил глава Минфина Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Переход на более прозрачные налоговые режимы после отмены с 2021 года Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) должен пройти для предпринимателей максимально безболезненно, заверил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

ЕНВД полностью отменят с 2021 года. В Москве он уже не действует с 2012 года. Ликвидировать ЕНВД по всей России планировали и ранее, но идея вызывала возмущение бизнеса.

После отмены ЕНВД предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых), объяснил министр. В первом квартале на сайте ФНС должен появиться калькулятор, который должен помочь предпринимателям выбрать новый наиболее выгодный для себя налоговый режим.

«Надо сделать так, чтобы переход стал для налогоплательщиков абсолютно комфортным, без затрат. Мы сейчас вообще переходим на то, чтобы все налогоплательщики не ходили в Налоговую службу, могли в онлайн-режиме общаться с налоговой», — подчеркнул Силуанов.