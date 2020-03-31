Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

Госдума поддержала снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса. Антикризисная мера, объявленная президентом, начнет действовать с 1 апреля 2020 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госдума одобрила двукратное снижение общей ставки страховых взносов, с 30 до 15%, во внебюджетные фонды для малого и среднего бизнеса с зарплат сотрудников, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой. Проект закона был одобрен в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы во вторник, 31 марта.

Для поддержки малого и среднего бизнеса президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил в два раза снизить для них ставку страховых взносов на зарплаты выше МРОТ (в 2020 году — 12,13 тыс. руб.). Если бизнес платит зарплату на уровне минимальной или ниже — ставка остается неизменной. Пониженная ставка вводится не только в качестве антикризисной меры, а надолго, чтобы создать стимул для повышения зарплат работникам, говорил президент.

Согласно одобренному Госдумой проекту закона, с 1 апреля малый и средний бизнес будет платить с зарплат сотрудников выше МРОТ страховые взносы: