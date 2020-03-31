Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС Общество, 16:19 Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек Общество, 16:18 Армения попросила «Газпром» начать переговоры о снижении цены на газ Экономика, 16:14 Мишустин поручил выделить деньги застрявшим за границей россиянам Общество, 16:10 СМИ сообщили о желании четырех клубов АПЛ завершить сезон Спорт, 16:08 В Грузии запретили продажу алкоголя Общество, 16:06 У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус Общество, 16:03 В прошедшие выходные россияне «самоизолировались» в поездках на шашлыки Бизнес, 16:02 Госдума одобрила перенос сроков предустановки российского ПО на гаджеты Технологии и медиа, 15:58 Половина регионов России ввела ограничительные меры по примеру Москвы Общество, 15:56 Редакторы «Ведомостей» потребовали сменить нового главреда газеты Технологии и медиа, 15:55 Британия оштрафовала местный банк за нарушение санкций против Сбербанка Финансы, 15:52 Прокуратура потребовала ограничить доступ к публикации о больных COVID-19 Общество, 15:50 В Госдуме предложили замедлять зарубежные интернет-сервисы при перегрузке Технологии и медиа, 15:49
Пандемия коронавируса ,  
0 

Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

Госдума поддержала снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса. Антикризисная мера, объявленная президентом, начнет действовать с 1 апреля 2020 года
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госдума одобрила двукратное снижение общей ставки страховых взносов, с 30 до 15%, во внебюджетные фонды для малого и среднего бизнеса с зарплат сотрудников, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой. Проект закона был одобрен в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы во вторник, 31 марта.

Для поддержки малого и среднего бизнеса президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил в два раза снизить для них ставку страховых взносов на зарплаты выше МРОТ (в 2020 году — 12,13 тыс. руб.). Если бизнес платит зарплату на уровне минимальной или ниже — ставка остается неизменной. Пониженная ставка вводится не только в качестве антикризисной меры, а надолго, чтобы создать стимул для повышения зарплат работникам, говорил президент.

Согласно одобренному Госдумой проекту закона, с 1 апреля малый и средний бизнес будет платить с зарплат сотрудников выше МРОТ страховые взносы:

  • в Пенсионный фонд России по ставке 10% (как в рамках предельной величины базы, так и свыше);
  • в Фонд обязательного медицинского страхования  — 5%;
  • в Фонд социального страхования (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) — 0%.

Сейчас российский работодатель должен платить за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от заработной платы. 22% поступает в Пенсионный фонд, 5,1% — в ФОМС, 2,9% — в ФСС. Если зарплата сотрудника превышает 1,29 млн руб., то ставка пенсионных взносов снижается до 10%. Взносы на социальное страхование обнуляются при зарплате свыше 990 тыс. руб. в год накопленным итогом.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что решение о снижении ставки страховых взносов с 30 до 15% позволит «высвободить» ресурсы предприятий малого и среднего бизнеса в объеме 285 млрд руб. за девять месяцев 2020 года. «Это существенное подспорье малому предпринимательству», — подчеркнул он.

Снижение ставки страховых взносов автоматически приведет к  выпадающим доходам для Пенсионного фонда, Фонда ОМС  и Фонда социального страхования — компенсировать их придется из федерального бюджета. Потери фондов от снижения ставки могут составить 300–400 млрд руб. в год, говорила РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Автор: Юлия Старостина
Теги: ПФР, ФОМС, малый бизнес, ФСС, Госдума РФ, страховые взносы
Материалы по теме
Роструд объяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю
Общество
Титов счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса
Экономика
Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter