Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса
Госдума одобрила двукратное снижение общей ставки страховых взносов, с 30 до 15%, во внебюджетные фонды для малого и среднего бизнеса с зарплат сотрудников, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой. Проект закона был одобрен в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы во вторник, 31 марта.
Для поддержки малого и среднего бизнеса президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил в два раза снизить для них ставку страховых взносов на зарплаты выше МРОТ (в 2020 году — 12,13 тыс. руб.). Если бизнес платит зарплату на уровне минимальной или ниже — ставка остается неизменной. Пониженная ставка вводится не только в качестве антикризисной меры, а надолго, чтобы создать стимул для повышения зарплат работникам, говорил президент.
Согласно одобренному Госдумой проекту закона, с 1 апреля малый и средний бизнес будет платить с зарплат сотрудников выше МРОТ страховые взносы:
- в Пенсионный фонд России по ставке 10% (как в рамках предельной величины базы, так и свыше);
- в Фонд обязательного медицинского страхования — 5%;
- в Фонд социального страхования (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) — 0%.