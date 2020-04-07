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Экономика ,  
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Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, показал опрос ЦСР во время первой недели «путинских каникул». Свыше 20% предприятий сократили зарплаты, а 16% перешли к увольнениям
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Несмотря на то что российские работодатели не имеют права принудительно отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет, показал опрос ЦСР «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года» (есть у РБК).

Исследование было проведено с 31 марта по 2 апреля, то есть в течение первой нерабочей недели, объявленной президентом в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. В опросе приняли участие около 1 тыс. предприятий.

Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, девальвация рубля вследствие падения цен на нефть привели к резкому снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты.

  • Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
  • Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов.
  • Каждое пятое предприятие перевело работников на дистанционный режим работы с понижением зарплаты.
  • Увольнения работников начали уже 16% компаний.

В структуре денежных доходов населения по источникам поступлений, по данным Росстата, наибольшую долю занимает зарплата, при ее снижении реальные располагаемые денежные доходы населения начнут сокращаться. Падение реальных денежных доходов россиян по итогам 2020 года может стать максимальным за период с 2014 года, следует из прогнозов экономистов АКРА и Альфа-банка. По их оценкам, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные доходы населения могут снизиться более чем на 5%.

Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина
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Ожидания падения ВВП

Рискам банкротства подвержены 28% российских компаний, и в наиболее сложном положении сейчас находятся предприятия в сфере торговли, транспорта, недвижимости и строительства, под ударом и весь сектор услуг, показали результаты опроса. Бизнес ожидает дальнейшего снижения потребительского спроса на 9%, сокращения капитальных вложений на 0,3% и чистого экспорта — на 2%.

По оценкам предпринимателей, ВВП России при отсутствии финансовых мер господдержки населения и бизнеса по итогам 2020 года может сократиться на 5,6%. К настоящему времени правительство России зарезервировало на борьбу с кризисом 1,4 трлн руб. (около 1,3% ВВП), говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Но даже если все указанные средства будут направлены на меры поддержки предпринимателей и населения, российская экономика, по мнению участников опроса ЦСР, не сможет избежать рецессии: ВВП по итогам текущего года упадет на 1,18%.

Бизнес попросил Мишустина предоставить субсидии на выплату зарплат
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Информированность о мерах поддержки

Большая часть участников опроса (76%) знают о предоставленной правительством отсрочке по уплате налогов (за исключением НДС) на ближайшие шесть месяцев для малого и среднего бизнеса, а также для микропредприятий. 65% компаний осведомлены о двукратном понижении ставки страховых взносов для предприятий МСП с 30 до 15%.

Свыше 50% респондентов слышали о таких мерах поддержки, как отсрочка по кредитным платежам для малого и среднего бизнеса на полгода, снижении кредитных обязательств (по схеме: треть из них выплачивает государство, треть — банк, а еще треть — сам заемщик) для сектора МСП, а также о предоставлении кредитов по нулевой ставке для выплаты зарплат сотрудникам.

Хуже всего предприятия (35% участников опроса) осведомлены о понижении максимального размера эквайринговой комиссии при онлайн-продаже товаров до 1% (cейчас в среднем 1,2–2,2%), а также об освобождении от административных штрафов за валютные нарушения (37% предприятий знают об этом).

Наиболее востребованной дополнительной мерой поддержки с точки зрения бизнеса является отмена НДС на ближайшие полгода, а также предоставление государственной субсидии на выплату зарплат в полном объеме в течение шести месяцев.

Российские бизнес-объединения направили совместное письмо в правительство, в котором, в частности, заявили о необходимости ввести для предприятий субсидии на выплату 2/3 среднемесячной зарплаты на весь период действия режима нерабочих дней, а также рассмотреть возможность освобождения компаний от уплаты налогов, субсидирование платежей за аренду, лизинг и кредиты.

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней вплоть до 30 апреля с сохранением за работающими россиянами зарплаты в полном объеме. Отдельные категории предприятий, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие непрерывность банковских, финансовых расчетов, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат работу. Общие потери российской экономики от пяти нерабочих недель могут составить 2–2,5% ВВП, оценивали экономисты.

Авторы: Юлия Старостина, Ольга Агеева
Теги: ЦСР, зарплата, карантин
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Бизнес попросил Мишустина предоставить субсидии на выплату зарплат
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