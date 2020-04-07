Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, показал опрос ЦСР во время первой недели «путинских каникул». Свыше 20% предприятий сократили зарплаты, а 16% перешли к увольнениям

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Несмотря на то что российские работодатели не имеют права принудительно отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет, показал опрос ЦСР «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года» (есть у РБК).

Исследование было проведено с 31 марта по 2 апреля, то есть в течение первой нерабочей недели, объявленной президентом в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. В опросе приняли участие около 1 тыс. предприятий.

Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, девальвация рубля вследствие падения цен на нефть привели к резкому снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты.

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.

Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов.

Каждое пятое предприятие перевело работников на дистанционный режим работы с понижением зарплаты.

Увольнения работников начали уже 16% компаний.

В структуре денежных доходов населения по источникам поступлений, по данным Росстата, наибольшую долю занимает зарплата, при ее снижении реальные располагаемые денежные доходы населения начнут сокращаться. Падение реальных денежных доходов россиян по итогам 2020 года может стать максимальным за период с 2014 года, следует из прогнозов экономистов АКРА и Альфа-банка. По их оценкам, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные доходы населения могут снизиться более чем на 5%.