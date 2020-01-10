Минфин не поддержал налоговую реконструкцию при наказании фирм-уклонистов

Наказывая бизнес за уклонение от уплаты налогов, налоговикам необязательно моделировать, сколько он должен был заплатить, не нарушив правил, считает Минфин. Такая позиция может вызвать рост доначислений, считают эксперты

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Доначисляя бизнесу недоимки и штрафы за уклонение от налогов, необязательно применять метод реконструкции — рассчитывать действительный размер налоговых обязательств предприятий с учетом реально понесенных расходов, прав на налоговые вычеты и т.п. Об этом сообщается в письме Минфина, копия которого есть в РБК; его подлинность подтвердил РБК представитель ведомства. Позиция министерства может привести к росту доначислений, предупредили опрошенные РБК эксперты.

Отрицание налоговой реконструкции

Письмо Минфина за подписью первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова было направлено руководителю ФНС Михаилу Мишустину 13 декабря. Как сообщил РБК представитель министерства, это методологическое разъяснение положений ст. 54.1 Налогового кодекса (НК). «Эта статья НК была введена в 2017 году для защиты добросовестных налогоплательщиков, борьбы с размыванием налоговой базы путем создания фирм-однодневок и офшорных компаний, а также устранения недобросовестной конкуренции», — добавил он.

Однако правоприменительная практика по ст. 54.1 НК привела к значительному росту нагрузки на бизнес, отмечал ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов. Инспекторы доначисляют налоги компаниям, уличенным в применении схем налоговой оптимизации, не учитывая реально понесенные расходы и право на налоговые вычеты. В результате доначисления и штрафы могут значительно превышать суммы, которые бизнес заплатил бы в бюджет, если бы не применял схемы налоговой экономии.

Например, как писал ранее РБК, комбинату в Кемеровской области, который сэкономил на налогах, оформив сделку по покупке молока через посредников, доначислили не только 4,2 млн руб. НДС, но и почти 12 млн руб. налога на прибыль, пени и штрафы, хотя предприятие понесло реальные расходы на закупки. Суд принял сторону бизнеса и отменил доначисления по налогу на прибыль.