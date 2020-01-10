Минфин не поддержал налоговую реконструкцию при наказании фирм-уклонистов

Чтобы устранить излишние карательные меры, в Аналитическом центре при правительстве предлагали законодательно обязать налоговые органы проводить реконструкцию, чтобы исключить двойное и избыточное налогообложение. Такой расчетный метод уже предписывал применять Высший арбитражный суд в постановлении 2006 года.
Однако, как следует из письма Минфина, в ведомстве считают, что принцип налоговой реконструкции потерял свое значение. «Положения ст. 54.1 [Налогового] кодекса в отличие от сформированной на основе постановления пленума Высшего арбитражного суда РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» судебной практики не предусматривают возможность определения налоговых обязательств налогоплательщиков в случае злоупотребления ими своими правами расчетным путем», — указано в письме.
«Таким образом, учет расходов при исчислении налога на прибыль организаций при определении обязательств налогоплательщика, чьи действия по злоупотреблению своим правом подпадают под положения ст. 54.1 кодекса, положениями ст. 54.1 кодекса не предусмотрен», — считают в ведомстве.
«Минфин поддерживает позицию ФНС по применению положений ст. 54.1 кодекса», — подводится итог в письме.
Что это значит для бизнеса
Позиция по налоговой реконструкции «противоречит здравому смыслу и положениям Налогового кодекса», утверждает РБК партнер Taxology Алексей Артюх.
Хотя в ст. 54.1 НК прямо не написано о налоговой реконструкции, она не снимает с налоговых органов обязанность соблюдать принципы экономически обоснованного и справедливого налогообложения, указал адвокат. Налоги должны быть экономически обоснованы, предписывает ст. 3 НК. Инспекторы обязаны при недостоверности документов определять размер подлежащих уплате налогов расчетным путем, следует из ст. 31 НК.
Кроме ст. 54.1 НК существуют другие нормы законодательства, разъяснения Высшего арбитражного, Конституционного и Верховного судов, которые в совокупности обязывают налоговые органы проводить реконструкцию, говорит и руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев.
К тому же в п. 3 ст. 54.1 НК указано, что нарушением не является сделка, если аналогичный финансовый результат может быть достигнут другой операцией. «Закон предписывает налоговым органам при доначислениях ориентироваться на финансовый результат, который невозможен без расходов», — пояснил адвокат.
«По письму, для злоупотребившего налогоплательщика налог на прибыль переформируется в налог на доход. В имущественном выражении концепция карательной добросовестности многократно увеличивает наказание налогоплательщика дополнительно к уже существующей сверхкомпенсационной модели восстановления потерь бюджета (начисление недоимки, пеней, 20–40% штрафа)», — предупредил руководитель практики налоговых споров компании «Номен» Иван Яголович.
Борьба с уходом от налогов призвана не позволить нарушителям платить в бюджет меньше, чем платят добросовестные предприниматели. Но практика в России приобрела «конфискационный характер», когда нарушителей наказывают не только штрафами, но и чрезмерными налогами, что «в некоторых случаях приводит к гибели бизнеса», отмечает Артюх, замечая, что размер доначисленных недоимок «зачастую не имеет ничего общего со здравым смыслом».
По мнению эксперта, практика по ст. 54.1 НК поставила компании-нарушители в менее выгодное положение по сравнению с теми, кто не ведет учета и не дает инспекции никаких документов. «В таком случае его налоги будут посчитаны расчетным путем в том же размере, что у других налогоплательщиков, то есть адекватно, а не по сути конфискационно, как в случае с [ст.] 54.1 НК», — объяснил адвокат.
Можно ли снизить доначисления
Все решения региональных инспекций по ст. 54.1 НК согласовываются с центральным аппаратом ФНС. Налоговые органы выиграли 90% судебных споров об оптимизации с 2017 года.
Уменьшить размер доначислений за налоговую экономию возможно только при досудебном урегулировании спора, объяснил Зайцев. «Если бороться, то именно на стадии досудебного обжалования. Суды, как правило, встают на сторону налоговых органов. Поэтому компании-нарушителю лучше не только выражать несогласие, но и на стадии досудебного обжалования предоставить свои расчеты, чтобы помочь налоговым органам определить действительный размер обязательств», — рекомендовал адвокат.