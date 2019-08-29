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Росстат измерил «невидимую» экономику России
Объем неучтенной экономики России составил 11,7 трлн руб. (12,7% ВВП) в 2017 году, следует из данных Росстата. Самая крупная доля скрытого производства — в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.

  • ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб. Таким образом, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн руб.
  • Доля скрытой экономики в ВВП снижается: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), в 2015 году — те же 13,2% (11 трлн руб.), в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.).
  • Ненаблюдаемая экономика включается в объем ВВП, публикуемый Росстатом.

Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снижается, но практически не уменьшаются ее абсолютные объемы в рыночных ценах, отметил директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко. Россияне остаются в неформальной экономике, потому что стремятся избежать избыточного государственного регулирования, высоких налогов. Но, главное, в официальном секторе нет предложений работы с высокой оплатой труда, поэтому люди ищут возможность заработка в неформальной деятельности, считает он.

Большой теневой сектор в России — это следствие отсутствия стабильного законодательства в сфере экономики, в частности налогов и обязательных платежей, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Подорванное доверие со стороны бизнеса приводит к стремлению уйти в тень», — сказал РБК Жарский.

Какие сектора глубже всего ушли в тень

  • Самая высокая доля неформального сектора — в сфере операций с недвижимостью (6,3% ВВП, или половина всей серой экономики страны). При этом неформальной экономике принадлежат большинство экономических операций в этом секторе — 70,6%.
  • В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве формируется 1,4% неучтенного ВВП России, и столько же производит сектор оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта. На третьем месте — строительство, в котором почти 16% всех экономических операций находится в тени (0,9% ВВП).
  • В госуправлении и обеспечении военной безопасности, а также в секторе водоснабжения и утилизации отходов полностью отсутствует неформальная деятельность, следует из данных Росстата.
  • По данным ЦБ, строительный сектор, сектор услуг (кроме логистики) и оптово-розничная торговля формируют наибольший спрос на теневые финансовые услуги в России (.pdf). По оценкам регулятора, за прошлый год за рубеж нелегально было выведено 73 млрд руб. Рынок обналичивания денежных средств ЦБ оценил в 176 млрд руб. (.pdf).
     

Неформальный съем жилья, мигранты

Теневая экономика проникает в те сферы деятельности, в которых в силу естественных причин затруднен контроль за операционной либо финансовой деятельностью, утверждает Илья Жарский. В сфере недвижимости очень распространены неформальные арендные отношения, когда арендодателем не платится подоходный налог, и это порождает огромный теневой рынок, отметил эксперт.

Значительная доля россиян продолжает заниматься неформальным производством в сельском хозяйстве и рыболовстве, говорит Алексей Пономаренко. «В Западной Европе, Соединенных Штатах никому не придет в голову выращивать картошку для себя, поскольку это экономически необоснованно: ее можно купить в магазине, а деньги надо зарабатывать в другом месте. А в России все сельское население, половина городских жителей выращивают для себя продукты питания», — отметил он.

В строительстве неофициально используется труд мигрантов, что объясняет высокую долю теневых операций в этом секторе, а в сфере торговли и ремонта распространены незарегистрированные производства, например автомастерские и шиномонтаж, добавил Пономаренко.

В российской экономике по состоянию на конец 2018 года неформально заняты 14 млн человек (19,3% в общей численности занятых), следует из данных Росстата. А так называемый скрытый фонд оплаты труда (зарплаты в конвертах в официальном секторе и зарплаты в неофициальном секторе) составил в 2018 году 12,6% ВВП (свыше 13 трлн руб.).

Как Росстат вычисляет долю ненаблюдаемой экономики

Росстат для определения доли неучтенной экономики в ВВП использует оценку результатов трех видов экономических операций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами:

  • теневое (скрытое) производство — разрешенная деятельность, намеренно скрываемая от государства, уплаты налогов и следования закону (например, неофициальное использование труда работников и выплата им зарплаты наличными в конверте);
  • неформальное производство — легальное, но нигде не зарегистрированное производство домашнего хозяйства с целью его рыночной продажи (например, продажа собственно выращенных овощей и фруктов на рынке);
  • производство домашних хозяйств для собственного потребления.

Расчеты показателей скрытой и неформальной экономики ведутся на основании косвенной информации, применения балансовых методов (когда из общего показателя вычитается объем наблюдаемого производства) и экспертных оценок, отмечается в документах Росстата.

Росстат не включает в расчет теневой экономики криминальную деятельность, то есть производство и реализацию наркотиков и оружия, проституцию, порнографию и др., хотя в соответствии с международным стандартом системы национальных счетов результаты экономической деятельности, не разрешенной законом, рекомендуется включать в границы производства.

Оценка финансовой разведки

Объем теневой экономики России в 2018 году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, согласно предварительной оценке Росфинмониторинга. В 2017 году, по его данным, доля неформального сектора составляла еще больше — 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.). Оценки Росфинмониторинга значительно превышают данные Росстата. Ведомство в расчет теневой экономики включает серый импорт (ввоз товаров с занижением импортных пошлин за счет недостоверного декларирования), сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей и выплату серых зарплат.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, теневая экономика
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