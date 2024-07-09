Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении налогов

Налоговый законопроект, принятый во втором чтении, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 22%, повышает до 25% налог на прибыль для бизнеса и дает муниципалитетам право устанавливать туристический налог

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума во вторник, 9 июля, приняла во втором чтении масштабный проект налоговых изменений, которые начнут действовать со следующего года. РБК следил за трансляцией заседания.

Пять ступеней прогрессии НДФЛ

Законопроект устанавливает пятиступенчатую прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) вместо действующей сейчас двуступенчатой (13% при доходе до 5 млн руб. в год и 15% при доходе свыше). Теперь россияне будут платить НДФЛ по следующим ставкам:

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Ранее в Минфине заявляли, что изменение шкалы затронет около 2 млн человек из 64 млн плательщиков НДФЛ (или 3,2%).

Ко второму чтению в законопроекте уточнили, что исключение будет сделано для мобилизованных, военнослужащих Росгвардии, сотрудников полиции, ФСБ, противопожарной службы, ФСИН, Следственного комитета, прокуроров при условии, что их доходы непосредственно связаны с выполнением задач в зоне специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для них сохранятся действующие ставки НДФЛ — 13% при доходе до 5 млн руб. и 15% при превышении этого порога. Аналогичное послабление коснется и работников, получающих «северные надбавки».

Для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека будет действовать налоговый аналог кешбэка. Автоматическая выплата через систему социальной поддержки снизит реальную ставку налога для них до 6%.

Повышение налогов для бизнеса

Ставка налога на прибыль организаций, согласно законопроекту, будет повышена с действующих 20 до 25%. Для стимулирования капвложений крупного бизнеса предусмотрен федеральный инвестиционный налоговый вычет, в рамках которого инвестор может вернуть не более пяти процентных пунктов федеральной части налога на прибыль (из 8% в 2025–2030 годах, 7% после). Конкретные параметры механизма должны быть установлены постановлением правительства. Согласно проекту постановления, подготовленного Минэкономразвития, вычет предлагается предоставлять только проектам технологического суверенитета и структурной адаптации, включенным в специальный реестр.

Поправками ко второму чтению уточняется, что на вычет смогут претендовать также производители природного газа.

Для малого бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН), будет расширен порог доходов с действующих 265,8 млн до 450 млн руб. Одновременно будут отменены так называемые переходные ставки для УСН (8% при базе «доходы» и 20% для базы «доходы минус расходы»), едиными для всей «упрощенки» станут базовые ставки 6 и 15%.

Вместе с тем, компании на УСН с доходами выше 60 млн руб. в год обяжут платить налог на добавленную стоимость (НДС). Бизнес сможет выбрать, как платить НДС, — по общей ставке 20% (10 и 0% в отдельных случаях) со всеми полагающимися вычетами или по сниженной специальной ставке (5% при доходах до 250 млн руб. и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн руб.). Изначально предполагалось, что ни плательщики НДС по льготным ставкам 5 и 7%, ни покупатели их товаров и услуг не смогут предъявлять к вычету «входящий» НДС, однако ко второму чтению Минфин учел пожелания депутатов и бизнеса и разрешил такой вычет покупателям у «упрощенцев».

Также законопроект предусматривает проведение налоговой амнистии за дробление бизнеса.

Кроме того, поправками ко второму чтению устанавливается налог на прибыль для компаний ИТ-отрасли в размере 5% до 2030 года. Максимальный размер фиксированного налогового платежа с владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК) составит 25 млн руб. для пяти и более КИК. Налог на процессинговые центры интерактивных ставок букмекеров вырастет почти в четыре раза.

Налоги на пассивный доход

Для нетрудовых доходов сохранятся действующие ставки (13 и 15%), но порог между ними снижается с 5 до 2,4 млн руб. По таким ставкам будут облагаться доходы от:

вкладов в российских банках;

дивидендов, реализации ценных бумаг и операций с цифровыми финансовыми активами;

страховых выплат по пенсионному обеспечению;

продажи или дарения имущества (при этом льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физлица при соблюдении минимальных сроков владения (пять лет для недвижимости, три года для иного имущества, например автомобиля) сохраняется в полном объеме).

Одновременно корректируется льгота в виде освобождения от НДФЛ при продаже акций или долей в бизнесе при сроке непрерывного владения более пяти лет. Теперь, если доход от таких сделок за год превысит 50 млн руб., необходимо будет заплатить налог на общих основаниях, даже если срок владения превысил пять лет.

Туристический налог, пошлины и вычет за ГТО

Вместо курортного сбора, действовавшего в режиме эксперимента в некоторых регионах, в Налоговом кодексе появляется понятие «туристический налог». Решение о введении такого налога будут принимать муниципалитеты. В 2025 году ставка туристического налога должна составлять не более 1% и затем может повышаться на 1 п.п. до 2029 года. Максимальная ставка туристического налога с 2029 года будет составлять 5%.

Налог будет уплачиваться в муниципальный бюджет по месту нахождения гостиниц. Налоговой базой будет стоимость проживания, причем некоторые категории граждан будут освобождены от туристического налога, в частности, инвалиды и участники военной операции на Украине.

Кроме того, законопроект устанавливает и уточняет размер ряда госпошлин. В частности, пошлина за расторжение брака увеличится с 650 руб. до 5000 руб. (с каждого из супругов), а за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. до 400 тыс. руб.

Также повышаются пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимость (сейчас для физлиц она составляет 2 тыс. руб.). С 2025 года, если кадастровая стоимость недвижимости не определена или составляет менее 20 млн руб., пошлина составит 4 тыс. руб., а для объектов кадастровой стоимостью выше придется заплатить пошлину в размере 0,02% от кадастровой стоимости (при этом не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тыс. руб.).

Для россиян, сдавших норму ГТО, будет доступен налоговый вычет в размере 18 тыс. руб. за год.