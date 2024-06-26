Минфин смягчил предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний

Минфин смягчил предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компанийКакие виды платежей затронет новый порядок
Нагрузка на владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), выбравших режим фиксированного НДФЛ (сейчас это 5 млн руб. для одного бизнесмена независимо от количества его КИК), с налогового периода 2025 года возрастет, но будет ограничена суммой 25 млн руб. Это следует из подготовленных Минфином поправок к предстоящему второму чтению налогового законопроекта. РБК с ними ознакомился, подлинность документа подтвердил источник, близкий к правительству. РБК направил запрос в Минфин.
В первой версии законопроекта, принятой в первом чтении 20 июня, принцип уплаты фиксированного налогового платежа для владельцев КИК менялся следующим образом: Минфин предложил уплачивать по 5 млн руб. за каждую КИК. Так, если налогоплательщик контролирует две КИК, то должен будет заплатить 10 млн руб., если три — то 15 млн и т.д., без верхнего предела. В целом у одного налогоплательщика могут быть даже десятки КИК, говорили РБК эксперты.
В поправках ко второму чтению, разосланных Минфином на согласование в ведомства, предлагается в случае, если налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли КИК, «является контролирующим лицом пяти и более контролируемых иностранных компаний», установить базой для НДФЛ фиксированную прибыль в размере 120,9 млн руб. (120 899 900). Исходя из предложенной ранее прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22% это будет транслироваться в уплату почти 25 млн руб. Иными словами, все КИК, начиная с шестой, будут обходиться «бесплатно».
Президент РСПП Александр Шохин на слушаниях 24 июня предложил «регрессивный» принцип НДФЛ с КИК при росте их количества. «В силу того что многие соучредители КИК не могут их ликвидировать [вследствие санкций], предлагаем градацию установить: одна КИК — 5 млн руб., от трех до десяти — 10 млн руб., от 11 до 20 — 20 млн руб.», — аргументировал Шохин.
По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2022 года количество КИК выросло на 21%, до 45,6 тыс., сообщал РБК. Число декларируемых КИК увеличивается ежегодно, а в 2022-м темпы их прироста стали рекордными с 2017 года. Уведомления о наличии контролируемых иностранных компаний за 2022 год предоставили более 18,3 тыс. налогоплательщиков. То есть каждый отчитавшийся налогоплательщик в среднем имел доли в 2,5 КИК.
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