Минфин смягчил предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний

Минфин учел просьбы бизнеса и предлагает ограничить планируемое повышение налоговой нагрузки на владельцев контролируемых иностранных компаний. Фиксированный взнос с КИК составит максимум ₽25 млн при пяти или более таких структур

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нагрузка на владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), выбравших режим фиксированного НДФЛ (сейчас это 5 млн руб. для одного бизнесмена независимо от количества его КИК), с налогового периода 2025 года возрастет, но будет ограничена суммой 25 млн руб. Это следует из подготовленных Минфином поправок к предстоящему второму чтению налогового законопроекта. РБК с ними ознакомился, подлинность документа подтвердил источник, близкий к правительству. РБК направил запрос в Минфин.

В первой версии законопроекта, принятой в первом чтении 20 июня, принцип уплаты фиксированного налогового платежа для владельцев КИК менялся следующим образом: Минфин предложил уплачивать по 5 млн руб. за каждую КИК. Так, если налогоплательщик контролирует две КИК, то должен будет заплатить 10 млн руб., если три — то 15 млн и т.д., без верхнего предела. В целом у одного налогоплательщика могут быть даже десятки КИК, говорили РБК эксперты.

В поправках ко второму чтению, разосланных Минфином на согласование в ведомства, предлагается в случае, если налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли КИК, «является контролирующим лицом пяти и более контролируемых иностранных компаний», установить базой для НДФЛ фиксированную прибыль в размере 120,9 млн руб. (120 899 900). Исходя из предложенной ранее прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22% это будет транслироваться в уплату почти 25 млн руб. Иными словами, все КИК, начиная с шестой, будут обходиться «бесплатно».

Президент РСПП Александр Шохин на слушаниях 24 июня предложил «регрессивный» принцип НДФЛ с КИК при росте их количества. «В силу того что многие соучредители КИК не могут их ликвидировать [вследствие санкций], предлагаем градацию установить: одна КИК — 5 млн руб., от трех до десяти — 10 млн руб., от 11 до 20 — 20 млн руб.», — аргументировал Шохин.

По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2022 года количество КИК выросло на 21%, до 45,6 тыс., сообщал РБК. Число декларируемых КИК увеличивается ежегодно, а в 2022-м темпы их прироста стали рекордными с 2017 года. Уведомления о наличии контролируемых иностранных компаний за 2022 год предоставили более 18,3 тыс. налогоплательщиков. То есть каждый отчитавшийся налогоплательщик в среднем имел доли в 2,5 КИК.