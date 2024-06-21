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Общество ,  
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Власти решили дать всем регионам право взимать курортный сбор

Минэкономразвития решило дать всем регионам право взимать курортный сбор
Минэк решил предоставить право всем регионам России ввести курортный сбор. Его будут взимать не с человека, а за номер в отеле (от 65 руб. за сутки). Средства пойдут в бюджет муниципалитетов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минэкономразвития предложило предоставить право всем российским регионам с 1 января 2025 года решать, устанавливать или нет курортный сбор, говорится в поступившем в РБК пресс-релизе ведомства.

Сбор предлагается взимать не с человека, а с номера в отеле. Ставку будет устанавливать регион, базово она составит 65 руб. с номера в сутки (6 тыс. руб. в квартал). «Вместе с тем, одновременно субъектам дается право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Например, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон», — уточняют в ведомстве.

Средства будут направляться в бюджеты муниципалитетов. Поправки Минэк планирует внести на следующей неделе.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Эксперимент по взиманию курортного сбора начался в мае 2018-го, в этом году он должен был закончиться. Он действует в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и Санкт-Петербурге (с 1 апреля 2023 года). Изначально в тестировании предполагалось участие Крыма, но регион отказался. 

Сейчас курортный сбор платят туристы дополнительно к оплате проживания в гостинице по количеству проведенных в номере дней. В Краснодарском и Алтайском краях он составляет до 50 руб. в сутки, в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге — 100 руб. 

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Минэкономразвития курортный сбор

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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