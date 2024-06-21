Власти решили дать всем регионам право взимать курортный сбор

Минэк решил предоставить право всем регионам России ввести курортный сбор. Его будут взимать не с человека, а за номер в отеле (от 65 руб. за сутки). Средства пойдут в бюджет муниципалитетов

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Минэкономразвития предложило предоставить право всем российским регионам с 1 января 2025 года решать, устанавливать или нет курортный сбор, говорится в поступившем в РБК пресс-релизе ведомства.

Сбор предлагается взимать не с человека, а с номера в отеле. Ставку будет устанавливать регион, базово она составит 65 руб. с номера в сутки (6 тыс. руб. в квартал). «Вместе с тем, одновременно субъектам дается право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Например, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон», — уточняют в ведомстве.

Средства будут направляться в бюджеты муниципалитетов. Поправки Минэк планирует внести на следующей неделе.

Эксперимент по взиманию курортного сбора начался в мае 2018-го, в этом году он должен был закончиться. Он действует в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и Санкт-Петербурге (с 1 апреля 2023 года). Изначально в тестировании предполагалось участие Крыма, но регион отказался.

Сейчас курортный сбор платят туристы дополнительно к оплате проживания в гостинице по количеству проведенных в номере дней. В Краснодарском и Алтайском краях он составляет до 50 руб. в сутки, в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге — 100 руб.