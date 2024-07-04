Власти смягчили методику расчета налога на добычу угля

Власти готовы скорректировать подход к расчету НДПИ для угольщиков и использовать фактическую стоимость реализации угля в портах России. Цены отсечения, выше которых будет взиматься дополнительный налог, предложено поднять

Методику расчета дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольщиков планируется скорректировать и использовать для этого фактические цены реализации угля в портах России. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (документ есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с текстом).

Правительство уже внесло поправки к этому законопроекту в Госдуму, сообщил Минфин утром 3 июля, но сам их текст не публиковался. В ведомстве только указали, что по результатам дополнительного анализа рентных налогов, проведенного совместно с бизнесом, параметры НДПИ на добычу угля и руды при производстве минеральных удобрений будут скорректированы. РБК направил запрос в Минфин.

Согласно законопроекту, угольщики должны будут платить надбавку к НДПИ, если цены реализации угля будут превышать специально установленные цены. В версии ко второму чтению эти цены отсечения были подняты до $167/т для коксующегося угля и до $120/т для энергетического против $140 и $100, соответственно, в документе, прошедшем первое чтение. Одновременно такая цена отсечения будет введена для антрацита и угольной смеси PCI на уровне $135/т.

Кроме того, если первоначально цена реализации должна была определяться на основе стоимости угля только в дальневосточных портах, то теперь для ее определения предложено использоваться и его стоимость в портах Северо-Запада и Юга. Пропорции для разных типов угля будут разные: для энергетического угля — 50 на 50, то есть будет браться средняя цена между ценниками Дальнего Востока и портов Северо-Запада и Юга, для коксующегося — вес восточного направления составит 85%, а Северо-Запада и Юга — 15%, для антрацита цены, наоборот, будут определяться в основном в портах Северо-Запада и Юга (вес — 90%), а на Дальний Восток придется 10%.

Надбавка к НДПИ составит 10% от суммы превышения цены реализации над ценой отсечения для коксующегося угля и антрацита, а для энергетического угля — 5% (в первоначальном варианте было тоже 10%), следует из поправок.

Для угольщиков такое изменение выступает определенным послаблением. 17 июня Минфин на совещании в Минэнерго предлагал скорректировать цены отсечения при расчете НДПИ на уголь до более низких уровней — $110/т для энергетического угля, $120/т — для антрацита, $154/т — для коксующегося угля.

Что поправки значат для отрасли

Сейчас дополнительного коэффициента к НДПИ при высоких ценах на уголь нет. Надбавка будет зависеть от цены реализации угля в российских портах. Риск введения новой методики расчета налога для угольщиков состоит в том, что в периоды высоких цен, которые могут последовать в следующие 3-4 года, они не смогут в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка из-за повышенной налоговой нагрузки, это не позволит им покрывать текущие убытки, комментирует изменения главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов.

«Прежде периоды роста цен на твердое топливо позволяли угольщикам накапливать средства для обслуживания долга и модернизации оборудования. Впрочем, дополнительный налог на недра в периоды благоприятной конъюнктуры — это общемировая практика», — добавляет эксперт. «Угольщикам придется платить налог только при положительной конъюнктуре рынка», — отмечает Худалов. Так, если цена, например, для коксующегося угля превышает $167/т, то дополнительный налог составит 10%, а если не превышает, то дополнительного налога не будет, указывает он.

Плюсом эксперт считает отказ от иностранных индексов, которые использовались при расчете НДПИ на уголь. При расчете на коксующийся уголь задействовались данные шанхайской биржи, на энергетический — ценового агентства Argus. Оба этих индекса по состоянию на 2024 год уже неактуальны, считает Худалов: «Они, во-первых, неподконтрольны российским поставщикам, а во-вторых, сложившаяся система скидок на топливо после введения санкций существенно ухудшает ситуацию — угольщики переплачивают НДПИ в силу того, что использовался заграничный индекс, к которому российские производители теперь не имеют отношения», — отмечает он.

Предложенные поправки отражают структуру поставок угля, говорит Худалов. Он в целом согласен с формулой учета цены на энергетический уголь в пропорции 50 на 50 по разным портовым направлениям. «Налог будет рассчитан по средней цене, соответствующей среднему объему поставки. Впрочем, при поставках с разных шахт, тяготеющих к определенным направлениям, как, например, у шахт Ростовской области есть только южные порты, такая система может быть не вполне справедлива», — рассуждает Худалов.

Что касается коксующегося угля, то в текущих поправках «фактически 90% развесовки дается более дорогому Восточному направлению», напоминает он. Хотя, по его оценкам, в направлении портов Северо-Запада и Юга в 2024 году отгружается около 32% этого вида угля, а в прошлом году на эти направления пришлось до 50%. Таким образом «налоговая цена завышается непропорционально объему поставок угля через эти направления», делает он вывод.

Для какой еще продукции вводится новый расчет

Помимо изменений в методике расчета налога на уголь, меняется ставка НДПИ на добычу апатит-штаффелитовых, апатит-магнетитовых и маложелезистых апатитовых руд. Теперь для вычисления коэффициента будут использоваться данные FOB Марокко, производитель будет платить налог при условии, если цена продукции превышает $200/т. Сейчас она составляет $152/т, годом ранее — $347/т. По мнению Худалова, использование такого показателя «для отрасли приемлемо», но использовать марокканский индекс в долгосрочной перспективе может оказаться невозможным. «Учитывая, что в 2022-2023 годах цена превышала $250-300 за тонну, сохраняются два вопроса: справедливо ли такое налогообложение и не получится ли так, что очередной виток санкций приведет к тому, что Россия не сможет использовать FOB Марокко для определения своих ценовых ориентиров», — рассуждает он.

Аналогичный расчет предлагается ввести на апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды, в этом случае формула также учитывает цену фосфоритовой руды на базисе FOB Марокко и цену более $200/т. Для проектов, ранее заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (они подразумевают неизменность налоговых условий в течение 20 лет), будет иная формула коэффициента, предполагающая неухудшение налоговых условий.

При расчете наценки на НДПИ на порошок хлорида калия предлагается учитывать цену продукции выше $300/т и использовать индекс FOB Балтийское/Черное море. Стоимость хлорида калия за тонну долгое время сохранялась на уровне $200/т, и только с 2022 года он подорожал из-за ведения санкций, отмечает Худалов. Коэффициент для расчета НДПИ на калийные соли может быть скорректирован по сравнению с текущим.