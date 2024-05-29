Минфин определил, как будет проходить амнистия за дробление бизнеса

Минфин формализовал понятие «дробление бизнеса» и разработал порядок амнистии для компаний, использовавших такие схемы ухода от налогов, выяснил РБК. Им простят нарушения 2022–2024 годов при условии обеления в 2025–2026 годах

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Минфин разработал основные положения налоговой амнистии за дробление бизнеса, используемое с целью применения льготных спецрежимов. Они содержатся в законопроекте о поправках в Налоговый кодекс, который ведомство внесло в правительство 28 мая (копия есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Предполагается, что амнистия охватит налоговые периоды 2022–2024 годов. Прощение налоговых доначислений будет происходить лишь при условии добровольного отказа от дробления в 2025–2026 годах, а вступившие в силу до 2025 года решения по итогам налоговых проверок амнистия не затронет. Вместе с экспертами РБК разобрал основные параметры предлагаемой реформы.

Пакет законопроектов, включая обширные поправки в Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс, уже одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности, сообщило правительство. Он будет рассмотрен на заседании правительства 30 мая. «Далее работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями», — сообщили в кабмине.

Что такое дробление

В настоящий момент в Налоговом кодексе само понятие дробления, а также его критерии не закреплены. Это вызывало претензии бизнеса: например, «Опора России» называла отсутствие четкого регулирования одним из главных препятствий для проведения налоговой амнистии. В рамках налогового администрирования Федеральная налоговая служба вводила в практику различные критерии дробления своими письмами и говорила, что прописывать критерии в законе излишне.

Законопроект Минфина закрепляет понятие дробления. «Дробление бизнеса — разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов» — такое понятие предложено ввести в закон.

Официальное определение дробления бизнеса предложено впервые, отмечает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Оно отражает четыре критерия, которые суды применяют на практике, а именно: подконтрольность одному лицу, наличие одинакового бизнеса, отсутствие самостоятельности в деятельности сателлитов — участников схемы, а также самостоятельной деловой цели. «Попытка дать емкое определение заслуживает одобрения, но оно довольно неопределенное, так как основано на оценочных категориях», — констатирует эксперт.

В таком виде определение охватывает все основные случаи неправомерного дробления, считает руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов. Другое дело, что для корректного применения этой нормы нужно понимать, что такое «единая предпринимательская деятельность», отмечает он.

«Можно ли разные виды деятельности, например услуги такси и услуги мойки автомобилей, считать «единой предпринимательской деятельностью» и рассматривать как дробление, если они контролируются одним лицом? Боюсь, что это может создать проблемы в правоприменительной практике», — указал Орлов.

Для целей амнистии в документе Минфин вводит понятие «добровольного отказа» от дробления. Под ним понимается «исчисление и уплата налогов лицами, применяющими дробление бизнеса, в размере, определенном в результате консолидации доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием для применения специальных режимов налогообложения, всей группы лиц». Такая корректная уплата должна быть осуществлена за периоды с 2025 года (никаких специальных деклараций делать не надо), следует из законопроекта.

Условия амнистии

Суть амнистии Минфин излагает следующим образом: если бизнес «добровольно» в налоговых периодах 2025 и 2026 годов откажется от дробления, обязанность по уплате налогов и пеней за предыдущие периоды 2022–2024 годов в рамках статей 119 (непредоставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) Налогового кодекса может быть прекращена.

Общая схема амнистии подразумевает прощение возможных налоговых доначислений за 2022–2024 годы при условии отказа от дробления в ближайшие два года, поясняет партнер «Б1» Марина Белякова. «То есть кампания «бесплатна», но «под условием», — указывает эксперт.

При этом уже вступивших в силу решений амнистия не коснется, следует из законопроекта. «Прекращение обязанности не распространяется на решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенные по результатам налоговых проверок, вступившие в силу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона (1 января 2025 года. — РБК)», — следует из его текста.

По мнению Орлова, это удивительно. «Обычно именно на такие решения распространяется амнистия, если они еще не исполнены. В этом и суть амнистии», — сказал он.

В то же время вступление в силу решений, вынесенных по результатам налоговых проверок налоговых периодов 2022–2024 годов в части дробления бизнеса, будет приостановлено со дня начала действия законопроекта, указано в нем. Это не отменит право налогоплательщика обжаловать их в вышестоящей инстанции, уточняется в материалах.

Амнистия по не вступившим в силу решениям

В отношении не вступивших до 1 января 2025 года в силу решений в дальнейшем возникает несколько возможных сценариев, следует из законопроекта Минфина. А именно:

Установлено дробление бизнеса за налоговый период 2022–2024 годов, но выездная проверка за 2025–2026 годы признаков дробления не зафиксировала.

В этом случае обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов за налоговые периоды 2022–2024 годов прекращается с момента вступления в силу решений об отказе в привлечении к ответственности по результатам выездных налоговых проверок за 2025–2026 годы.

Установлено дробление бизнеса за налоговый период 2022–2024 годов, но выездная проверка за 2025–2026 годы не назначена.

В этом случае обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов за 2022–2024 годы прекращается с 1 января 2030 года, то есть задолженность будет списана.

Установлено дробление бизнеса за налоговый период 2022–2024 годов, выездная проверка за 2025–2026 годы также выявила нарушения.

Если по результатам выездной налоговой проверки за налоговые периоды 2025–2026 годов будет установлено дробление бизнеса, решение по результатам проверки за периоды 2022–2024 годов в этой части, не вступившее в силу из-за правил амнистии, вступает в силу одновременно с новым — то есть прощения нарушений не будет.

При этом Минфин дает возможность уменьшить размер штрафов и пеней к уплате при условии «частичного добровольного отказа» компаний от дробления. «В этом случае обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов, установленная по результатам налоговых проверок за налоговые периоды 2022–2024 годов, прекращается в соответствующей части», — указано в законопроекте.

Понятие «частичного добровольного отказа» может возникать в ситуации, когда налогоплательщик перевел на основную систему налогообложения не все свои компании, считает Белякова. Если до амнистии у него было, например, пять организаций на УСН, а с 2025 года он объединил три из них в одну и перевел ее на основную систему налогообложения, а две оставил как было, то по трем ему простят задолженность ввиду «добровольного отказа» от дробления, а по оставшимся двум у ФНС могут возникнуть вопросы. Если налоговая посчитает, что в действиях налогоплательщика в отношении указанных двух компаний на УСН нет деловой логики, то потребует уплатить по ним недоимку и штрафы за 2022–2024 год, отмечает она.

В случае, когда добровольный отказ произошел только после вынесения решения о выездной проверке за 2025 и/или 2026 год, амнистия может быть применена к налогам и штрафам периода 2022–2023 годов, но «при условии добровольного отказа от дробления бизнеса также и за 2024 год», следует из законопроекта.

Установлено дробление бизнеса за налоговый период 2022–2024 годов, но организация прекратила деятельность (в результате ликвидации, реорганизации или банкротства).

Если к таким налогоплательщикам применялось приостановление вступления в силу решения по результатам налоговой проверки за 2022–2024 годы в связи с дроблением бизнеса, в случае прекращения ими деятельности обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов также прекращается, то есть такой бизнес амнистируется, следует из законопроекта.

Если после прекращения деятельности выездная налоговая проверка за 2025–2026 годы доказывает, что «осуществление деятельности налогоплательщика с использованием дробления бизнеса продолжается в 2025 и 2026 годах иной группой лиц», на них возложат обязанность по уплате недоимок за 2022–2024 годы.

Риски предлагаемого подхода

Концепция амнистии по дроблению сконструирована не по аналогии с предыдущими амнистиями, например в части раскрытия иностранных компаний и счетов, отмечает Белякова. В частности, законопроектом не подразумевается подача специальных деклараций, обратила внимание она.

Для лиц, четко понимающих, что они занимались недобросовестным дроблением бизнеса, кампания должна сработать эффективно, полагает Белякова. Однако остается вопрос по тем, кто распределял бизнес на различные юридические лица с наличием разумных деловых целей, которые тем не менее могут быть оспорены налоговым органом. «Вероятно, им придется принимать непростое решение — переходить на общую систему, застраховав таким образом 2022–2024 годы, либо же продолжать защищать текущие позиции», — отметила она.

Законопроект по-прежнему не дает ответа на вопрос о том, кто будет оценивать соответствие конкретного случае указанному понятию «дробление бизнеса», констатирует налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова.

«В случае если налоговые инспекторы будут побуждать налогоплательщиков признать себя дроблением, ориентируясь на эту формулировку, существует риск, что многие налогоплательщики попадут в этот круг не совсем справедливо, в отрыве от сформировавшейся к настоящему времени практике», — предупредила эксперт.

В целом, с учетом повышенных порогов для применения упрощенной системы налогообложения, новые нормы стимулируют максимальное число налогоплательщиков отказаться от дробления и перейти на общую систему там, где она применима, считает Белякова. Как ранее писал РБК, порог доходов для применения УСН будет расширен с действующих 265,8 млн до 450 млн руб., а порог по остаточной стоимости основных средств — с 150 млн до 200 млн руб. Взамен компании с оборотом выше 60 млн руб. в год обяжут стать плательщиками НДС, который сегодня бизнес на УСН в общих случаях платить не обязан.