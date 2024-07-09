Производителям газа для аммиака разрешат получать федеральный инвествычет

Производители газа для аммиака получат право на федеральный инвестиционный вычет, следует из поправок к налоговому законопроекту. Но критерии отбора претендентов еще в разработке

Склад аммиачной селитры в России (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Производителям подакцизного газа разрешат претендовать на федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ), следует из поправок, внесенных в налоговый законопроект ко второму чтению документа в Госдуме (состоится 9 июля) и одобренных думским комитетом по бюджету и налогам. В первой версии исключалась такая возможность.

Законопроектом ранее определялись четыре категории налогоплательщиков, которые не имеют права на будущий ФИНВ. К ним отнесли иностранные организации, которые являются российскими налоговыми резидентами; организации, признаваемые налогоплательщиками — участниками соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК); кредитные организации и производителей ряда подакцизных товаров.

При этом из последней группы исключались производители легковых автомобилей, мотоциклов, жидкой стали, этана, сжиженного углеводородного газа (СУГ), нефтепродуктов, нефти и винограда. Иными словами, предлагалось прописать, что производители данных товаров смогут претендовать на вычет, а производители всех остальных подакцизных товаров (включая, как следует из ст. 181 Налогового кодекса, природный газ, если это вытекает из международных договоров России), таким образом, выводились из числа потенциальных получателей.

Новая редакция законопроекта расширяет перечень подакцизных товаров, производители которых смогут претендовать на вычет, природным газом. При этом сам пункт ст. 181, в которой указан природный газ, дополняется подакцизным газом для производства аммиака.

Хотя в настоящее время поставки для внутреннего рынка не являются подакцизными, такой налог может устанавливаться в случаях, предусмотренных международными договорами. Например, условие акциза есть в межправсоглашении об экспорте газа «Газпрома» в Турцию, прокомментировала РБК партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Олеся Никифорова. Налоговым законопроектом вводится еще один критерий, по которому газ становится подакцизным, — если он используется для производства аммиака. Предполагается, что выплачивать налог будут приобретатели такого газа.

«Поскольку природный газ, кроме двух обозначенных случаев, не является подакцизным товаром, то на него и раньше не распространялись ограничения», — поясняет Никифорова. Но теперь запрет на вычет снимается и с производителей подакцизного природного газа, в частности используемого для аммиака, подтверждает эксперт.

Основным сырьем для производства аммиака является азотоводородная смесь, для водорода в которой и нужен природный газ (метан). Подавляющая доля аммиака обычно используется для производства азотных удобрений, остальное — в химпроме, фармацевтике, производстве взрывчатых веществ. Аммиак может служить и эффективным механизмом транспортировки водорода. Об этом в последние годы много говорили на фоне популярности последнего в качестве альтернативного традиционным источника топлива. В России такой экспортный проект, к примеру, планировал реализовать НОВАТЭК (Обский ГХК). Аммиачное топливо может также применяться в судоходстве.

Сейчас неясно, какие именно организации и реализуемые ими проекты в периметре выведенной из-под ограничений категории могли бы получить федеральный инвествычет. Предполагается, что «детальные критерии будут устанавливаться правительством» и «могут появиться дополнительные требования или ограничения», отмечает Никифорова.

В Минфине на запрос РБК сообщили, что пока «преждевременно» говорить о конкретном круге получателей ФИНВ. «Конкретные параметры федерального инвестиционного вычета, в том числе лиц, которые смогут его применять, должны быть определены постановлением правительства РФ. Ответственным за разработку проекта такого нормативного правового акта является Минэкономразвития», — пояснили в министерстве.

Согласно проекту этого постановления от 17 июня, о котором писал РБК, налоговый вычет за инвестиции предлагается сделать адресным, и получить его смогут только компании, реализующие проекты технологического суверенитета из специального реестра. При этом законопроектом предусматривается возможность переноса вычета на другие организации в составе одной группы.

РБК направил запрос в «Газпром», НОВАТЭК и «Роснефть».