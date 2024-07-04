Власти предложили повысить для букмекеров один из налогов в четыре раза

Налог букмекеров на интерактивные процессинговые центры может увеличиться почти в четыре раза. Организаторы ставок на спорт предупреждают о рисках роста нелегального рынка и призывают давать компаниям «возможности для развития»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Правительство предложило повысить налог на процессинговые центры интерактивных ставок букмекеров почти в четыре раза. Это следует из версии поправок в законопроект об изменениях в Налоговом кодексе, поступивших в комитет по бюджету и налогам Госдумы (РБК ознакомился с документом). Его содержание подтвердил источник, близкий к Госдуме. Комитет Думы по бюджету и налогам обсуждает эти поправки сегодня.

Что такое процессинговый центр Процессинговый центр — это специальное служебное помещение, в котором букмекер ведет учет ставок, фиксирует выигрыши и проигрыши, рассчитывает выплаты и осуществляет прочую деятельность. Процессинговые центры бывают обычными и интерактивными. Каждый из них наравне с пунктами приема ставок, игровыми столами и автоматами в казино является отдельным объектом налогообложения. Закон устанавливает максимальный и минимальный порог налоговой ставки, который зависит от региона. Поскольку большая часть пари заключается через интернет, на интерактивные процессинговые центры налоговая ставка выше.

Согласно документу, налог на процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы предлагается повысить с текущих 2,5–3 млн руб. до 9,5–10 млн руб. в случае, если конкретная ставка из этих диапазонов установлена регионом. Если такие ставки регионом не установлены, ставку по умолчанию повысят с 2,5 млн руб. до 9,5 млн руб.

Ранее в конце мая 2024 года повысить налоги на бизнес букмекеров, казино и тотализаторов предложили депутаты Госдумы, в числе которых — Сергей Миронов, Олег Нилов и Михаил Делягин. Законопроект предлагал новую редакцию ст. 369 Налогового кодекса, которая предусматривает повышение в два раза предельных значений налоговых ставок для отдельных объектов игорного бизнеса.

Так, налог за один игровой стол предлагалось установить в диапазоне от 100 тыс. до 500 тыс. руб., за один обычный процессинговый центр букмекерской конторы — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. В отношении процессингового центра интерактивных ставок налоговые ставки предлагалось установить в пределах от 4 млн до 5 млн руб. Однако в карточке законопроекта указано, что правовое управление вернуло законопроект разработчикам из-за отсутствия заключения правительства, которое требуется для всех инициатив, связанных с налогообложением.

После публикации материала комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил данную поправку.

Как оценивает инициативу отрасль

Доля налога на интерактивные процессинговые центры составляет около 2% во всей налоговой нагрузке «Лиги Ставок», сообщили в пресс-службе этого букмекера. Однако повышение этого налога почти в четыре раза в компании называют «особенно ощутимым на фоне уже возросшей в этом году финансовой нагрузки в виде 2% целевых отчислений». «Для развития института букмекерства в стране критически важно, чтобы поправки, касающиеся налоговой нагрузки на бизнес, принимались после консультации с представителями компаний, — отмечают в «Лиге Ставок». — Вносимые поправки могут принудить букмекеров к определенным издержкам, которые потенциально приведут к оттоку клиентов в серую зону нелегальных букмекеров. В результате национальный спорт рискует недополучить долю целевых отчислений».

Представитель BetBoom, отвечая на вопрос о целесообразности повышения этой категории налога, напомнил, что помимо специального налога на игорный бизнес и другие предусмотренные законом налоги букмекерские компании также платят целевые отчисления. «Рассчитываем, что вместе с увеличением налогов на процессинговые центры государство предоставит букмекерским компаниям больше возможностей для развития», — сказали в компании.

Предлагаемые изменения затронут абсолютно всех действующих букмекеров, прогнозирует в «Первой СРО» (объединение крупнейших российских букмекеров). Сейчас, как объясняют в «Первой СРО», общая налоговая нагрузка зависит от количества пунктов приема ставок, которые есть у того или иного букмекера: чем больше пунктов — тем больше налоговая нагрузка. «В настоящий момент на рынке работают 16 легальных букмекерских компаний, из них крупные — пять—семь, — отмечают в объединении. — Больше всего это затронет небольшие компании, которые зарабатывают значительно меньше. Издержки, которые понесут компании, могут потребовать проводить оптимизацию, а это и потенциальное сокращение штата работников, и ухудшение коммерческих условий, что может подтолкнуть ряд клиентов искать пути к зарубежным нелегальным букмекерам».

Зампред комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере спорта, советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов связывает ожидаемое повышение налогов не только с общей налоговой реформой, но и с укоренившейся «привычкой» политизации вопроса игорного бизнеса «в целях собственного PR на теме борьбы с лудоманией». «Правда, такая борьба зачастую носит избирательный характер, — говорит он. — Почему-то во всех остальных видах азартных игр (казино, игровые автоматы, лотерея) инициаторы законопроектов лудоманию не замечают и относят ее только к ставкам на спорт. Не замечают и тот факт, что последствия применения непродуманных инициатив создаст самые благоприятные условия именно для роста нелегального бизнеса. Нелегалы сами не могут поверить, что такие инициативы могут быть приняты и откроют для них бескрайние возможности для перекачивания аудитории клиентов легальных российских букмекеров уже в нелегальный сектор».