США назвали объем замороженных специальной группой российских активов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 16:07
МИД объявил о санкциях против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии Политика, 20:23
Белгородский губернатор заявил о завершении создании «засечной черты» Политика, 20:22
Новые протесты в Тбилиси. Прямая трансляция Политика, 20:22
Дельтаплан упал на частный дом в Звенигороде Общество, 20:14
«Адмирал» выиграл третий матч у «Салавата Юлаева», установив рекорд КХЛ Спорт, 20:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:09
МИД России назвал дату переговоров по зерновой сделке в Женеве Политика, 20:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Умер чемпион Олимпиады-1956 в гребле на каноэ Павел Харин Спорт, 20:00
Банк в Лихтенштейне заморозил активы российских клиентов на $320 млн Финансы, 19:58
США назвали объем замороженных специальной группой российских активов Экономика, 19:52
«Ак Барс» отсудил ₽500 тыс. у выбежавшего на лед во время матча блогера Спорт, 19:44
Лавров передал саудовскому министру позицию России по Украине Политика, 19:43
Власти Чехии потребуют от России десятки миллионов крон за аренду в Праге Политика, 19:39
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 19:33
Война санкций ,  
0 

США назвали объем замороженных специальной группой российских активов

США заявили о заморозке странами — участницами группы REPO российских активов на $58 млрд
Группа REPO, в которую входят страны G7, оценивает уже замороженную элитную недвижимость и другие активы попавших под санкции россиян в «миллиарды долларов»
Здание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Страны — участницы специальной международной группы REPO заблокировали активы попавших под санкции россиян на общую сумму $58 млрд. Заявление приводит Министерство финансов США.

REPO (сокращение от Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) — международная группа, занимающаяся поиском российских активов, попавших под западные санкции после начала военной операции на Украине. В группу входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и представители Еврокомиссии.

Группа в своем заявлении указывает, что странами-участницами обеспечено, чтобы в их юрисдикциях средства российского ЦБ и ФНБ «оставались без движения» и «не могли использоваться для поддержки военных действий». REPO оценивает уже замороженную элитную недвижимость и другие активы попавших под санкции россиян в «миллиарды долларов».

Таких результатов, отмечается в заявлении REPO, удалось добиться благодаря «тесной и обширной национальной и международной координации, сотрудничеству и обмену информацией».

Для сбора данных группа использует финансовую разведку, информацию правоохранительных органов и частных лиц, говорится в сообщении. REPO не только ищет активы, но и занимается расследованием попыток уклонения от санкций, а также противодействием попыткам скрыть принадлежность активов со стороны подсанкционных лиц, отмечается в заявлении.

После начала военной операции на Украине страны ЕС, США и другие государства ввели санкции против России. Ограничительные меры коснулись резервов ЦБ и крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Санкции затронули и богатейших российских предпринимателей, их счета и имущество на Западе оказались заблокированы.

Читайте на РБК Pro
В России готовятся лишить релокантов доступа к льготным налоговым режимам
Дружба дружбой: как улаживать конфликты на детской площадке
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Миллиардеры-вегетарианцы: Дуров, Брэнсон, Амбани — об отказе от мяса

Прошлой осенью в ЕС оценивали замороженные российские активы в €68 млрд, причем большая часть из них находится в Бельгии. Власти последней в конце февраля сообщали, что заблокировали €58 млрд.

На Западе обсуждают возможность использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Так, США решили передать Киеву конфискованные Вашингтоном активы российского бизнесмена Константина Малофеева на $5,4 млн. В ЕС подобные меры обсуждаются, но пока Брюссель считает невозможным их применить, писала The Wall Street Journal. Создание механизма для того, чтобы это стало возможно, анонсировала Эстония. ЕС поддержал эту инициативу.

Заморозку активов российские власти сравнивают с воровством. Президент России Владимир Путин говорил, что подобные действия приведут к проблемам у тех, кто их предпринимает. Россия оставляет за собой право на аналогичные действия в случае изъятия ее зарубежных активов, заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине санкции российские активы Минфин США
Материалы по теме
Постпред в ЕС предсказал возвращение России замороженных активов
Политика
Reuters увидел подрыв «господства доллара» из-за санкций против России
Экономика
ЕС впервые введет санкции против россиян за нарушение прав женщин
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter