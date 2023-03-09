США назвали объем замороженных специальной группой российских активов

Группа REPO, в которую входят страны G7, оценивает уже замороженную элитную недвижимость и другие активы попавших под санкции россиян в «миллиарды долларов»

Здание Министерства финансов США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Страны — участницы специальной международной группы REPO заблокировали активы попавших под санкции россиян на общую сумму $58 млрд. Заявление приводит Министерство финансов США.

REPO (сокращение от Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) — международная группа, занимающаяся поиском российских активов, попавших под западные санкции после начала военной операции на Украине. В группу входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и представители Еврокомиссии.

Группа в своем заявлении указывает, что странами-участницами обеспечено, чтобы в их юрисдикциях средства российского ЦБ и ФНБ «оставались без движения» и «не могли использоваться для поддержки военных действий». REPO оценивает уже замороженную элитную недвижимость и другие активы попавших под санкции россиян в «миллиарды долларов».

Таких результатов, отмечается в заявлении REPO, удалось добиться благодаря «тесной и обширной национальной и международной координации, сотрудничеству и обмену информацией».

Для сбора данных группа использует финансовую разведку, информацию правоохранительных органов и частных лиц, говорится в сообщении. REPO не только ищет активы, но и занимается расследованием попыток уклонения от санкций, а также противодействием попыткам скрыть принадлежность активов со стороны подсанкционных лиц, отмечается в заявлении.

После начала военной операции на Украине страны ЕС, США и другие государства ввели санкции против России. Ограничительные меры коснулись резервов ЦБ и крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Санкции затронули и богатейших российских предпринимателей, их счета и имущество на Западе оказались заблокированы.

Прошлой осенью в ЕС оценивали замороженные российские активы в €68 млрд, причем большая часть из них находится в Бельгии. Власти последней в конце февраля сообщали, что заблокировали €58 млрд.

На Западе обсуждают возможность использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Так, США решили передать Киеву конфискованные Вашингтоном активы российского бизнесмена Константина Малофеева на $5,4 млн. В ЕС подобные меры обсуждаются, но пока Брюссель считает невозможным их применить, писала The Wall Street Journal. Создание механизма для того, чтобы это стало возможно, анонсировала Эстония. ЕС поддержал эту инициативу.

Заморозку активов российские власти сравнивают с воровством. Президент России Владимир Путин говорил, что подобные действия приведут к проблемам у тех, кто их предпринимает. Россия оставляет за собой право на аналогичные действия в случае изъятия ее зарубежных активов, заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.