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Бельгия заморозила больше всего российских активов среди членов ЕС

Минфин: Бельгия заморозила больше всего активов России среди стран ЕС — $58 млрд
Страна заблокировала российские активы на €58 млрд. Германия, для сравнения, заморозила в десять раз меньше
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Бельгия заморозила российские активы на €58 млрд — это наибольшая сумма среди всех европейских государств, говорится в сообщении на сайте министра финансов Винсента Ван Петегема.

«Казначейство заморозило российские активы на €58 млрд. Это самый высокий показатель среди всех европейских государств-членов», — сказано в сообщении. В августе прошлого года сумма составляла €50,5 млрд.

Также были заблокированы финансовые транзакции на €191 млрд. В сообщении указано, что «меры затрагивают 1789 российских компаний или граждан, внесенных в черный список».

Бельгийская таможня, указывает Минфин, ужесточила проверки в отношении России и Белоруссии. Было проверено более 90 тыс. деклараций и почти 8 тыс. контейнеров. Также страна запросила дополнительную информацию примерно о 30 тыс. контейнеров, которые подвергались перевалке. Сейчас более 500 контейнеров заблокированы в бельгийских портах, поскольку ожидается получение запрошенных сведений по ним. Из-за нарушений правил импорта и экспорта страна начала около 20 судебных процессов, еще 15 готовятся.

Другие страны ЕС заблокировали российские активы на меньшие суммы. Например, в Германии 18 февраля сообщили, что за год конфликта на Украине заморозили €5,32 млрд российских активов. В эту сумму включены активы Центробанка, подсанкционных компаний и физлиц. Швейцария в декабре прошлого года заявила, что с 28 февраля заблокировала российские активы на сумму чуть более €7,5 млрд.

Россия считает подобные действия Запада незаконными и сравнивает их с воровством. В мае прошлого года президент Владимир Путин указал, что нарушение международных норм в данном вопросе может привести к проблемам для тех, кто эти нарушения допускает. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — сказал Путин.

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