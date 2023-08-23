branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 17:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:03
Зеленский исключил обмен территории на вступление в НАТО Политика, 20:01
В Тверской области 10 человек погибли при крушении бизнес-джета Общество, 19:58
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
В Тверской области разбился самолет Общество, 19:37
Акции Peloton потеряли около 30% после выхода квартального отчета Инвестиции, 19:32
Индийская станция передала первый снимок с поверхности Луны Технологии и медиа, 19:31
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Фигуристка Нугуманова назвала свой вид спорта «очень гнилым» Спорт, 19:29
Верховный суд отклонил жалобу Навального на запрет тюремного жаргона Политика, 19:18
Лыжники Непряева и Терентьев сыграли свадьбу Спорт, 19:16
ЦБ заявил о рисках появления избыточного предложения жилья Недвижимость, 19:15
Власти предложили подключить нейросеть к отбору на госслужбу Технологии и медиа, 19:11
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:10
Промышленного спада в России в 2022 году не было Экономика, 19:05
Война санкций ,  
0 

FT узнала, что ЕС не начинал переговоры по обмену замороженными активами

FT: ЕС не ведет переговоры с Россией по обмену замороженными активам
Сюжет
Война санкций
Никаких переговоров между Россией и Евросоюзом о потенциальном обмене замороженными активами не ведется, сообщили источники FT. О подготовке указа об обмене заблокированных активов на 100 млрд руб. накануне сообщил Силуанов
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Евросоюз не ведет с Россией переговоры по обмену замороженными активами, сообщает Financial Times со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников ЕС.

Один из собеседников агентства заявил, что детальные переговоры по данному вопросу вряд ли возможны в ближайшем будущем.

Накануне, 22 августа, глава Минфина Антон Силуанов на совещании по нацпроектам сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство и Банк России подготовили проект президентского указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые учитываются на специальных счетах типа «С». Силуанов отметил, что на первом этапе может быть разблокировано около 100 млрд рублей.

23 августа Банк России раскрыл детали планов по обмену замороженными активами. В ЦБ пояснили, что на начальном этапе механизм предполагает создание условий для разблокировки активов розничных инвесторов. «Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С», — сказал представитель ЦБ. Участие инвесторов в обмене активами будет добровольным.

Специальные счета типа «С» были созданы Банком России для исполнения обязательств резидентов перед нерезидентами, установленных в указе Владимира Путина № 95 от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Такой счет предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за рубли.

ЦБ раскрыл накопленную сумму на счетах типа «С» только один раз — по состоянию на ноябрь 2022 года она оценивалась в 280 млрд руб. По данным источников «Интерфакса», на конец 2022 года совокупный объем активов на счетах «С» уже приближался к 600 млрд руб.

О возможном обмене активами между российскими и иностранными инвесторами стало известно еще в конце 2022 года. В октябре директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщала, что ЦБ рассматривает вариант обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами для взаимной разблокировки. В качестве обменного фонда при таком варианте могут быть использованы ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре, и бумаги россиян и выплаты, заблокированные иностранными депозитариями, поясняла она.

Читайте на РБК Pro
Дефляция в Китае: с чем это связано и чем грозит мировой экономике
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности

По данным ЦБ, совокупный объем заблокированных из-за санкций активов, которые принадлежат российским юридическим и физическим лицам, на конец ноября 2022 года составлял 5,7 трлн руб. В июле прошлого года регулятор сообщал, что заблокированные активы были более чем у 5 млн частных инвесторов. В мае 2023 года глава Банка России Эльвира Набиуллина оценивала общий объем активов, которые удалось вернуть российским инвесторам в результате контрсанкционных мер, в 3 трлн руб.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Евросоюз Банк России санкции Минфин активы
Материалы по теме
Силуанов объявил о начале подготовки обмена замороженными активами
Политика
«АльфаСтрахование» выкупит замороженные активы клиентов с дисконтом
Финансы
Совкомбанк выведет со своего баланса замороженные активы
Финансы