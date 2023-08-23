FT узнала, что ЕС не начинал переговоры по обмену замороженными активами

Никаких переговоров между Россией и Евросоюзом о потенциальном обмене замороженными активами не ведется, сообщили источники FT. О подготовке указа об обмене заблокированных активов на 100 млрд руб. накануне сообщил Силуанов

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Евросоюз не ведет с Россией переговоры по обмену замороженными активами, сообщает Financial Times со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников ЕС.

Один из собеседников агентства заявил, что детальные переговоры по данному вопросу вряд ли возможны в ближайшем будущем.

Накануне, 22 августа, глава Минфина Антон Силуанов на совещании по нацпроектам сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство и Банк России подготовили проект президентского указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые учитываются на специальных счетах типа «С». Силуанов отметил, что на первом этапе может быть разблокировано около 100 млрд рублей.

23 августа Банк России раскрыл детали планов по обмену замороженными активами. В ЦБ пояснили, что на начальном этапе механизм предполагает создание условий для разблокировки активов розничных инвесторов. «Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С», — сказал представитель ЦБ. Участие инвесторов в обмене активами будет добровольным.

Специальные счета типа «С» были созданы Банком России для исполнения обязательств резидентов перед нерезидентами, установленных в указе Владимира Путина № 95 от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Такой счет предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за рубли. ЦБ раскрыл накопленную сумму на счетах типа «С» только один раз — по состоянию на ноябрь 2022 года она оценивалась в 280 млрд руб. По данным источников «Интерфакса», на конец 2022 года совокупный объем активов на счетах «С» уже приближался к 600 млрд руб.

О возможном обмене активами между российскими и иностранными инвесторами стало известно еще в конце 2022 года. В октябре директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщала, что ЦБ рассматривает вариант обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами для взаимной разблокировки. В качестве обменного фонда при таком варианте могут быть использованы ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре, и бумаги россиян и выплаты, заблокированные иностранными депозитариями, поясняла она.

По данным ЦБ, совокупный объем заблокированных из-за санкций активов, которые принадлежат российским юридическим и физическим лицам, на конец ноября 2022 года составлял 5,7 трлн руб. В июле прошлого года регулятор сообщал, что заблокированные активы были более чем у 5 млн частных инвесторов. В мае 2023 года глава Банка России Эльвира Набиуллина оценивала общий объем активов, которые удалось вернуть российским инвесторам в результате контрсанкционных мер, в 3 трлн руб.