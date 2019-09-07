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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Экономика ,  
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Politico узнало о предложении Китая купить американскую сельхозпродукцию
Это может быть связано с продлении американскими властями лицензии Huawei и отсрочкой введения пошлин на ряд китайских товаров, утверждают источники издания. Представители Вашингтона и Пекина готовятся к торговым переговорам
Фото: Jason Lee / Reuters

Представители Китая в ходе телефонного разговора с высокопоставленными торговыми представителями США предложили закупить ограниченное количество американской сельскохозяйственной продукции, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

Как утверждают источники, это предложение может быть связано с послаблениями ограничений в отношении Huawei и переносом введения тарифов на товары стоимостью $250 млрд. По их словам, в зависимости от того, как будут развиваться переговоры, президент США Дональд Трамп может отложить введение дополнительных пошлин, намеченное на 15 декабря, на оставшиеся китайские товары, включая ноутбуки и смартфоны.

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Представители крупных компаний две недели назад пытались убедить Трампа отказаться от декабрьского раунда введения тарифов, поскольку это может оказать серьезное влияние на потребителей, отметил один из собеседников издания.

Как ожидается, в середине сентября представители Вашингтона и Пекина обсудят подготовку встречи высокопоставленных чиновников в начале декабря.

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Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, когда Трамп начал вводить пошлины на китайские товары, а в Пекине стали отвечать ему зеркально. В мае текущего года американский лидер обвинил Китай в срыве торговых переговоров и предупредил об ужесточении тарифов. В августе после объявления Вашингтона о новых пошлинах Минкоммерции КНР объявило, что китайские компании приостанавливают покупки сехозпродукции у США.

1 сентября вступили в силу очередные американские пошлины на китайские товары на общую сумму в $300 млрд, тарифы увеличились до 15%.

Автор: Юлия Выродова
Теги: пошлины, Китай, сельхозпродукция
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