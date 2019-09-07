Politico узнало о предложении Китая купить американскую сельхозпродукцию

Это может быть связано с продлении американскими властями лицензии Huawei и отсрочкой введения пошлин на ряд китайских товаров, утверждают источники издания. Представители Вашингтона и Пекина готовятся к торговым переговорам

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Представители Китая в ходе телефонного разговора с высокопоставленными торговыми представителями США предложили закупить ограниченное количество американской сельскохозяйственной продукции, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

Как утверждают источники, это предложение может быть связано с послаблениями ограничений в отношении Huawei и переносом введения тарифов на товары стоимостью $250 млрд. По их словам, в зависимости от того, как будут развиваться переговоры, президент США Дональд Трамп может отложить введение дополнительных пошлин, намеченное на 15 декабря, на оставшиеся китайские товары, включая ноутбуки и смартфоны.

Представители крупных компаний две недели назад пытались убедить Трампа отказаться от декабрьского раунда введения тарифов, поскольку это может оказать серьезное влияние на потребителей, отметил один из собеседников издания.

Как ожидается, в середине сентября представители Вашингтона и Пекина обсудят подготовку встречи высокопоставленных чиновников в начале декабря.