Компании из Китая перестали закупать сельхозпродукцию после угроз Трампа

Китай прекратил покупать сельхозпродукцию из США в ответ на объявленные Трампом пошлины. Президент США говорил, что Пекин приобрел меньше товаров, чем обещал ранее, и пообещал ввести новые пошлины

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Компании из Китая временно приостанавливают покупки сельскохозяйственной продукции у США, сообщило Министерство коммерции КНР.

Такой ход Пекин предпринял после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых 10-процентных пошлинах на китайские товары общей стоимостью $300 млрд с 1 сентября. Американский лидер объяснил это тем, что Китай не выполнил взятых на себя обязательств. По словам Трампа, Пекин пообещал покупать американскую сельхозпродукцию в больших объемах, но так и не сделал этого.

Министерство коммерции назвало решение Трампа «серьезным нарушением» договоренностей между лидерами двух стран.

Пекин также не исключает, что может установить ввозные пошлины на американскую сельзозпродукцию, которая была приобретена после 3 августа, добавили в Минкоммерции.

Ранее о том, что Китай запретил госкомпаниям покупать американскую сельхозпродукцию, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, таким образом КНР показывает готовность к жесткой позиции в споре с США.