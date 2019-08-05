Компании из Китая перестали закупать сельхозпродукцию после угроз Трампа

Компании из Китая временно приостанавливают покупки сельскохозяйственной продукции у США, сообщило Министерство коммерции КНР.
Такой ход Пекин предпринял после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых 10-процентных пошлинах на китайские товары общей стоимостью $300 млрд с 1 сентября. Американский лидер объяснил это тем, что Китай не выполнил взятых на себя обязательств. По словам Трампа, Пекин пообещал покупать американскую сельхозпродукцию в больших объемах, но так и не сделал этого.
Министерство коммерции назвало решение Трампа «серьезным нарушением» договоренностей между лидерами двух стран.
Пекин также не исключает, что может установить ввозные пошлины на американскую сельзозпродукцию, которая была приобретена после 3 августа, добавили в Минкоммерции.
Ранее о том, что Китай запретил госкомпаниям покупать американскую сельхозпродукцию, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, таким образом КНР показывает готовность к жесткой позиции в споре с США.