Компании из Китая перестали закупать сельхозпродукцию после угроз Трампа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,53 +0,26 EUR Бирж. 73,36 +0,88 Brent 60,62 -2,43% USD Нал. 66,00 62,98 EUR Нал. 73,83 70,69 USD ЦБ 65,05 +0,41 EUR ЦБ 72,37 +0,67 EUR/USD 1,1199 +0,0094 BTC/USD Бирж. 11 719,00 +745,00 IMOEX 2 649,16 -0,96% RTSI 1 282,29 -0,84% DJIA 25 713,89 -2,91% Nasdaq 7 724,53 -3,49%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
Китайский юань/Рубль ₽9,5 (+2,91%) прогноз Альпари к 02.09.19
Berkshire Hathaway $226 (+14,3%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
Китайский юань/Рубль ₽9,5 (+2,91%) прогноз Альпари к 02.09.19
Berkshire Hathaway $226 (+14,3%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 65,05 (+0,41) Quote, 05 авг, 12:37
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 72,37 (+0,67) Quote, 05 авг, 12:37
МИД Германии сообщило о реакции России на комментарий о митингах в Москве Политика, 00:15 СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования Общество, 00:04 Конец независимого Кашмира: зачем Индия ликвидирует самый проблемный штат Политика, 00:00 Компании из Китая перестали закупать сельхозпродукцию после угроз Трампа Бизнес, 05 авг, 23:41 Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года Финансы, 05 авг, 23:21 В Валенсии при посадке задымился пассажирский лайнер Общество, 05 авг, 23:08 Как сохранить здоровье и красоту ног Партнерский материал, 05 авг, 23:04 Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа Политика, 05 авг, 22:55 Зеленского уличили в использовании запрещенного российского приложения Политика, 05 авг, 22:43 Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин Общество, 05 авг, 22:17 Гол Деспотовича через себя не спас «Оренбург» от проигрыша «Ахмату» Спорт, 05 авг, 22:15 «Сочи» объявил о переходе Нобоа из «Зенита» Спорт, 05 авг, 22:02 Украинский юрист заявил о деле о поездке окружения Порошенко на Мальдивы Политика, 05 авг, 21:52 В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах Политика, 05 авг, 21:42
Бизнес ,  
0 
Компании из Китая перестали закупать сельхозпродукцию после угроз Трампа
Китай прекратил покупать сельхозпродукцию из США в ответ на объявленные Трампом пошлины. Президент США говорил, что Пекин приобрел меньше товаров, чем обещал ранее, и пообещал ввести новые пошлины
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Компании из Китая временно приостанавливают покупки сельскохозяйственной продукции у США, сообщило Министерство коммерции КНР.

Такой ход Пекин предпринял после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых 10-процентных пошлинах на китайские товары общей стоимостью $300 млрд с 1 сентября. Американский лидер объяснил это тем, что Китай не выполнил взятых на себя обязательств. По словам Трампа, Пекин пообещал покупать американскую сельхозпродукцию в больших объемах, но так и не сделал этого.

Министерство коммерции назвало решение Трампа «серьезным нарушением» договоренностей между лидерами двух стран.

Пекин также не исключает, что может установить ввозные пошлины на американскую сельзозпродукцию, которая была приобретена после 3 августа, добавили в Минкоммерции.

Ранее о том, что Китай запретил госкомпаниям покупать американскую сельхозпродукцию, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, таким образом КНР показывает готовность к жесткой позиции в споре с США.

Экономика
Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой после падения курса юаня

На фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином Народный банк Китая установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. В результате, в ходе торгов 5 августа курс юаня упал до минимума за десятилетие до 7,0292 юаня за доллар. Трамп счел это манипуляцией валютой и серьезным нарушением, которое, по его мнению, со временем сильно ослабит Китай.

Политика
СМИ предрекли рост цен на iPhone и оружие в США из-за пошлин против Китая

Торговая война между КНР и США обострилась в 2018 году, когда Трамп ввел либо увеличил пошлины на многие китайские товары, Пекин ответил аналогичными мерами в отношении американской продукции. Стороны ведут переговоры о торговом соглашении. В мае президент США обвинил Китай в срыве следки и распорядился ввести пошлины на весь импорт из КНР, Пекин в ответ ввел дополнительные тарифы на американские товары.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Китай, сельхозпродукция, торговая война
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о готовности Китая к «жесткой игре» из-за пошлин Трампа
Политика
Трамп сообщил о переговорах с Путиным и Китаем о новом ядерном соглашении
Политика
СМИ предрекли рост цен на iPhone и оружие в США из-за пошлин против Китая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter