США согласились продлить лицензию Huawei еще на 90 дней

Министерство торговли США согласилось продлить лицензию Huawei на 90 дней, что позволит ей закупать у американских поставщиков продукцию, необходимую для дальнейшего обслуживания пользователей оборудования производства китайской фирмы. Как сообщает агентство Reuters, о таком решении объявил глава Минторга Уилбур Росс.

В интервью Fox Business Росс объяснил продление лицензии тем фактом, что некоторые телекоммуникационные компании в США «зависят» от Huawei. «Мы даем им еще немного времени для того, чтобы от этой зависимости избавиться», — объяснил министр.

В Минторге подчеркнули, что у США по-прежнему есть вопросы к Huawei по вопросам национальной безопасности.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил о продолжающихся торговых переговорах с Китаем, указав, однако, что до подписания соглашения дело не дошло. Тем не менее, заявление главы государства вместе с сообщением Минторга о Huawei привело к росту котировок на американских фондовых биржах.

В середине мая США ввели режим чрезвычайного положения для защиты своей информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз. Спустя несколько дней после этого китайская Huawei попала в черный список из-за угроз национальной безопасности, что создало риск ухода компании с американского рынка. Ей выдали временную генеральную лицензию на 90 дней, после этого срока она должна была уйти из Соединенных Штатов.