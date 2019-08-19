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OBUV ₽103 (+78,2%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+16,28%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
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Бизнес ,  
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США согласились продлить лицензию Huawei еще на 90 дней

Министерство торговли США согласилось продлить лицензию Huawei на 90 дней, что позволит ей закупать у американских поставщиков продукцию, необходимую для дальнейшего обслуживания пользователей оборудования производства китайской фирмы. Как сообщает агентство Reuters, о таком решении объявил глава Минторга Уилбур Росс.

В интервью Fox Business Росс объяснил продление лицензии тем фактом, что некоторые телекоммуникационные компании в США «зависят» от Huawei. «Мы даем им еще немного времени для того, чтобы от этой зависимости избавиться», — объяснил министр.

В Минторге подчеркнули, что у США по-прежнему есть вопросы к Huawei по вопросам национальной безопасности.

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В минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил о продолжающихся торговых переговорах с Китаем, указав, однако, что до подписания соглашения дело не дошло. Тем не менее, заявление главы государства вместе с сообщением Минторга о Huawei привело к росту котировок на американских фондовых биржах.

В середине мая США ввели режим чрезвычайного положения для защиты своей информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз. Спустя несколько дней после этого китайская Huawei попала в черный список из-за угроз национальной безопасности, что создало риск ухода компании с американского рынка. Ей выдали временную генеральную лицензию на 90 дней, после этого срока она должна была уйти из Соединенных Штатов.

Теги: Huawei, Уилбур Росс
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