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Экономика ,  
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Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Дополнительное повышение в сентябре и октябре составит 5% по сравнению с ранее объявленными показателями
Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что пошлины на китайские товары будут повышены сильней, чем ожидалось ранее. Так, с 1 сентября пошлины на товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10% до 15%. С 1 октября пошлины на товары общей стоимостью $250 млрд вырастут с 25% до 30%, сообщает агентство Reuters.

В Министерстве торговли США факт увеличения пошлин с 1 сентября подтвердили. Что касается октябрьского повышения, представитель ведомства заявил, что пока воздержится от дальнейших комментариев.

Сам Трамп, объясняя ужесточение торговой политики в отношении Китая, объяснил это «политическим решением» Пекина ввести пошлины на американский экспорт на общую сумму в $75 млрд. При этом он вновь подверг жесткой критике предыдущую администрацию Белого дома, «позволившую китайским властям стать настоящим бременем для американских налогоплательщиков». «Как президент Соединенных Штатов, я не могу позволить, чтобы это продолжалось», - добавил он.

Вечером 23 августа Трамп потребовал от американских компаний начать сворачивать производство в Китае и открывать предприятия в США. Объяснил он это тем, что Пекин занимается воровством интеллектуальной собственности. «Нам не нужен Китай, нам будет намного лучше без него», - добавил американский президент.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров. В 2019 году товарооборот между двумя странами сократился почти на 14,6%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Китай
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