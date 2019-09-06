Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая

Агентство подсчитало, что набирающий обороты торговый спор между Вашингтоном и Пекином приведет к потере США $200 млрд, а мировая экономика в целом недосчитается $850 млрд

Председатель КНР Си Цзиньпин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters.

Агентство основывалось на анализе, проведенном Федеральной резервной системой (ФРС) США. Исследователи, в частности, проанализировали газетные статьи на эту тему и выяснили, что неопределенность торговой политики «поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов».

Затем они оценили силу удара, которым такая неопределенность наносит ущерб экономической активности, так как предприятия снижают темпы производства и сокращают инвестиции. Исследователи пришли к выводу, что в глобальном масштабе его влияние составит около 1% ВВП.

По оценкам Reuters, сейчас ВВП США оценивается примерно в $20 трлн, а мировой ВВП — около $85 трлн. При этом влияние в 1% приведет к потере в сфере торговли в США на уровне $200 млрд к ВВП страны и $850 млрд к мировому ВВП.