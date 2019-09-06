Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,22 -0,01 EUR Бирж. 73,07 +0,02 Brent 62,25 +2,77% USD Нал. 66,73 64,22 EUR Нал. 73,75 71,05 USD ЦБ 66,05 -0,45 EUR ЦБ 72,88 -0,19 EUR/USD 1,1034 +0,0005 BTC/USD Бирж. 10 616,00 +36,00 IMOEX 2 807,06 +0,49% RTSI 1 337,92 +0,54% DJIA 26 728,15 +1,41% Nasdaq 8 116,83 +1,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $76 (+21,1%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,1%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
CVS Health $76 (+21,1%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,1%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 66,05 (-0,45) Quote, 05 сен, 13:44
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 72,88 (-0,19) Quote, 05 сен, 13:44
СМИ узнали о планах Exxon Mobil уйти из Норвегии после 100 лет работы Бизнес, 04:56 Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music Технологии и медиа, 04:52 Серена Уильямс десятый раз в карьере вышла в финал US Open Спорт, 04:20 Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая Экономика, 03:52 Стратегический бомбардировщик ВВС США прибыл на авиабазу в Англии Политика, 03:48 Аксенов пригласил Зеленского в Крым и попросил принять выбор его жителей Политика, 03:20 Минобороны за неделю засекло 31 летательный аппарат у границ России Политика, 02:32 Конгрессмены потребовали от Трампа ввести санкции из-за митингов в Москве Политика, 02:25 Задержанных после обысков в штабе ФБК отпустили из отдела полиции Общество, 01:52 Марадона стал главным тренером аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Спорт, 01:27 Власти Москвы внедрят систему распознавания лиц на массовых мероприятиях Общество, 01:22 Украинская разведка обвинила Россию в отработке нападения Политика, 00:47 Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК Политика, 00:18 Минюст США раскрыл суть обвинений против задержанного топ-менеджера ОДК Политика, 00:11
Экономика ,  
0 
Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая
Агентство подсчитало, что набирающий обороты торговый спор между Вашингтоном и Пекином приведет к потере США $200 млрд, а мировая экономика в целом недосчитается $850 млрд
Председатель КНР Си Цзиньпин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters.

Агентство основывалось на анализе, проведенном Федеральной резервной системой (ФРС) США. Исследователи, в частности, проанализировали газетные статьи на эту тему и выяснили, что неопределенность торговой политики «поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов».

Затем они оценили силу удара, которым такая неопределенность наносит ущерб экономической активности, так как предприятия снижают темпы производства и сокращают инвестиции. Исследователи пришли к выводу, что в глобальном масштабе его влияние составит около 1% ВВП.

Политика
Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР

По оценкам Reuters, сейчас ВВП США оценивается примерно в $20 трлн, а мировой ВВП — около $85 трлн. При этом влияние в 1% приведет к потере в сфере торговли в США на уровне $200 млрд к ВВП страны и $850 млрд к мировому ВВП.

Торговая война между США и Китаем разразилась в 2018 году. Это произошло после того, как американский президент Дональд Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин стал отвечать Вашингтону зеркально. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, которая могла бы положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками, однако сделать это пока не удается.

С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на китайские товары на общую сумму $300 млрд. Тарифы возросли на 15%. С 1 октября произойдет увеличение тарифов до 30% на другой ряд продукции из КНР стоимостью $250 млрд. Еще одно повышение пошлин на ряд импортируемых китайских товаров ожидается в декабре текущего года. Трамп ранее требовал от американских компаний искать альтернативу производству продукции в Китае, отмечая, что его можно перенести в США.

Автор: Михаил Юшков
Теги: торговая война, мировой ВВП
Материалы по теме
Китай подал иск в ВТО против США из-за повышения пошлин
Политика
Трамп сообщил о готовности к переговорам с Китаем после повышения пошлин
Политика
Китай объявил о новых пошлинах на американские товары на $75 млрд в год
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter