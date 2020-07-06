Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России

В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию. Количество американских ПИИ уменьшилось на 61% и составило 20 проектов — против 33 в 2018 году.

Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта на территории России.

EY отмечает, что в 2018 году доля европейских инвесторов в экономику России составляла 48%, а в 2019 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и активизации Германии и Франции.

Исследование EY основано на собственной базе данных EY European Investment Monitor. База содержит информацию о проектах, в результате которых созданы новые объекты и рабочие места. Не учитываются портфельные инвестиции, а также сделки слияния и поглощения, благодаря чему отслеживаются только реальные инвестиции в производство и сферу услуг, осуществленные иностранными компаниями.

Отрасли-лидеры

В отраслевом разрезе лидером по количеству иностранных инвестиций оставался агропродовольственный сектор — 41 проект. EY утверждает, что успех этого сектора связан с процессами импортозамещения. В российский агропром больше всего инвестируют Германия (восемь проектов) и США (семь проектов). Второе место занимает производство машин и оборудования.

С третьего на седьмое в 2019 году опустились цифровые технологии — количество ПИИ в этом секторе упало по сравнению с 2018 годом почти в 2,5 раза до десяти проектов. Больше всего в российский технологический сектор вкладывает Китай (в 2019 году четыре новых проектов в сфере digital). Низкая позиция сектора цифровых технологий — то, что отличает Россию от Европы, где этот сектор находится на первом месте по числу проектов.

Как и в предыдущем году, самым востребованным у иностранных инвесторов регионом стала Москва (с Московской областью) — 60 проектов ПИИ (31% от общего количества). На втором месте традиционно находится Санкт-Петербург с Ленинградской областью — 19 проектов.

Влияние пандемии

Пандемия и падение цен на нефть заставили многие компании пересмотреть свои инвестиционные планы, в том числе и в России. Однако взгляд EY на Россию в этом контексте достаточно оптимистичен. «Несмотря на то, что Россия почувствовала на себе влияние экономического кризиса, связанного с пандемией и падением цен на нефть, ранее начатые проекты по-прежнему реализуются, происходит заключение новых сделок. В мае 2020 года мы провели анализ всех сделок, которые состоялись в 2019 году. 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году и только 1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе», — заявил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев, чьи слова приводятся в пресс-релизе компании.

Минэкономразвития ждет, что ВВП России в 2020 году снизится на 4,8%, однако прогнозы независимых институтов более пессимистичны (МВФ — минус 6,6%, Всемирный банк — минус 6%, ОЭСР — падение от 8 до 10%).