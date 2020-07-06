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Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России

Количество американских инвестпроектов в России резко сократилось в 2019 году, подсчитали эксперты EY. По проектам с прямыми инвестициями США откатились с первого сразу на четвертое место. Лидерство вернула себе Германия
Фото: Loren Elliott / Reuters
Фото: Loren Elliott / Reuters

В 2019 году зарубежные инвесторы вложили средства в 191 новый проект на территории России. Это на 9% меньше, чем в 2018 году (211 проектов), и самый низкий показатель с 2014 года, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая компания EY в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательность стран Европы» (есть у РБК). Россия делит по этому показателю восьмое—девятое место с Ирландией, уступая Польше и ведущим западноевропейским странам.

В 2019 году экономический рост в России замедлился до 1,3% (с 2,5% в 2018 году), национальные проекты были недофинансированы, а улучшения инвестклимата не произошло (в том числе из-за ряда громких арестов). Но санкционная повестка была относительно спокойной: в начале года были сняты американские санкции с Rusal и En+, затем США ввели санкции, запретившие американским инвесторам покупать новые суверенные еврооблигации России, но более жестких инициатив, прорабатывавшихся в конгрессе США, удалось избежать.

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Германия снова первая

Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной в прошлом году стала Германия — число прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из этой страны выросло на 50%, до 36 проектов. Немцы вернули себе лидерство, которое удерживали в 2014–2016 годах.

В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию. Количество американских ПИИ уменьшилось на 61% и составило 20 проектов — против 33 в 2018 году.

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Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта на территории России.

EY отмечает, что в 2018 году доля европейских инвесторов в экономику России составляла 48%, а в 2019 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и активизации Германии и Франции.

Исследование EY основано на собственной базе данных EY European Investment Monitor. База содержит информацию о проектах, в результате которых созданы новые объекты и рабочие места. Не учитываются портфельные инвестиции, а также сделки слияния и поглощения, благодаря чему отслеживаются только реальные инвестиции в производство и сферу услуг, осуществленные иностранными компаниями.

Отрасли-лидеры

В отраслевом разрезе лидером по количеству иностранных инвестиций оставался агропродовольственный сектор — 41 проект. EY утверждает, что успех этого сектора связан с процессами импортозамещения. В российский агропром больше всего инвестируют Германия (восемь проектов) и США (семь проектов). Второе место занимает производство машин и оборудования.

С третьего на седьмое в 2019 году опустились цифровые технологии — количество ПИИ в этом секторе упало по сравнению с 2018 годом почти в 2,5 раза до десяти проектов. Больше всего в российский технологический сектор вкладывает Китай (в 2019 году четыре новых проектов в сфере digital). Низкая позиция сектора цифровых технологий — то, что отличает Россию от Европы, где этот сектор находится на первом месте по числу проектов.

Как и в предыдущем году, самым востребованным у иностранных инвесторов регионом стала Москва (с Московской областью) — 60 проектов ПИИ (31% от общего количества). На втором месте традиционно находится Санкт-Петербург с Ленинградской областью — 19 проектов.

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Влияние пандемии

Пандемия и падение цен на нефть заставили многие компании пересмотреть свои инвестиционные планы, в том числе и в России. Однако взгляд EY на Россию в этом контексте достаточно оптимистичен. «Несмотря на то, что Россия почувствовала на себе влияние экономического кризиса, связанного с пандемией и падением цен на нефть, ранее начатые проекты по-прежнему реализуются, происходит заключение новых сделок. В мае 2020 года мы провели анализ всех сделок, которые состоялись в 2019 году. 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году и только 1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе», — заявил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев, чьи слова приводятся в пресс-релизе компании.

Минэкономразвития ждет, что ВВП России в 2020 году снизится на 4,8%, однако прогнозы независимых институтов более пессимистичны (МВФ — минус 6,6%, Всемирный банк — минус 6%, ОЭСР — падение от 8 до 10%).

Автор: Иван Ткачёв
Теги: США, прямые иностранные инвестиции, Германия, российская экономика
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