МВФ ухудшил экономический прогноз по России

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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.

Экономический спад в России в МВФ объясняют кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса, а также снижением ожидаемых нефтяных доходов из-за обвала цен.

При этом прогноз МВФ относительно роста российской экономики в 2021 году в июне оказался более благоприятным, чем в апреле. В организации считают, что ВВП вырастет на 4,1% (против 3,5% в апрельском прогнозе).

Совокупные потери мировой экономики в 2020 года окажутся на уровне $12,5 трлн, оценили в МВФ. Главный экономист МВФ Гита Гопинат сказала, что низшая точка падения мировой экономики пройдена во втором квартале, сейчас началось восстановление. Однако она отказалась определить его как V, U или L-образное, сославшись на высокую неопределенность прогноза. По ее словам, возможны повторные волны заболеваемости коронавирусом, пока не будет найдено медицинское решение проблемы.