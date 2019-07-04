Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

Сначала слова об улучшении климата казались правильными, а потом — пустыми, заявила глава ЦБ. Она также назвала две проблемы, которые необходимо решить для обеспечения роста экономики

Эльвира Набиуллина (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

«Есть две серьезные проблемы, которые нельзя замалчивать, если мы действительно хотим устойчивого роста экономики», — сказала она. Во-первых, необходимы стимулы для предпринимательской инициативы: «экономический рост создает бизнес, а не государство», обратила внимание глава ЦБ.

«Частные инвестиции — это не кредиты, полученные под низкие проценты в банках под госгарантии. Частные инвестиции — это прежде всего дополнительный акционерный капитал, собственные средства крупного бизнеса и малых предпринимателей, которыми они готовы рискнуть в расчете на будущий рост. А готовность взять на себя этот риск напрямую зависит от пресловутого инвестиционного климата. Если эффективный бизнес не готов инвестировать, ... не стоит удивляться, что финансовый сектор неохотно кредитует компании», — сказала она.

Второй проблемой, сдерживающий рост экономики, Набиуллина назвала то, что структурные изменения требуют времени. «Мы сначала из-за высоких цен на нефть, потом из-за необходимости сконцентрироваться на укреплении макроэкономической стабильности откладывали проведение многих назревших структурных реформ. И теперь хотим быстрого результата. В итоге оказываемся снова в ловушке поиска простых решений, почему-то обычно поиски приводят в ЦБ», — сказала она.

По ее словам, простые решения вроде расчетов на то, что борьба с потребительским кредитованием заставит банки активно кредитовать корпоративный сектор, не работают. «Никаких простых решений не бывает. Если действительно ограничивающим является один фактор — в нашем случае инвестиционный климат, — то, как бы мы ни меняли другие факторы, улучшения ситуации мы не получим», — отметила глава ЦБ. О роли потребительских кредитов в росте ВВП в первом квартале 2019 года на прошлой неделе спорили Набиуллина и министр экономического развития Максим Орешкин.