Москву впервые признали лучшей по инвестклимату в России

Столица впервые заняла высшую строчку национального рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ). Презентация прошла на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

Лидер прошлого года Тюменская область опустилась на третье место. Татарстан, занимавший первую строчку в предыдущие три года, занял второе место.

Большой рывок совершила Калужская область, поднявшись с 13-го на четвертое место. Самый большой рост показала Новгородская область. Регион впервые вошел в двадцатку, отыграв сразу 15 позиций относительно прошлого года. Еще в 2017 году область занимала лишь 53-е место. Смоленская область также первый раз ворвалась в гонку лидеров, поднявшись на 20-е место. Вернулась в топ-20 Башкирия. Воронежская область, наоборот, опустилась с 7-го на 15-е место.

Выбыли из двадцатки Калининградская, Свердловская области и Хабаровский край.

Рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ публикуется с 2014 года. Он отражает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Оценка проходит по 44 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура, поддержка малого бизнеса.