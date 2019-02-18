Европейский бизнес заявил о влиянии дела Baring Vostok на инвестклимат

«Франко-российская торгово-промышленная палата и Ассоциация европейского бизнеса убеждены, что российские власти проведут беспристрастное расследование в соответствии с принципом верховенства закона и что будет применяться принцип презумпции невиновности», — говорится в документе.
Основателя Baring Vostok Майкла Калви подозревают в совершении преступлений, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Следствие считает, что в феврале 2017 года Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» 59,6% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга по кредитам на 2,5 млрд руб. Акции были оценены для сделки в 3 млрд., однако следствие считает, что реальная рыночная стоимость акций составляла 600 тыс. руб. Калви своей вины не признал. Утверждения о том, что стоимость ценных бумаг, переданных в счет долга акционеру банка «Восточный», была завышена, он опроверг.
Правоохранительные органы задержали Калви 15 февраля. По одному делу с ним проходят также директор по инвестициям компании Иван Зюзин, директор финансового департамента Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Все они были арестованы по решению Басманного суда до 13 апреля.
Ранее в поддержку Калви выступил глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, который высоко отозвался о работе в России инвестиционного фонда Baring Vostok, заявив, что его представители «всегда были стандартом приличности и законности для рынка». Как ранее заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, объединения иностранных бизнесменов уже обратились в РСПП с просьбой провести срочное заседание международного совета по сотрудничеству и инвестициям при палате, чтобы обсудить ситуацию с задержанием руководства фонда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что арест Калви на инвестиционном климате России не скажется. «Надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на [инвестиционном] климате. Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя», — сказал Песков. По его словам, в Кремле за развитием дела следят «очень внимательно».