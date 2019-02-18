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«Дело Baring Vostok» ,  
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Европейский бизнес заявил о влиянии дела Baring Vostok на инвестклимат
Аресты руководителей инвестфонда Baring Vostok могут повлиять на инвестиционный климат России, предупредили объединения европейских предпринимателей. Ранее Кремль выражал надежду, что это дело на инвестиции не повлияет
Майкл Калви (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и Франко-российская торгово-промышленная палата выпустили совместное заявление в связи с арестом главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых топ-менеджеров организации. Документ есть в распоряжении РБК.

«Задержание руководства Baring Vostok Capital Partners вызвало озабоченность бизнес-сообщества в стране и может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для прямых иностранных инвестиций», — говорится в совместном заявлении организаций.

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Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Бизнес-объединения называют Baring Vostok «одним из ключевых западных фондов, инвестирующих в Россию», и «надежным партнером», заработавшим свою репутацию за 20 лет работы в стране, а также отмечают, что любые коммерческие споры «в максимально возможной степени» должны решаться гражданскими судами и с помощью арбитража.

Видео: РБК

«Франко-российская торгово-промышленная палата и Ассоциация европейского бизнеса убеждены, что российские власти проведут беспристрастное расследование в соответствии с принципом верховенства закона и что будет применяться принцип презумпции невиновности», — говорится в документе.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви подозревают в совершении преступлений, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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Арест Майкла Калви обжаловали в Мосгорсуде

Следствие считает, что в феврале 2017 года Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» 59,6% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга по кредитам на 2,5 млрд руб. Акции были оценены для сделки в 3 млрд., однако следствие считает, что реальная рыночная стоимость акций составляла 600 тыс. руб.​ Калви своей вины не признал. Утверждения о том, что стоимость ценных бумаг, переданных в счет долга акционеру банка «Восточный», была завышена, он опроверг.

Правоохранительные органы задержали Калви 15 февраля. По одному делу с ним проходят также директор по инвестициям компании Иван Зюзин, директор финансового департамента Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев​ и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Все они были арестованы по решению Басманного суда до 13 апреля.

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Заявитель по «делу Baring Vostok» объяснил свои претензии

Ранее в поддержку Калви выступил глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, который высоко отозвался о работе в России инвестиционного фонда Baring Vostok, заявив, что его представители «всегда были стандартом приличности и законности для рынка». Как ранее заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, объединения иностранных бизнесменов уже обратились в РСПП с просьбой провести срочное заседание международного совета по сотрудничеству и инвестициям при палате, чтобы обсудить ситуацию с задержанием руководства фонда. ​

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что арест Калви на инвестиционном климате России не скажется. «Надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на [инвестиционном] климате. Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя», — сказал Песков. По его словам, в Кремле за развитием дела следят «очень внимательно».

Авторы: Наталья Демченко, Полина Химшиашвили
Теги: Baring Vostok, Инвестиционный климат
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