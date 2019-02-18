Европейский бизнес заявил о влиянии дела Baring Vostok на инвестклимат

Аресты руководителей инвестфонда Baring Vostok могут повлиять на инвестиционный климат России, предупредили объединения европейских предпринимателей. Ранее Кремль выражал надежду, что это дело на инвестиции не повлияет

Майкл Калви (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и Франко-российская торгово-промышленная палата выпустили совместное заявление в связи с арестом главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых топ-менеджеров организации. Документ есть в распоряжении РБК.

«Задержание руководства Baring Vostok Capital Partners вызвало озабоченность бизнес-сообщества в стране и может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для прямых иностранных инвестиций», — говорится в совместном заявлении организаций.

Бизнес-объединения называют Baring Vostok «одним из ключевых западных фондов, инвестирующих в Россию», и «надежным партнером», заработавшим свою репутацию за 20 лет работы в стране, а также отмечают, что любые коммерческие споры «в максимально возможной степени» должны решаться гражданскими судами и с помощью арбитража.