У нас сельское хозяйство — очень важная составляющая в отдаленных территориях. Но, конечно, на экономику влияют больше перерабатывающие, промышленные предприятия. Мы не вводили никаких ограничений для того, чтобы обрабатывать землю или перерабатывать продукцию. Поэтому у нас крупные предприятия работают и в Кашире, и в Озерах, и в Коломне, и в Серебряных Прудах, и в Луховицах. Там все идет по плану и, соответственно, никаких ограничений нет. Но, опять же, ты не можешь нарушать предписание санэпидемслужбы, ты должен соблюдать.

Сейчас отрасли авиа, туризм и аэропорты несут самые серьезные потери. Неслучайно государство помогает и думает, как сделать так, чтобы поддержать наши хабы. И мы тоже об этом думаем, мы в контакте. Соответственно, все ждем, когда откроется авиасообщение, но очевидно, что быстро это не будет. Сокращение очень серьезное мы видим по всему миру.

Об ограничениях передвижения и спецпропусках для выхода из дома

Дай бог, чтобы планов (по ограничению передвижения между Москвой и Московской областью. — РБК) и дальше не было. Есть жесткие ограничения по группе риска — это хронические заболевания, вы их знаете, и это возраст (граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие любые хронические заболевания, должны соблюдать режим домашней самоизоляции. — РБК).

Для чего, почему, понятно. Потому что самые сложные случаи, самые дорогие койки, самые дефицитные койки — это кислород и ИВЛ. Наша задача, чтобы они остались пустыми. Вы представляете, мы должны создать новых коек по новому стандарту к концу апреля плюс 5 тыс. Это очень большие затраты, потому что к каждой койке кислород, КТ (компьютерная томография. — РБК) в клинике должны быть. Каждая койка должна быть отдельно стоящая, и должен быть аппарат ИВЛ хотя бы в половине боксов. Мы очень не хотим заполнить эти койки, но создаем. Москва кратно больше создает, каждый регион создает.

Что касается пропускного режима, на прошлой неделе было много шума по этому поводу (система электронных пропусков, по которым жители Московской области смогут выходить на улицу во время действия режима самоизоляции. — РБК). Смысл этой платформы заключается в том, что, если ты хочешь поехать на работу в РБК, ты должна зачекиниться. Если ты идешь в магазин, ты должен зачекиниться. Если ты зарегистрировался, то платформа тебе позволяет это сделать — и ты идешь совершенно спокойно. Размещена она будет на mosreg.ru. Сегодня она тестируется, сегодня она обкатывается, и сказать, что завтра мы ее включим, нельзя. Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям. Но и мы очень надеемся, опять же, что скорость распространения будет низкая и мы сможем этого избежать.

Будем решать по ситуации. Сейчас как-то усугублять, кошмарить ситуацию неправильно. Не хочется сейчас сглазить.

Об ограничении въезда и выезда в регион по границам Московской области

Мы видим, что многие регионы это сделали. Мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого, потому что, опять же, экономика: нужно кормить семью, иметь работу и вообще существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику. Как пройти между этими Сциллой и Харибдой? Вот в чем заключается сложность. Перемещения — это достаток, это работа. Нельзя праздно шататься, нельзя ездить и ходить без дела, но, если ты соблюдаешь все требования, то пожалуйста. Поэтому мы до сих пор не планировали этого делать.

Об уровне заболеваемости коронавирусом в Подмосковье

У нас 305 подтвержденных (случаев заболевания коронавирусом. — РБК) и еще 80 на подтверждении. Пока скорость у нас неудовлетворительная, плохая. Нам идеально нужно убрать скорость распространения на уровень 10–15% — это будет победа. Но, что хорошо, нет тяжелых практически, всего пять человек у нас находятся на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких. — РБК), все остальные переносят болезнь относительно легко, даже и с симптомами.

О дачниках

Что касается дачников, весна только начинается, даже при такой погоде, как сегодня, у нас главы районов и ГУВД фиксируют порядка 1,5 млн дачников, а в выходные дни — до 2 млн. Летом будет их, конечно, гораздо больше. Вообще максимальное количество отдыхающих, живущих в Подмосковье летом, в некоторых муниципалитетах, таких как Чехов, Истра, увеличивают их в два или в три раза. Поэтому максимальное количество проживающих может доходить до 3,5 млн человек.

Мы понимаем, что все, что связано с вирусом, коронавирусом, закрытием стран других, Турции и так далее, особую нагрузку обеспечит нам этим летом в части отдыхающих. Это и медицина, и мусор, здесь мы реалисты абсолютные. И наша задача, каждого главы муниципалитета, максимальное внимание, заботу проявить. Мы работаем старостами, у нас есть телефонные номера, у нас есть режим коммуникации, мусор, здравоохранение, электричество, вода, в общем, все это уйма вопросов, уйма проблем, когда ты живешь постоянно. Совершенно понятно, что изоляцию переносить на даче гораздо приятнее, чем в Москве. Счастьем, может быть, это тоже не назовешь, самоизоляцию на даче, но особенно в весенне-летнее время это, безусловно, большое преимущество.

Об «ударе» по экономике региона

Я сейчас зажмуриваться не буду и тут цифры гонять в голове, знаете, говорят, что цыплят по осени считают. Ясно, что это удар, но удары бывают разные, и крепкие компании, эффективные компании, безусловно, в своих моделях тоже думают о разных потрясениях. Поэтому я очень рассчитываю, что наши компании, конечно, потрепанные и побитые, но, самое главное, выйдут живыми из этой турбуленции. И, чтобы это случилось, мы — и федеральные власти, и региональные, конечно, должны сопровождать, идти навстречу.Никто не скажет сейчас про ущерб. Это все будет фантазия. Это пальцем в небо.

Наш регион выдерживал и не такие потрясения в разные века и в разные эпохи. Поэтому уж точно не коронавирус, я думаю, может нас погубить, но глупость и легкомысленное отношение. Поэтому тяжело, главный закон экономики — спрос и предложение, понимаете, здесь произошел сбой. И в предложении, потому что многие люди вынуждены сидеть дома, и в спросе, опять же по этой причине, да еще и достаток больше не стал.

Нам нужно сейчас каждый день принимать выверенные решения — вот в чем наша сила. А в гадании на кофейной гуще силы нет. Поэтому давайте мы попробуем все-таки каждый день внимательно смотреть и работать с каждым предприятием. Кому-то нужно ходатайство в банк и кому-то нужно помочь с масками или с какими-то дополнительными маршрутами. Все настолько сейчас чувствительно, что вот я бы не хотел залазить куда-то за горизонт.

О «шрамах» малого бизнеса после вирусного кризиса

Если ты занимаешься малым бизнесом, то всегда рассчитываешь, ставишь какие-то себе показатели. И сегодня очевидно, что сфера услуг, а это прежде всего малый бизнес — торговля, рестораны, парикмахерские, все они оказались под самым серьезным ударом. И помогать будем. Но, если честно, положа руку на сердце, сказать, что они не понесут потерь, — просто нельзя такого говорить. Ясно, что шрам останется у каждого малого предприятия, главное, чтобы предприятие смогло продолжить работать.

Я же не могу за тебя оплатить заработную плату, я же не могу за тебя погасить кредит. Но можно сделать мораторий на выплату кредита или уплату процентов, можно сделать льготы на муниципальное имущество, если ты его арендуешь. Такие меры мы будем реализовывать. Но все это, конечно, не компенсирует действующего бизнеса. Поэтому ключевое, самое главное: как вернуться на те рельсы, которые были до коронавируса?

Бизнесу мы будем помогать, весь вопрос в объеме. И весь вопрос, какой объем мы потянем. А экономика Московской области все-таки значительная, вторая в России. Поэтому если мы и будем помогать, то определенным отраслям, определенным направлениям, мы думаем об этом. Здесь ключевое — это цифра, сколько ты можешь положить на это, 1 млрд, 10 млрд или 20 млрд? Пока мы не понимаем, где мы находимся, в какой точке. Но мы понимаем, что должны помогать. Поэтому идут дискуссии, идет поиск. Это нормально абсолютно.

Мы должны быть очень аккуратны. Потому что мы не можем резать социальные обязательства, потому что, да, мы помогаем людям, которым очень нужна помощь, но вы правильно скажете: «А бизнесу помощь не нужна?» Поэтому смотрим, ищем. Пока какого-то решения нет.