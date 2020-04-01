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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев назвал срок создания системы выдачи спецпропусков в Подмосковье

В Московской области создание системы выдачи электронных пропусков будет завершено к 6 апреля
Андрей Воробьев (Фото: воробьёв.рф)

Разработка платформы для выдачи электронных пропусков, по которым жители Московской области смогут выходить на улицу во время действия режима самоизоляции, будет завершена к 6 апреля. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор области Андрей Воробьев.

«Что касается пропусков, это следующая мера, мы к ней готовимся», — сказал глава Подмосковья.

Губернатор не назвал срок возможного введения пропусков, сказав лишь, что сама система будет готова к понедельнику.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«У нас никакой бумаги не будет, это будет удобная платформа. В случае, если она начнет работать, [то будет так] — ты заходишь на портал mosreg.ru, забиваешь свою декларацию и в приложении в электронном виде у тебя есть право по этой декларации дальше ходить», — сказал Воробьев.

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Позже в своем Instagram Воробьев уточнил, что новая платформа будет интегрирована с Москвой. По его словам, перед разработчиками платформы поставлена задача сделать так, чтобы у тех, кто живет в одном из городов Московской области, но должен приезжать в столицу, не было никаких проблем.

Губернатор также отметил, что появление на улице праздношатающихся после введения пропусков будет так же нежелательно, как и сейчас.

https://www.instagram.com/tv/B-cjCRMKOrQ/?igshid=1o5av3566bwa6

Автор: Евгений Калюков
Теги: Московская область, губернатор, коронавирус
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