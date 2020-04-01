Воробьев назвал срок создания системы выдачи спецпропусков в Подмосковье

В Московской области создание системы выдачи электронных пропусков будет завершено к 6 апреля

Андрей Воробьев (Фото: воробьёв.рф)

Разработка платформы для выдачи электронных пропусков, по которым жители Московской области смогут выходить на улицу во время действия режима самоизоляции, будет завершена к 6 апреля. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор области Андрей Воробьев.

«Что касается пропусков, это следующая мера, мы к ней готовимся», — сказал глава Подмосковья.

Губернатор не назвал срок возможного введения пропусков, сказав лишь, что сама система будет готова к понедельнику.

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«У нас никакой бумаги не будет, это будет удобная платформа. В случае, если она начнет работать, [то будет так] — ты заходишь на портал mosreg.ru, забиваешь свою декларацию и в приложении в электронном виде у тебя есть право по этой декларации дальше ходить», — сказал Воробьев.