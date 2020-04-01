Воробьев назвал срок создания системы выдачи спецпропусков в Подмосковье
Разработка платформы для выдачи электронных пропусков, по которым жители Московской области смогут выходить на улицу во время действия режима самоизоляции, будет завершена к 6 апреля. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор области Андрей Воробьев.
«Что касается пропусков, это следующая мера, мы к ней готовимся», — сказал глава Подмосковья.
Губернатор не назвал срок возможного введения пропусков, сказав лишь, что сама система будет готова к понедельнику.
Роспотребнадзор, mos.ru
«У нас никакой бумаги не будет, это будет удобная платформа. В случае, если она начнет работать, [то будет так] — ты заходишь на портал mosreg.ru, забиваешь свою декларацию и в приложении в электронном виде у тебя есть право по этой декларации дальше ходить», — сказал Воробьев.