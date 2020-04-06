В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах, при этом зафиксировано два летальных исхода, общее количество умерших после заражения коронавирусом составляет сейчас 47 человек. Впервые диагноз поставлен в Карелии, отметили в штабе.
Наибольшее количество новых заражений обнаружили в следующих регионах:
- Москва — 591;
- Московская область — 82;
- Санкт-Петербург — 35;
- Республика Коми — 31;
- Татарстан — 16;
- Краснодарский край — 11;
- Ивановская область — 10;
- Тульская область — 10;
- Вологодская область — 10.
Выздоровели после заражения коронавирусом, по официальным данным, 406 человек за сутки.