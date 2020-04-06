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Пандемия коронавируса ,  
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В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек

Общее количество зараженных в России превысило 6,3 тыс. человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека. Наибольшее количество новых заражений зарегистрировано в Москве — 591 случай
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах, при этом зафиксировано два летальных исхода, общее количество умерших после заражения коронавирусом составляет сейчас 47 человек. Впервые диагноз поставлен в Карелии, отметили в штабе.

Наибольшее количество новых заражений обнаружили в следующих регионах:

  • Москва — 591;
  • Московская область — 82;
  • Санкт-Петербург — 35;
  • Республика Коми — 31;
  • Татарстан — 16;
  • Краснодарский край — 11;
  • Ивановская область — 10;
  • Тульская область — 10;
  • Вологодская область — 10.

Выздоровели после заражения коронавирусом, по официальным данным, 406 человек за сутки.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек
Общество

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 1,3 млн человек (данные ВОЗ). Количество умерших после заражения коронавирусом в мире приблизилось к отметке 70 тыс. человек (данные Университета Хопкинса).

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус 1 апреля заявил, что озабочен практически экспоненциальным ростом числа заражений в мире. Тогда ВОЗ сообщала о более 750 тыс. зарегистрированных случаях. «Число смертей увеличилось больше чем вдвое за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем цифры 1 млн подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тыс. смертей», — сказал он тогда на пресс-конференции в Женеве. Уже на следующий день после этого заявления Университет Хопкинса (США), который публикует статистические данные о пандемии в реальном времени, отчитался о преодолении этой планки. 

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: статистика, заражение, коронавирус
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