В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек

Общее количество зараженных в России превысило 6,3 тыс. человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека. Наибольшее количество новых заражений зарегистрировано в Москве — 591 случай

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах, при этом зафиксировано два летальных исхода, общее количество умерших после заражения коронавирусом составляет сейчас 47 человек. Впервые диагноз поставлен в Карелии, отметили в штабе.

Наибольшее количество новых заражений обнаружили в следующих регионах:

Москва — 591;

Московская область — 82;

Санкт-Петербург — 35;

Республика Коми — 31;

Татарстан — 16;

Краснодарский край — 11;

Ивановская область — 10;

Тульская область — 10;

Вологодская область — 10.

Выздоровели после заражения коронавирусом, по официальным данным, 406 человек за сутки.