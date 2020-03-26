Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе

Минтруд опубликовал рекомендации для бизнеса и работников по нерабочей неделе, а также представил полный список организаций, сотрудники которых не уйдут на длинные выходные на следующей неделе

Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Длинные выходные предусмотрены для того, что снизить скорость распространения в стране коронавирусной инфекции, объяснил Владимир Путин.

По состоянию на 26 марта, в России выявлено 840 зараженных, самый большой прирост был зафиксирован за последние сутки — 182 человека. Больше всего заболевших в Москве — 546 человек.

￼Выходные с сохранением зарплаты

Нерабочая неделя устанавливается с сохранением за работниками зарплаты. «Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», — отметили в министерстве;

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается, объяснили в Минтруде;

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, добавили в ведомстве.

Для бизнеса «каникулы» обойдутся значительными финансовыми издержками: пять дополнительных выходных с сохранением зарплаты могут стоить бизнесу до 700 млрд руб., которые государство компенсировать не собирается, оценивал для РБК главный экономист рейтингового агенства «Эксперт РА» Антон Табах. Эта мера явно противоречит цели поддержать бизнес в условиях эпидемии, замечал директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов.