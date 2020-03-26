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Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе

Минтруд опубликовал рекомендации для бизнеса и работников по нерабочей неделе, а также представил полный список организаций, сотрудники которых не уйдут на длинные выходные на следующей неделе

Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Длинные выходные предусмотрены для того, что снизить скорость распространения в стране коронавирусной инфекции, объяснил Владимир Путин.

По состоянию на 26 марта, в России выявлено 840 зараженных, самый большой прирост был зафиксирован за последние сутки — 182 человека. Больше всего заболевших в Москве — 546 человек.

￼Выходные с сохранением зарплаты

  • Нерабочая неделя устанавливается с сохранением за работниками зарплаты. «Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», — отметили в министерстве;
  • Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается, объяснили в Минтруде;
  • Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, добавили в ведомстве.

Для бизнеса «каникулы» обойдутся значительными финансовыми издержками: пять дополнительных выходных с сохранением зарплаты могут стоить бизнесу до 700 млрд руб., которые государство компенсировать не собирается, оценивал для РБК главный экономист рейтингового агенства «Эксперт РА» Антон Табах. Эта мера явно противоречит цели поддержать бизнес в условиях эпидемии, замечал директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Кто все равно продолжит работать

Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу, сказал президент. Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется (.pdf)

На следующей неделе продолжат работать сотрудники:

  • медицинских и аптечных организаций;
  • непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности;
  • организаций в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения;
  • организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения;
  • организаций атомной промышленности;
  • строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
  • организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах;
  • организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги;
  • организаций торговли;
  • предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские изделия;
  • организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции;
  • организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения;
  • организаций системы нефтепродуктообеспечения;
  • организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций;
  • организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения;
  • организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно- разгрузочные работы.

Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда ОМС и Фонда социального страхования, которые осуществляют обязательные выплаты. Выходные не будут объявлены для государственных и муниципальных служащих, по решению их руководителей. Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих вахтовым методом должны решаться по соглашению между работником и работодателем.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роструду обеспечить контроль за соблюдением работодателями режима нерабочих дней и до 6 апреля представить доклад в правительство.

Автор: Юлия Старостина
Теги: карантин, Минтруд РФ
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