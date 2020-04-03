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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»

Как отметил мэр Москвы, о введении жесткого карантина задумались, когда после объявления нерабочей недели до 5 апреля многие «решили расслабиться». Но после введения обязательной самоизоляции москвичи «ведут себя корректно»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу», анонс которого показали в эфире.

«У нас были планы ввести жесткий пропускной режим, судя по тому, как проходили предыдущие выходные, когда огромное количество людей решило расслабиться. Но ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень корректно и выполняют рекомендации, которые были даны мной, президентом, правительством Российской Федерации», — отметил Собянин, добавив, что пока не видит необходимости вводить жесткий пропускной режим.

Для того чтобы и дальше не применять эти меры, он попросил придерживаться режима самоизоляции и дальше.

При этом, как приводит его слова «РИА Новости», на работу продолжают ходить около 3 млн москвичей, то есть четверть населения Москвы. Собянин также указал, что 2 млн горожан работают удаленно, столько же находятся в отпуске или на больничном. Мэр заявил, что баланс, при котором «две трети находятся дома в самоизоляции, а где-то около четверти передвигаются», нужно продолжать поддерживать. «Мы не можем закрыть весь город — так, чтобы вообще все обнулить», — пояснил Собянин.

Кроме того, он сообщил, что одинаково жесткие ограничения из-за коронавируса нельзя вводить по всей России бессмысленно. «Мы еще и экономику прихлопнем и создадим огромное количество безработных там, где этого не надо было делать», — подчеркнул столичный мэр. Он также заверил, что власти «делают все, чтобы не разрушить экономику».


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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Накануне президент Владимир Путин до 30 апреля продлил период нерабочих дней. Власти Москвы и Подмосковья обязали граждан соблюдать самоизоляцию независимо от возраста (ранее это требовалось от пожилых людей). Выйти на улицу можно для того, чтобы поехать на работу при необходимости, сходить в магазин и аптеку, вынести мусор, выгулять собаку. Ограничительные меры по примеру Москвы ввели как минимум 35 регионов.

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
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Собянин 2 апреля отмечал, что власти могут ввернуться к рассмотрению вопроса о пропускном режиме, если ухудшится эпидемиологическая ситуация либо вырастет число нарушителей карантина.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Москва, Сергей Собянин
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