Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции

Все крупные заводы международных корпораций в Подмосковье на следующей неделе будут работать, заявил РБК губернатор области Андрей Воробьев. Но работать, по его словам, в это время придется «по-новому»

Андрей Воробьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.

Отвечая на вопрос, будут ли правительством Подмосковья подготовлены послабления для бизнеса или будут введены дополнительные ограничения, Воробьев сказал: «Мы заботимся о бизнесе, стараемся быть рядом с бизнесом в решении проблем». «Наша задача прежде всего — это работа наших крупных и средних предприятий. И вот здесь мы сделали все необходимое, чтобы эти заводы работали, эти фабрики работали, эти компании работали», — сказал губернатор.

Однако, как отметил он, «теперь жить и работать можно только по-новому». «Реальность изменилась и изменилась надолго, не на месяц. Мы все узнали, что можно работать удаленно и при этом быть эффективным. Это другая реальность, это совершенно другие ощущения», — считает глава региона.

Отвечая на вопрос, сколько предприятий не откроются на следующей неделе, будут ли работать Mercedes, Mars, Campina, Kimberly Clark и другие предприятия международных брендов в Подмосковье, Воробьев сказал: «Mercedes начинает работать с завтрашнего дня. Kimberly Clark, Pepsi Co. и все перечисленные компании — все работают».