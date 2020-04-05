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Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции

Все крупные заводы международных корпораций в Подмосковье на следующей неделе будут работать, заявил РБК губернатор области Андрей Воробьев. Но работать, по его словам, в это время придется «по-новому»
Андрей Воробьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.

Отвечая на вопрос, будут ли правительством Подмосковья подготовлены послабления для бизнеса или будут введены дополнительные ограничения, Воробьев сказал: «Мы заботимся о бизнесе, стараемся быть рядом с бизнесом в решении проблем». «Наша задача прежде всего — это работа наших крупных и средних предприятий. И вот здесь мы сделали все необходимое, чтобы эти заводы работали, эти фабрики работали, эти компании работали», — сказал губернатор.

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Однако, как отметил он, «теперь жить и работать можно только по-новому». «Реальность изменилась и изменилась надолго, не на месяц. Мы все узнали, что можно работать удаленно и при этом быть эффективным. Это другая реальность, это совершенно другие ощущения», — считает глава региона.

Отвечая на вопрос, сколько предприятий не откроются на следующей неделе, будут ли работать Mercedes, Mars, Campina, Kimberly Clark и другие предприятия международных брендов в Подмосковье, Воробьев сказал: «Mercedes начинает работать с завтрашнего дня. Kimberly Clark, Pepsi Co. и все перечисленные компании — все работают».

«Все предприятия на территории Московской области могут работать, но работать по-новому: с соблюдением новых правил — это социальная дистанция, это защита, это приказ генерального директора о том, что все эти меры он предусмотрел и соблюдает, потому что жизнь важнее экономики, как не крути», — добавил Воробьев.

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Отвечая на вопрос, как режим самоизоляции повлиял на работу крупных сельскохозяйственных предприятий Подмосоквья, и не будет ли перебоев с поставкой продукции летом, губернатор заявил об отсутствии ограничений на обработку земель и переработку продукции. «У нас крупные предприятия работают в Кашире, в Озерах, в Коломне, в Серебряных прудах, в Луховицах. Там все идет по плану и соответственно никаких ограничений нет. Но опять, ты не можешь нарушать предписания санэпидемслужб, ты должен соблюдать», — заключил Воробьев.

Полная версия интервью выйдет на РБК 6 апреля.

Авторы: Юлия Старостина, Михаил Юшков
Теги: Подмосковье, Андрей Воробьев, коронавирус
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