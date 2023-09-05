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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Минэкономики продлило режим удаленки для сотрудников в «Москва-Сити»

Минэкономразвития продлило режим удаленки для сотрудников в «Москва-Сити»
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Последствия взрыва в деловом центре &laquo;Москва-Сити&raquo; 30 июля 2023 года
Последствия взрыва в деловом центре «Москва-Сити» 30 июля 2023 года (Фото: Вероника Вишнякова / РБК)

Режим удаленной работы для сотрудников Минэкономразвития в офисе в столичном «Москва-Сити» продлили до 1 декабря, рассказал источник РБК и подтвердили в министерстве.

Офисы Минэкономразвития, а также Минпромторга и Минцифры находятся в здании «IQ-квартала».

Сотрудников Минэка перевели на дистанционку после атаки беспилотников, которой IQ-квартал подвергся в ночь на 30 июля. Также дроны атаковали «Москва-Сити» 1 августа. Как сообщал мэр Сергей Собянин, дроны повредили фасад здания, было нарушено 150 кв. м остекления.

В Минобороны заявили, что аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение на территории «Москва-Сити».

Материал дополняется
 

Авторы
Наталья Галимова Наталья Галимова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева