Минэкономразвития продлило режим удаленки для сотрудников в «Москва-Сити»

Минэкономики продлило режим удаленки для сотрудников в «Москва-Сити»

Последствия взрыва в деловом центре «Москва-Сити» 30 июля 2023 года (Фото: Вероника Вишнякова / РБК)

Режим удаленной работы для сотрудников Минэкономразвития в офисе в столичном «Москва-Сити» продлили до 1 декабря, рассказал источник РБК и подтвердили в министерстве.

Офисы Минэкономразвития, а также Минпромторга и Минцифры находятся в здании «IQ-квартала».

Сотрудников Минэка перевели на дистанционку после атаки беспилотников, которой IQ-квартал подвергся в ночь на 30 июля. Также дроны атаковали «Москва-Сити» 1 августа. Как сообщал мэр Сергей Собянин, дроны повредили фасад здания, было нарушено 150 кв. м остекления.

В Минобороны заявили, что аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение на территории «Москва-Сити».

Материал дополняется

