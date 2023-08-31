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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин рассказал об аэропорте для отражения атак дронов на Москву

Собянин рассказал об обустройстве в Орле аэропорта для отражения атак дронов на Москву
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Собянин рассказал, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата дронов, летящих в сторону Москвы, один из вертолетов позавчера уже сбил один из беспилотников. Он добавил, что новые позиции ПВО в регионе создают за сутки
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков беспилотников, летящих в сторону Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин в своем выступлении в честь дня работников московского комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что обустройство этого аэропорта еще не закончилось, а один из вертолетов позавчера уже сбил летящий к Москве дрон. 28 августа Собянин сообщал о сбитом беспилотнике в районе подмосковных Люберец.

«В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников. <...> На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — сказал мэр столицы (цитата по ТАСС).

По подсчетам РБК, число атак дронов на территории России с начала военной операции на Украине превысило 500. За последнее время они участились, в том числе в столичном регионе. Самая масштабная атака произошла 30 августа: тогда о налетах беспилотников сообщали в восьми российских регионах.

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали в том числе и Московскую область — в Минобороны сообщили, что около 3:30 украинский дрон сбили над Рузским районом. Собянин уточнял, что сбитый беспилотник летел по направлению к Москве.

Собянин рассказал об аэропорте для отражения атак дронов на Москву
Собянин рассказал об аэропорте для отражения атак дронов на Москву

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При этом в ту ночь работу столичных аэропортов ограничивали дважды. Первый раз — около 1:00 мск, тогда на полчаса было закрыто воздушное пространство над Внуково. Второй раз — около 3:00 мск, тогда ограничения ввели сразу во всех трех аэропортах.

Также дрон самолетного типа сбили утром 31 августа в Воскресенском районе Подмосковья. Пострадавших и разрушений нет, говорил Собянин. На этом фоне столичные аэропорты снова ограничивали работу, в Росавиации позже уточнили, что на запасные аэродромы ушли более 40 самолетов.

Киев в начале августа предупреждал, что атак беспилотников в России станет больше. Москва считает, что за ними стоит украинская сторона.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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