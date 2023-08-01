Специалисты начали оценивать ущерб для здания Минэка после атаки дрона

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 100,94 (+0,98) Инвестиции, 31 июл, 19:04 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 91,59 (+0,61) Инвестиции, 31 июл, 19:04
В Перми полиция задержала группу фальшивомонетчиков Финансы, 11:39
Кто не собрал лайки, должен отжаться: как создатель TikTok строил команду Pro, 11:38
Приложения Тинькофф Банка удалили из Google Play и App Store Политика, 11:38
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 11:37
FTX сообщила о планах перезапуска биржи Крипто, 11:32
Российский боец Волков потерял одну строчку в рейтинге UFC Спорт, 11:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Петербурге суд оштрафовал Oxxxymiron за отсутствие пометки «иноагента» Политика, 11:18
В Думе предложили дать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет Политика, 11:16
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
Nissan представил заряженную версию спорткупе Fairlady Z Авто, 11:12
Кузнецов отреагировал на информацию о запросе обмена из клуба Овечкина Спорт, 11:11
Брянский губернатор сообщил об обстреле села Чуровичи Политика, 11:09
Специалисты начали оценивать ущерб для здания Минэка после атаки дрона Политика, 11:04
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

Специалисты начали оценивать ущерб для здания Минэка после атаки дрона

Минэкономразвития: специалисты оценивают безопасность нахождения в башне «Москва-Сити»
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Специалисты оценивают ущерб и состояние инфраструктуры башни IQ-квартала в «Москва-Сити» после попадания беспилотника. Об этом РБК сообщила советник министра экономического развития Дарья Левченко.

В здании IQ-квартала в «Москва-Сити» располагаются помещения трех ведомств — Минэкономразвития, Минпромторга и Минцифры.

«На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время», — сказала она.

Специалисты начали оценивать ущерб для здания Минэка после атаки дрона
Video

По словам Левченко, сотрудники ведомства работают на удаленке, а совещания проводятся в режиме видеоконференцсвязи — условия для этого были созданы еще во времена коронавирусных ограничений.

Как ранее сообщил РБК источник, сотрудникам министерства, работающим в башне в Москва-сити, после атаки дали указание пока оставаться дома и на работу не ехать

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Гайд для релокантов: какие налоговые льготы есть для «новых израильтян»
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Виктория Громова Виктория Громова
Минэкономразвития Москва-Сити дроны Москва Военная операция на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Очевидцы рассказали о новой атаке дрона на «Москва-Сити». Видео
Политика
Обломки врезавшегося в башню «Москва-Сити» дрона направят на экспертизу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter