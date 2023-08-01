Специалисты начали оценивать ущерб для здания Минэка после атаки дрона

Специалисты оценивают ущерб и состояние инфраструктуры башни IQ-квартала в «Москва-Сити» после попадания беспилотника. Об этом РБК сообщила советник министра экономического развития Дарья Левченко.

В здании IQ-квартала в «Москва-Сити» располагаются помещения трех ведомств — Минэкономразвития, Минпромторга и Минцифры.

«На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время», — сказала она.

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По словам Левченко, сотрудники ведомства работают на удаленке, а совещания проводятся в режиме видеоконференцсвязи — условия для этого были созданы еще во времена коронавирусных ограничений.

Как ранее сообщил РБК источник, сотрудникам министерства, работающим в башне в Москва-сити, после атаки дали указание пока оставаться дома и на работу не ехать

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