Сотрудников Минцифры временно перевели на удаленку после атаки дронов

Глава Минцифры Максут Шадаев в комментарии под сообщением о том, что сотрудников отправляют на удаленку после удара дрона по башне «Москва-Сити», написал: «Только до конца этой недели, чтобы решить офисные проблемы»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Сотрудников Минцифры перевели на удаленку до конца недели после атаки дронов в Москве, об этом говорится в комментарии главы ведомства Максута Шадаева, опубликованном в телеграм-канале «Нецифровая экономика». Комментарий оставлен под сообщением о том, что сотрудников министерства отправляют на удаленку после удара дрона по башне «Москва-Сити».

«Только до конца этой недели, чтобы решить офисные проблемы», — прокомментировал Шадаев.

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«Нецифровая экономика» также опубликовала скриншоты сообщений из чата ведомства «Внутри Минцифры». В них говорится, что несущие конструкции и инженерные системы в здании не пострадали и «уже в понедельник в нем можно будет работать», а сотрудников, работавших на наиболее пострадавших 10-м и 11-м этажах пересадят.

В ночь на 30 июля Москва была атакована дронами в третий раз за неделю. Телеграм-канал «112» писал, что беспилотник влетел в одну из башен «Москва-Сити». ТАСС сообщал о взрыве в здании по адресу Пресненская наб., 10с2. Оно расположено в «IQ-квартале», где находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Минобороны позднее заявляло, что один дрон был сбит силами ПВО в Одинцовском районе Подмосковья, еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы — они упали на территории «Москва-Сити». По словам мэра Сергея Собянина, при падении беспилотники повредили фасады двух башен «Москва-Сити». Жертв и пострадавших, по его словам, не было.

В Кремле сообщили, что президенту Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и область. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал произошедшее «актом отчаяния» Украины из-за неудач в ходе контрнаступления.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)