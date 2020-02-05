Кудрин увидел угрозу падения выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

По мнению главы Счетной палаты, на фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна

Фото: Joel Angel Juarez / Global Look Press

Снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежно. Это связано с распространением нового коронавируса. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал в своем Twitter.

Он отметил, что в 2019 году впервые за десять лет доля чистого экспорта товаров и услуг сократилась до 7,7% ВВП. «На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», — написал Кудрин.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. По данным на 5 февраля заражены 24 542 человека, еще 492 погибли. Зараженные есть более чем в 20 странах, в том числе в России (выявлено два случая).

По оценке экономистов Citi Ивана Чакарова и Артема Заигрина, распространение коронавируса может привести к падению цен на нефть на $11 в 2020 году, что, в свою очередь, затормозит темпы роста ВВП на 0,28 п.п. до 1,72%.