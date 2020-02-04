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Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Снижение цен на нефть из-за вспышки коронавируса может затормозить рост ВВП России в 2020 году на 0,28 п.п., считают экономисты Citi. Это «обнулит» положительный эффект для экономики от реализации социальных инициатив президента
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Падение цен на нефть из-за распространения коронавируса 2019-nCoV может негативно отразиться на динамике российского ВВП, пишут экономисты Citi Иван Чакаров и Артем Заигрин (обзор есть в распоряжении РБК, первыми на него обратили внимание «Ведомости»).

По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).

Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми. В 2020 году правительство дополнительно направит 383,3 млрд руб. на социальные расходы, в том числе на финансирование выплаты маткапитала на первого ребенка, а также нового адресного пособия на детей. Если российские семьи получат и потратят все эти деньги, то прибавка к ВВП может составить 0,24 п.п., оценивают в Citi.

Минэкономразвития прогнозирует, что в результате объявленных президентом мер соцподдержки совокупная прибавка к росту ВВП в 2020 году составит 0,3 п.п. То есть, при прочих равных реальный рост ВВП в 2020 году составит порядка 2% вместо 1,7% в действующем базовом варианте экономического прогноза ведомства.

По последним данным ВОЗ, заражены коронавирусом более 17 тыс. человек, подавляющее большинство — в Китае. За пределами страны зафиксировано 153 подтвержденных случая заражения более чем в 20 государствах.
Умерли 427 человек.

В России выявлены два зараженных, оба — граждане Китая. Из китайского города Ухань, который остается эпицентром распространения болезни, 4 февраля вылетел первый самолет российского Минобороны, который задействован для эвакуации российских граждан.

Нефть и туристы

Негативный эффект от снижения экспорта в Китай и турпотока оттуда будет, по мнению аналитиков Citi, относительно невелик. Китай — наиболее крупный торговый партнер России, объем экспорта составляет $61 млрд, причем 70% составляют нефть и другие энергоносители. Главным образом на замедление российской экономики может повлиять снижение цены на нефть.

Из суммарного месячного импорта нефти в Китай на российские поставки приходится 15%. Экономисты Citi оценивают, что в феврале исключительно из-за вируса импорт снизится с 13 млн барр. в день до 10 млн.

При новом прогнозе банка в $54 за баррель это будет означать потерю 0,5% ВВП для российского экспорта, но в пересчете на весь год. Это самая верхняя оценка, предупреждают аналитики, февральский эффект не будет распространяться на весь год.

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Что касается туристов, то в 2019 году Россию посетили 2 млн граждан Китая (это 8% от всех въехавших в страну иностранцев), половина из них были туристами, которые платили в среднем $2 тыс. за шестидневную поездку. Если предположить, что число посещающих Россию граждан Китая сократится вдвое в этом году, ущерб для российской экономики составит порядка $1–1,5 млрд, так как не все посетители приезжают как туристы и тратят соответствующие суммы.

Альфа-банк прогнозирует в 2020 году рост ВВП на 1,8%. Эпидемия коронавируса не создает риска понижения годового прогноза, пишет в обзоре Альфа-банка главный экономист банка Наталия Орлова. Однако это может ограничить потенциал его повышения. «Поскольку рост российского ВВП в текущем году базируется на ожиданиях госинвестиций, мы считаем, что сложившаяся ситуация пока не создает угрозы для нашего прогноза экономического роста России на уровне 1,8% год к году на 2020 год. Однако ухудшение внешней среды означает, что ускорение роста до значения более чем 2% год к году будет требовать очень больших усилий, и, таким образом, повышение прогноза роста выше 2% уровня выглядит маловероятным в этом году», — указывает Орлова.

Авторы: Юлия Старостина, Анна Гальчева
При участии: Татьяна Ломская
Теги: коронавирус, ВВП России
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