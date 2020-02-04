Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Снижение цен на нефть из-за вспышки коронавируса может затормозить рост ВВП России в 2020 году на 0,28 п.п., считают экономисты Citi. Это «обнулит» положительный эффект для экономики от реализации социальных инициатив президента

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Падение цен на нефть из-за распространения коронавируса 2019-nCoV может негативно отразиться на динамике российского ВВП, пишут экономисты Citi Иван Чакаров и Артем Заигрин (обзор есть в распоряжении РБК, первыми на него обратили внимание «Ведомости»).

По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).

Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми. В 2020 году правительство дополнительно направит 383,3 млрд руб. на социальные расходы, в том числе на финансирование выплаты маткапитала на первого ребенка, а также нового адресного пособия на детей. Если российские семьи получат и потратят все эти деньги, то прибавка к ВВП может составить 0,24 п.п., оценивают в Citi.

Минэкономразвития прогнозирует, что в результате объявленных президентом мер соцподдержки совокупная прибавка к росту ВВП в 2020 году составит 0,3 п.п. То есть, при прочих равных реальный рост ВВП в 2020 году составит порядка 2% вместо 1,7% в действующем базовом варианте экономического прогноза ведомства.