Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
Падение цен на нефть из-за распространения коронавируса 2019-nCoV может негативно отразиться на динамике российского ВВП, пишут экономисты Citi Иван Чакаров и Артем Заигрин (обзор есть в распоряжении РБК, первыми на него обратили внимание «Ведомости»).
По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).
Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми. В 2020 году правительство дополнительно направит 383,3 млрд руб. на социальные расходы, в том числе на финансирование выплаты маткапитала на первого ребенка, а также нового адресного пособия на детей. Если российские семьи получат и потратят все эти деньги, то прибавка к ВВП может составить 0,24 п.п., оценивают в Citi.
Минэкономразвития прогнозирует, что в результате объявленных президентом мер соцподдержки совокупная прибавка к росту ВВП в 2020 году составит 0,3 п.п. То есть, при прочих равных реальный рост ВВП в 2020 году составит порядка 2% вместо 1,7% в действующем базовом варианте экономического прогноза ведомства.
По последним данным ВОЗ, заражены коронавирусом более 17 тыс. человек, подавляющее большинство — в Китае. За пределами страны зафиксировано 153 подтвержденных случая заражения более чем в 20 государствах.
Умерли 427 человек.
В России выявлены два зараженных, оба — граждане Китая. Из китайского города Ухань, который остается эпицентром распространения болезни, 4 февраля вылетел первый самолет российского Минобороны, который задействован для эвакуации российских граждан.