Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

По данным Bloomberg, потребление нефти в Китае уже сократилось на 20%. Аналитики Citigroup предупреждают, что цена барреля нефти марки Brent может упасть до $47

Фото: Eric Gay / AP

Распространение коронавируса типа 2019-nCoV привело к резкому сокращению спроса на нефть в Китае, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, знакомых с энергетическим рынком страны, ежесуточное потребление нефти в Китае уже сократилось примерно на 3 млн баррелей, то есть на 20%.

О влиянии коронавируса на мировой рынок нефти заявил и глава Министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, сообщает агентство IRNA. По словам министра, распространение инфекции в ряде случаев привело к остановке ряда производств и закрытию транспортного сообщения, что стало причиной падения спроса на нефть. Зангане отметил, что снижение спроса в условиях сохранения предложения всегда ведет к падению цен.

«Нефтяной рынок находится под давлением, цены упали более чем на $5 за баррель, необходимы усилия для того, чтобы сбалансировать ситуацию», — сказал министр, отметив, что Иран в связи с введенными в отношении него санкциями не будет вести переговоры о сокращении добычи.