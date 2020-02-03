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Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

По данным Bloomberg, потребление нефти в Китае уже сократилось на 20%. Аналитики Citigroup предупреждают, что цена барреля нефти марки Brent может упасть до $47
Фото: Eric Gay / AP

Распространение коронавируса типа 2019-nCoV привело к резкому сокращению спроса на нефть в Китае, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, знакомых с энергетическим рынком страны, ежесуточное потребление нефти в Китае уже сократилось примерно на 3 млн баррелей, то есть на 20%.

О влиянии коронавируса на мировой рынок нефти заявил и глава Министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, сообщает агентство IRNA. По словам министра, распространение инфекции в ряде случаев привело к остановке ряда производств и закрытию транспортного сообщения, что стало причиной падения спроса на нефть. Зангане отметил, что снижение спроса в условиях сохранения предложения всегда ведет к падению цен.

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«Нефтяной рынок находится под давлением, цены упали более чем на $5 за баррель, необходимы усилия для того, чтобы сбалансировать ситуацию», — сказал министр, отметив, что Иран в связи с введенными в отношении него санкциями не будет вести переговоры о сокращении добычи.

Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»
Экономика

Bloomberg отмечает, что с 20 января, когда распространение коронавируса в Китае стало восприниматься в качестве угрозы мировой экономике, цены на нефть упали на 13%. 27 января стоимость барреля Brent впервые с осени 2019 года опустилась ниже $60, а уже 3 февраля — ниже отметки $55,5. Таким образом, по сравнению с 20 января цена упала почти на 15%.

Аналитики Citigroup снизили прогноз по средней цене на нефть марки Brent в первом квартале 2020 года с $69 до $54. При этом на минимуме цена барреля, согласно прогнозу, может упасть до $47, что станет худшим результатом за два с половиной года.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

22 января аналитики Goldman Sachs прогнозировали, что потребление нефти из-за коронавируса может сократиться на 260 тыс. баррелей в сутки, в том числе из-за падения спроса на авиатопливо на 170 тыс. баррелей. Эксперты предупреждали, что в результате этого баррель Brent может подешеветь почти на $3, однако реальность превзошла прогнозы.

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Общество

31 января международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что перерастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» бóльшей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия. Аналитик Moody’s сравнивал угрозу 2019-nCoV с пандемией «испанки» в 1918 году, жертвами которой стали, по разным оценкам, 50–100 млн человек. Ранее эксперты Goldman Sachs сравнивали коронавирус с возбудителем атипичной пневмонии SARS, вспышка которой в 2002–2003 годах обошлась экономике Азии в $28 млрд. Однако число зараженных коронавирусом уже через месяц после начала его распространения превысило общее число заражений атипичной пневмонией (8096).

Как живет город Ухань после закрытия из-за коронавируса. Фоторепортаж
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Распространение коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 3 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране зафиксировано 17 205 подтвержденных случаев заболевания, при этом 361 человек погиб, а 475 удалось вылечить. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2 февраля подтвержденные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в 24 странах, при этом за пределами Китая заболелb 146 человек, один из которых умер. О выявлении первых зараженных в России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 31 января. По ее словам, оба зараженных 2019-nCoV — граждане Китая.

Автор: Евгений Калюков
Теги: нефть, коронавирус
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