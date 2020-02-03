Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

Bloomberg отмечает, что с 20 января, когда распространение коронавируса в Китае стало восприниматься в качестве угрозы мировой экономике, цены на нефть упали на 13%. 27 января стоимость барреля Brent впервые с осени 2019 года опустилась ниже $60, а уже 3 февраля — ниже отметки $55,5. Таким образом, по сравнению с 20 января цена упала почти на 15%.
Аналитики Citigroup снизили прогноз по средней цене на нефть марки Brent в первом квартале 2020 года с $69 до $54. При этом на минимуме цена барреля, согласно прогнозу, может упасть до $47, что станет худшим результатом за два с половиной года.
РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.
22 января аналитики Goldman Sachs прогнозировали, что потребление нефти из-за коронавируса может сократиться на 260 тыс. баррелей в сутки, в том числе из-за падения спроса на авиатопливо на 170 тыс. баррелей. Эксперты предупреждали, что в результате этого баррель Brent может подешеветь почти на $3, однако реальность превзошла прогнозы.
31 января международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что перерастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» бóльшей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия. Аналитик Moody’s сравнивал угрозу 2019-nCoV с пандемией «испанки» в 1918 году, жертвами которой стали, по разным оценкам, 50–100 млн человек. Ранее эксперты Goldman Sachs сравнивали коронавирус с возбудителем атипичной пневмонии SARS, вспышка которой в 2002–2003 годах обошлась экономике Азии в $28 млрд. Однако число зараженных коронавирусом уже через месяц после начала его распространения превысило общее число заражений атипичной пневмонией (8096).
Распространение коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 3 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране зафиксировано 17 205 подтвержденных случаев заболевания, при этом 361 человек погиб, а 475 удалось вылечить. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2 февраля подтвержденные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в 24 странах, при этом за пределами Китая заболелb 146 человек, один из которых умер. О выявлении первых зараженных в России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 31 января. По ее словам, оба зараженных 2019-nCoV — граждане Китая.