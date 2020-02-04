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Moody's назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Жесткие меры, предпринимаемые Китаем для борьбы с распространением инфекции, могут привести к сокращению продаж спиртных напитков, констатировали эксперты Moody's
Продукция компании Rémy Cointreau (Фото: Fabrice Dimier / Bloomberg News)

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's. В отчете международного рейтингового агентства (есть в распоряжении РБК) отмечается, что распространение инфекции началось в преддверии Нового года по лунному календарю, празднование которого является в Китае одним из пиковых периодов потребления спиртных напитков.

Эксперты Moody's отмечают, что закрытие на карантин городов с многомиллионным населением и введение ограничений на поездки негативно скажется на спросе на алкоголь. Дополнительно на спрос воздействует сокращение числа туристов в Китае и китайских туристов в других странах, а также отмена множества авиарейсов.

Аналитики отмечают также, что негативный эффект может проявиться в последующие месяцы, так как китайским дистрибьюторам будет сложнее пополнять свои запасы.

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Особенно серьезно, по мнению аналитиков, может пострадать французская компания Rémy Cointreau, поставляющая в Китай около 20% своей продукции (коньяк Rémy Martin, бренди Metaxa, ликер Cointreau, ром Mount Gay, виски Bruichladdich и др.). Негативно, по прогнозу Moody's, ситуация скажется также на французской Pernod Ricard и британской Diageo. Первая поставляет в Китай около 10% своей продукции (водка Absolut, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и The Glenlivet, ликер Kahlua, коньяк Martell, джин Beefeater и др.), а вторая — около 5% (виски Johnnie Walker, водка Smirnoff, ром Captain Morgan, ликер Baileys, пиво Guinness и др.).

Moody's отмечает, что Rémy Cointreau уже признала возникшие в связи с распространением коронавируса проблемы, не подтвердив в своем последнем отчете данный ранее прогноз роста операционной прибыли по итогам года. Одной из причин этого была названа «повышенная неопределенность» в четвертом квартале финансового года, заканчивающегося в марте 2020 года.

Аналитики считают, что в том случае, если ситуация с 2019-nCoV будет развиваться по тому же сценарию, что и в случае с вирусом SARS (тяжелый острый респираторный синдром, известен также как атипичная пневмония) в 2003 году, то потери производителей алкоголя могут быть значительными, но краткосрочными. В апреле—июне 2003 года продажи коньяка у Rémy Cointreau сократились на 23%, однако этот спад был компенсирован в последующих кварталах. В то же время эксперты Moody's отмечают, что в 2003 году поставки алкоголя на китайский рынок составляли куда меньшую, чем сейчас, долю в общем объеме продаж европейских производителей.

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Ранее эксперты Goldman Sachs также сравнили вспышку коронавируса с эпидемией атипичной пневмонии, которая в 2002–2003 годах обошлась экономике Азии в $28 млрд. Аналитики отмечали, что вспышка SARS привела к обвалу индустрии туризма Китая и других стран Азии и резкому сокращению авиаперевозок в регионе. В апреле 2003 года число рейсов, обслуженных аэропортом Гонконга, сократилось на треть, а пассажиропоток — почти на 70%. В сингапурском аэропорту Чанги на пике эпидемии число рейсов сократилось вдвое. Одновременно заполняемость отелей в пораженном эпидемией регионе упала с обычных для сезона 75 до 21%.

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Однако распространение 2019-nCoV идет более быстрыми темпами — уже через месяц после начала вспышки было превышено общее число случаев атипичной пневмонии (8096).

31 января международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что перерастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия. Аналитик Moody’s сравнил угрозу 2019-nCoV с пандемией гриппа-«испанки» в 1918 году, жертвами которой стали, по разным оценкам, от 50 до 100 млн человек.

4 февраля глава подразделения ВОЗ по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан заявила, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, то есть эпидемии всемирного масштаба.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Diageo, Pernod Ricard, Китай, коронавирус
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