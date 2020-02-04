Moody's назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Жесткие меры, предпринимаемые Китаем для борьбы с распространением инфекции, могут привести к сокращению продаж спиртных напитков, констатировали эксперты Moody's

Продукция компании Rémy Cointreau (Фото: Fabrice Dimier / Bloomberg News)

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's. В отчете международного рейтингового агентства (есть в распоряжении РБК) отмечается, что распространение инфекции началось в преддверии Нового года по лунному календарю, празднование которого является в Китае одним из пиковых периодов потребления спиртных напитков.

Эксперты Moody's отмечают, что закрытие на карантин городов с многомиллионным населением и введение ограничений на поездки негативно скажется на спросе на алкоголь. Дополнительно на спрос воздействует сокращение числа туристов в Китае и китайских туристов в других странах, а также отмена множества авиарейсов.

Аналитики отмечают также, что негативный эффект может проявиться в последующие месяцы, так как китайским дистрибьюторам будет сложнее пополнять свои запасы.

Особенно серьезно, по мнению аналитиков, может пострадать французская компания Rémy Cointreau, поставляющая в Китай около 20% своей продукции (коньяк Rémy Martin, бренди Metaxa, ликер Cointreau, ром Mount Gay, виски Bruichladdich и др.). Негативно, по прогнозу Moody's, ситуация скажется также на французской Pernod Ricard и британской Diageo. Первая поставляет в Китай около 10% своей продукции (водка Absolut, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и The Glenlivet, ликер Kahlua, коньяк Martell, джин Beefeater и др.), а вторая — около 5% (виски Johnnie Walker, водка Smirnoff, ром Captain Morgan, ликер Baileys, пиво Guinness и др.).