Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 12:12
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта Спорт, 22:52 Два человека пострадали в ДТП в Подмосковье Общество, 22:45 Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале» Технологии и медиа, 22:42 Брагин в СКА и бегство от коронавируса. Итоги недели КХЛ Спорт, 22:25 TCL Communication прекратит производство смартфонов BlackBerry Технологии и медиа, 22:25 Чубайс напомнил о выходе «Роснано» из проекта создания циклотрона Технологии и медиа, 22:22 Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре Бизнес, 22:09 Эрдоган поприветствовал украинских военных словами «слава Украине» Общество, 21:46 Эрдоган пообещал отомстить Дамаску за гибель военных Политика, 21:40 Путин и саудовский король договорились о координации в формате ОПЕК+ Экономика, 21:38 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 февраля Общество, 21:35 Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса Политика, 21:22 WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса Экономика, 21:05 Турция сообщила о нейтрализации 76 военных Сирии после обстрела в Идлибе Политика, 20:58
Политика ,  
0 

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Котировки снижаются на фоне сокращения потребления нефти в Китае. Падение спроса происходит в связи с новостями о распространении коронавирусной инфекции
Фото: Darren Staples / Reuters

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI со сроком поставок в марте также обновила минимум за 13 месяцев — их цена опускалась ниже $50 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что спрос на нефть в Китае рухнул на 20%. По данным агентства, с 20 января, когда распространение коронавируса стало восприниматься как угроза мировой экономике, цены упали на 13%.

Через неделю цена на нефть Brent опустилась ниже 60$ и продолжила снижаться. По данным Citigroup, цена барреля может дойти до $47.

Крупнейший в мире импортер сырой нефти Sinopec Corp. сократил выработку на 12%, что стало самым резким сокращением больше чем за десятилетие, сообщает Reuters.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Саудовская Аравия предложила всем странам — участницам ОПЕК сократить добычу нефти на 500 барр. в сутки. Reuters со ссылкой на собственные источники подтверждает информацию о возможном пересмотре уровня добычи странами из соглашения ОПЕК+. Участники соглашения ОПЕК+ могут перенести переговоры об уровне добычи нефти с марта на февраль, для того чтобы оперативно обсудить ситуацию на рынке. Встреча может состояться уже на следующей неделе 14 и 15 февраля.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Brent, ОПЕК, цены на нефть
Материалы по теме
Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»
Бизнес
Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter