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Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»

Рейтинговое агентство предупредило, что пандемия нового коронавируса может стать непрогнозируемым и масштабным событием даже большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года
Фото: Chiang Ying-ying / AP

Перерастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

«В отличие от финансового кризиса, лица, отвечающие за общественное здравоохранение и экономическую политику, могут быть ограничены в своих возможностях исправить или компенсировать последствия подобной «испанке» 1918 года пандемии», — говорится в отчете.

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«Черным лебедем» называют труднопрогнозируемые, но способные оказать значительное влияние на ситуацию события. Автор отчета, главный экономист Moody’s Capital Markets Research Джон Лонски, подчеркивает, что никому не удалось предсказать возникновения в начале 2020 года угрозы «потенциально опустошительной пандемии».

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Эксперт указывает на то, что распространение вируса — в связи с огромным значением Китая для мировой промышленности — уже привело к резкому (до минимума с 2017 года) падению индекса мировых цен на промышленные металлы (медь, никель, олово, цинк, свинец, алюминий). А именно этот показатель, по словам Лонски, на протяжении последних десятилетий демонстрировал сильную корреляцию с показателями роста мировой экономики — ВВП рос быстрее, когда увеличивался индекс цен на металлы, и замедлялся, когда индекс демонстрировал снижение.

Эксперт отмечает, что и до начала распространения коронавируса активность в промышленности была вялой. В случае же начала полномасштабной пандемии мировые цены на сырье, по словам Лонски, могут еще более значительно упасть.

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Во время пандемии «испанки», как называли один из видов гриппа, в 1918–1919 годах было заражено свыше 500 млн человек, при этом число жертв болезни оценивается в 50–100 млн человек. Число заражений 2019-nCoV пока оценивается в несколько тысяч человек. Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом 2019-nCoV и 213 погибших. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 30 января в 19 странах мира было зафиксировано 7818 случаев заражения. 31 января о выявлении первых больных объявили власти Великобритании, в тот же день правительство Италии объявило о введении в стране чрезвычайного положения. В пятницу также стало известно о первых двух случаях заболевания в России: оба заразившихся — граждане Китая.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, «черный лебедь», Moody’s
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