Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»

Рейтинговое агентство предупредило, что пандемия нового коронавируса может стать непрогнозируемым и масштабным событием даже большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года

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Перерастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

«В отличие от финансового кризиса, лица, отвечающие за общественное здравоохранение и экономическую политику, могут быть ограничены в своих возможностях исправить или компенсировать последствия подобной «испанке» 1918 года пандемии», — говорится в отчете.

«Черным лебедем» называют труднопрогнозируемые, но способные оказать значительное влияние на ситуацию события. Автор отчета, главный экономист Moody’s Capital Markets Research Джон Лонски, подчеркивает, что никому не удалось предсказать возникновения в начале 2020 года угрозы «потенциально опустошительной пандемии».