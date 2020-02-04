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В ВОЗ отказались признать начало пандемии коронавируса

По данным ВОЗ, пока речь идет об эпидемии коронавируса с множественными очагами. Накануне глава организации заявил, что мир «опасно неготов к глобальной пандемии»
Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС

Распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, то есть эпидемии всемирного масштаба. Об этом заявила на пресс-конференции во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан.

«Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытается погасить каждый из этих очагов», — сказала представитель ВОЗ.

3 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир «опасно неготов к глобальной пандемии».

«Слишком долго мир жил, циклично переходя от паники к пренебрежению. Мы швыряем деньги на борьбу со вспышкой [болезни], но, когда она заканчивается, мы забываем о случившемся и не делаем ничего, чтобы предотвратить следующую. Такая близорукость опасна и, честно говоря, непонятна. Если мы проваливаем подготовку, то тем самым готовимся к провалу», — предупредил Гебрейесус, выступая на заседании исполнительного комитета ВОЗ.

30 января ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку новой инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Различные эксперты предупреждали, что распространение 2019-nCoV (заражения зафиксированы уже более чем в 20 странах в разных частях света) все больше напоминает пандемию.

«Он [вирус] очень, очень заразен и почти наверняка приведет к пандемии. Станет ли она катастрофой? Не знаю», — заявил New York Times директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

О высокой вероятности перерастания распространения 2019-nCoV в пандемию предупредил в интервью CNBC бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб, отметив в то же время, что еще есть возможность не допустить эпидемии в США.

31 января международное рейтинговое агентство Moody’s распространило сообщение, что перерастание вспышки коронавируса 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия. Аналитик Moody’s сравнил угрозу 2019-nCoV с пандемией гриппа-испанки в 1918 году, жертвами которой стали, по разным оценкам, 50–100 млн человек.

В XXI веке первой пандемией стало распространение свиного гриппа A (H1N1) в 2009 году. Общее число жертв болезни ВОЗ оценивает в диапазоне от 100 тыс. до 400 тыс. человек. О прекращении пандемии руководство организации объявило в августе 2010 года.

Улицы городов Китая опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж
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4 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране, за исключением Гонконга и Макао, зафиксировано 20 438 подтвержденных случаев заболевания 2019-nCoV, 425 человек погибли (еще один умер в Гонконге), а 632 удалось вылечить. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 3 февраля подтвержденные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в 24 странах: за пределами Китая заболели 153 человека, один из которых умер. 4 февраля о выявлении в стране первого зараженного коронавирусом сообщили власти Бельгии, новые случаи заражения зафиксированы в Таиланде и Сингапуре.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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