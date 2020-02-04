В ВОЗ отказались признать начало пандемии коронавируса

По данным ВОЗ, пока речь идет об эпидемии коронавируса с множественными очагами. Накануне глава организации заявил, что мир «опасно неготов к глобальной пандемии»

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Распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, то есть эпидемии всемирного масштаба. Об этом заявила на пресс-конференции во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан.

«Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытается погасить каждый из этих очагов», — сказала представитель ВОЗ.

3 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир «опасно неготов к глобальной пандемии».

«Слишком долго мир жил, циклично переходя от паники к пренебрежению. Мы швыряем деньги на борьбу со вспышкой [болезни], но, когда она заканчивается, мы забываем о случившемся и не делаем ничего, чтобы предотвратить следующую. Такая близорукость опасна и, честно говоря, непонятна. Если мы проваливаем подготовку, то тем самым готовимся к провалу», — предупредил Гебрейесус, выступая на заседании исполнительного комитета ВОЗ.

30 января ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку новой инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.