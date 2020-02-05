Эксперты сообщили о возможном подорожании гаджетов из-за коронавируса

К концу марта 2020 года российские ритейлеры могут столкнуться с дефицитом гаджетов из-за китайского коронавируса. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка и эксперты.

В связи с вспышкой заболевания в Китае остановлено производство электроники до 10 февраля. Поступает информация, что заморозка может продлиться до 14 февраля.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, цены на электронику будут расти на 1,5-3% каждую неделю простоя фабрик. В первую очередь ожидаются проблемы с поставками смартфонов. В зоне риска китайские бренды, Apple и Samsung.

По словам директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяны Соколовой, магазины могут столкнуться с дефицитом смартфонов уже к концу февраля.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что пока запасы смартфонов у отечественных ритейлеров есть. Но с проблемами могут столкнуться те, кто ждет новые модели, анонс которых запланирован на февраль.