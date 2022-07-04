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Bild узнал о страхе зимы у половины жителей ФРГ из-за нехватки газа

Каждый второй немец боится замерзнуть грядущей зимой на фоне сокращения поставок российского газа, показал опрос института INSA, которые приводит газета Bild.

В опросе, проведенном 1 июля, участвовали 1003 респондента. Территория, где проводилось исследование, а также социальный статус участников, не уточняются.

Кроме того, по данным газеты, на страхи немцев влияет годовая инфляция в странах еврозоны, которая, по информации Евростата, в июне достигла рекордных 8,6%. Сильнее всего, следовало из отчета, в государствах подорожала энергия (41,9% по сравнению с 39,1% в мае на фоне частичного нефтяного эмбарго против России), за ней следовали продукты, алкоголь и табачные изделия (8,9% по сравнению с 7,5% в мае). В Германии показатель инфляции снизился с 8,7% в мае до 8,2% в июне.

Еврозона объединяет 19 стран, официальной валютой которых установлен евро. Это Германия, Франция, Италия, Испания, Латвия, Литва, Эстония, Австрия, Португалия, Нидерланды, Люксембург, Словения, Словакия, Финляндия, Бельгия, Ирландия, Греция, Кипр и Мальта.

В статье Bild также приводит слова министра экономики и вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, который сказал газете, что запасы российского газа в Германии могут быть почти исчерпаны уже через неделю. По его словам с 11 июля существует угроза «блокады «Северного потока» — газопровода из России в Германию на дне Балтийского моря.

В МИДе отвергли политическое объяснение остановки «Северного потока»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Оператор проекта Nord Stream AG обещал остановить работу двух его ниток для плановой профилактики с 11 по 21 июля. Представители оператора заявили, что «график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку». В российском МИДе опровергли политические мотивы остановки поставок.

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Саммари

Ранее, 14 июня, российский «Газпром» предупредил, что поставки газа по «Северному потоку» сократят из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих турбин компанией Siemens. Оборудование, которое производят в Канаде, не смогли вернуть вовремя после ремонта в Монреале из-за антироссийских санкций. В Оттаве заверили, что ищут способ отправить турбины назад.

В связи с этим суточный объем поставок был снижен до 100 млн куб. м при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки, сообщили в компании. На следующий день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, а объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 млн куб. м газа в сутки.

В Siemens и правительстве Германии решили, что сокращение поставок произошло не по техническим, а по политическим причинам. Хабек отметил, что ремонтные работы на трубопроводе не должны были проводиться Siemens Energy до осени.

В Кремле в ответ заявили, что ответственность за сокращение поставок из России несет Евросоюз, так как «механическая инфраструктура» «Северного потока» страдает из-за его санкций.

Теги
Германия поставки газа холода
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