Глава РСПП Александр Шохин в интервью РБК заявил о вреде «точечного креатива» в налоговой сфере и предложил властям «компромисс» в вопросе прогрессии НДФЛ: сохранить 13% налог на доходы до 5 млн руб. и ввести 3 ступени прогрессии

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О балансе «военной» и «гражданской» экономик

«Вес» предприятий ОПК в экономике в условиях увеличения объемов производства продукции военного и двойного назначения, безусловно, вырос», — сказал РБК президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, помимо ключевой роли, которая заключается в «отстаивании интересов страны», экономика силового блока выполняет несколько важных функций:

Генерация спроса, в том числе на инновационные и высокотехнологичные товары (например, беспилотники)

«Сфера коммерческого применения беспилотных систем огромна, и после снятия существующих ограничений и высвобождения мощностей для производства гражданской продукции, спрос будет достаточен — многие сектора распробовали высокие технологии и будут внедрять их опережающими темпами», — уверен глава РСПП.

Переориентация компаний на сотрудничество с государством

«Мы видим многочисленные кейсы, когда частные компании, никогда не работавшие на государство, становятся активными и эффективными поставщиками. При этом речь идет о компаниях с развитой корпоративной культурой, продвинутыми технологическими решениями, высокой производительностью, которые позитивно влияют и на качество управленческих процессов в секторе ОПК в целом», — указал Шохин.

При этом, по его словам, «при текущем высоком спросе на базовую продукцию ОПК, активно обсуждается необходимость диверсификации производств и выпуска ими также гражданской продукции».

«Это не самая простая задача. У частных заказчиков могут быть принципиально иные требования к продукции, от технических характеристик до эргономики. И здесь именно производителям придется подстраиваться под не самых простых контрагентов. Задача государства — снять барьеры и подержать такую работу», — отметил он.

В частности, РСПП активно участвует в формировании механизма страхования стартовых партий продукции. «Полагаем, что этот механизм мог бы быть интересен и для ОПК при запуске производства для гражданских заказчиков», — сказал Шохин.

Говоря про баланс частных и государственных интересов в экономике, глава РСПП констатировал увеличение влияния государства в последние годы. «В силу ухода со сцены одних игроков и постепенности процесса замещения их другими государство было вынуждено взять на себя многие рычаги управления и сейчас имеет больше пространства для проведения своей политики в тех или иных сферах экономики. Со временем будет найдено новое равновесие, но, думаю, что этот процесс еще далек от завершения», — отметил он.

О налоговой политике без «точечного креатива»

«Я бы не привязывал разовые (мы надеемся, что разовые) фискальные решения [государства] к расходам на оборону, — подчеркнул Шохин. — Необходимость в дополнительных поступлениях в бюджет связана и с масштабными инфраструктурными проектами, и большими задачами в социальной сфере, и с поддержкой экономики».

Как подчеркнул глава РСПП, предприниматели всегда считали, что «стандартные системные решения лучше, чем даже согласованный с бизнесом точечный креатив». Он сформулировал несколько базовых принципов изменения налоговой системы в дальнейшем:

«Облагать финансовый результат эффективнее, чем оборот»

В связи с этим был «позитивно воспринят» тезис Минфина об уходе от привязанной к курсу рубля экспортной пошлины в пользу повышения налога на прибыль, отметил Шохин. Как ранее писал РБК, правительство запланировало увеличение налога на прибыль на 5 п.п. — до 25%, что позволит отказаться от оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, введенные для широкого круга отраслей осенью 2023 года (весной 2024-го правительство продлило их действие до конца года).

«Лучше применять системные решения, чем вводить новые фискальные сущности»

Например, «от экспортной курсовой пошлины не защищало даже заключение» соглашения о защите и поощрении капиталовложений» (СЗПК, его заключение предусматривает наличие «стабилизационной оговорки», фиксирующей налоговые условия для конкретного проекта — РБК), отметил Шохин.

Переход от «точечных решений» к «формульным принципам»

«Формульный подход, когда при наступлении определенных событий вступает в силу заранее согласованная и принятая норма, эффективнее, чем непредсказуемость», — пояснил глава РСПП.

Впрочем, бывают и «исключения из правил», признал он. В качестве примера Шохин привел налог на сверхприбыль, введенный правительством в конце 2023 года. Благодаря этой разовой мере бюджет получил более 318 млрд руб.

«Иного способа обеспечить приток средств в течение года не было: и бизнес, и правительство, и Государственная дума были против того, чтобы ради решения тактической задачи ломать конструкцию Налогового кодекса, который запрещает вводить новые налоги в текущем году — это возможно только со следующего года. Бизнес был привлечен к выстраиванию базовых конструкций налога на сверхприбыль, что позволило ввести эту норму с минимальным ущербом и низкими рисками для компаний. Но это именно исключение из правил», — сказал Шохин.

О «компромиссном решении» по НДФЛ

Правительство предложило ввести в России пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при которой ставка начинает повышаться с 13 до 15% при доходах от 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц), а максимума достигает на уровне 22% при доходах свыше 50 млн руб. в год. Как и сейчас, увеличенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Предполагается, что от повышения НДФЛ только в 2025 году бюджет получит 533 млрд руб., писал РБК.

«Для Российского союза промышленников и предпринимателей важно, что достигнута принципиальная договоренность по ключевым элементам донастройки параметров налоговой системы на период до 2030 года, учитывающая предложения РСПП, — сказал глава союза. — Но у нас есть целый ряд замечаний и предложений по основным положениям системного налогового законопроекта, подготовленного правительством».

«Введение прогрессивной шкалы НДФЛ отражает запрос общества на социальную справедливость. Очевидно, что те, у кого более высокие доходы, должны платить больше», — констатировал он.

Однако, «ставок НДФЛ станет слишком много — целых пять: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Не очевидно, что нужно делать такую длинную шкалу ставок и более радикально повышать ставку НДФЛ до 22%. Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы», — предупредил он.

Повышенная ставка 15% для доходов от трудовой деятельности и некоторых других доходов начнет «включаться» уже с доходов от 2,4 млн руб. в год, указал Шохин.

«Предложенный правительством стартовый порог для повышения нагрузки в размере 2,4 млн руб. приведет к ее росту на высококвалифицированных рабочих, инженеров и другие массовые категории занятых, что не вполне соответствует задаче повысить справедливость налогообложения, — констатировал глава РСПП. — Несмотря на то, что рост фискальной нагрузки в абсолютных величинах будет небольшим, он все равно будет чувствителен для граждан».

В качестве «компромиссного решения» по НДФЛ Шохин предложил рассмотреть возможность «уменьшения количества ставок и ограничения верхней планки на уровне 18%».

«При этом можно оставить действующий порог 5 млн руб. для применения ставки 13%, ставку 15% применять для доходов от 5 млн руб. до 50 млн руб., а 18% свыше этого. Такая шкала ставок может являться разумным компромиссом для граждан, бизнеса и государства и обеспечит выполнение запроса на социальную справедливость», — предложил глава РСПП.

Также, с учетом существующих лучших практик, важно обеспечить целевой характер расходования дополнительных средств от НДФЛ, считает Шохин.

«Это может быть как целевой характер на федеральном уровне (лечение детей, расширение календаря вакцинаций, модернизация ЖКХ и т.д.) по аналогии с текущим направлением 2 п.п. повышенного НДФЛ в фонд «Круг добра», так и направление средств на решение социальных задач (включая вакцинацию) в субъектах РФ — развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия крайне важно для компаний», — указал глава РСПП.

Как ранее заявлял министр финансов Антон Силуанов, средства от повышения НДФЛ будут направлены «на социальные программы, в том числе на помощь семьям с двумя и более детьми с [средним] доходом ниже 1,5 прожиточного минимума».

О повышении НДФЛ с нетрудовых доходов

По словам Шохина, вопросы бизнеса вызвал ряд других предполагаемых новаций в рамках НДФЛ — в отношении нетрудовых доходов. А именно:

Отмена льготы по НДФЛ при реализации ценных бумаг со сроком владения более пяти лет для наиболее высоких доходов

Как ранее писал РБК, льгота в виде освобождения от НДФЛ при продаже акций или долей в бизнесе при сроке непрерывного владения более пяти лет будет скорректирована: если суммарный доход от таких сделок за год превысит 50 млн руб., необходимо будет заплатить налог на общих основаниях, даже если срок владения превысил пять лет, то есть 13% с 2,4 млн руб. и 15% с суммы превышения. Подоходным налогом облагается прибыль, полученная в результате продажи акций дороже, чем они были куплены.

«Логика этого освобождения в настоящее время строится на долгосрочном владении соответствующими активами, и она универсальна для налогоплательщика с любыми доходами. Бизнес такую поправку не поддерживает и предлагает исключить ее из законопроекта», — сказал Шохин.

«В целях развития фондовых рынков и мобильности капитала внутри страны мы предлагаем, во-первых, снизить срок владения ценными бумагами (долями в капитале) с пяти до трех лет в целях применения освобождения от налога на прибыль и НДФЛ доходов от их реализации юридическими и физическими лицами, и, во-вторых, снизить с 50% до 25% порог участия для применения освобождения от налога на дивиденды для организаций», — отметил он.

Сейчас, если российская организация не менее года владеет хотя бы 50% уставного капитала организации, выплачивающей дивиденды, налог на прибыль с полученных материнской компанией дивидендов не взимается (а если, например, владеет только 30%, то взимается по ставке 13%).

Изменение налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК)

Если сейчас фиксированный НДФЛ в 5 млн руб. (его также называют «паушальный взнос», на такой режим можно перейти по выбору налогоплательщика) уплачивается одним владельцем вне зависимости от количества контролируемых им иностранных компаний (ст. 227.2 Налогового кодекса), то теперь, начиная с налогового периода 2025 года, правительство предлагает перейти на уплату 5 млн руб. за каждую КИК.

Новые ставки налога с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний сделают невыгодным применение данного режима физическими лицами с несколькими КИК, предупреждает Шохин.

«Можно ожидать массового возвращения к уплате налога с реальной прибыли КИК и, как следствие, падения поступлений в бюджет, так как у большинства КИК реальной прибыли к уплате нет. Кроме того, режим становится неконкурентным для лиц с большим количеством КИК. На 10 КИК налог превысит 50 млн руб., что кратно выше по сравнению с паушальными системами налогообложения других стран», — заявил глава РСПП.

Применение прогрессивной шкалы к доходам от цифровых финансовых активов (ЦФА)

«Поправки относят доходы по ЦФА к налогообложению по повышенным ставкам, что откатывает всю нашу работу по ЦФА серьезно назад, поскольку не только бьет по привлекательности инструмента, но и ставит в неравное положение с налогообложением с ценными бумагами», — указал Шохин. Согласно законопроекту, действующие ставки НДФЛ — 13 и 15% — сохранятся при налогообложении доходов от дивидендов и депозитов, а также от реализации ценных бумаг (13% для дохода в пределах 2,4 млн руб.).

О вреде избирательного подхода

Увеличение налога на прибыль до 25% Шохин назвал ожидаемым. «Это ожидаемая инициатива, которую мы обсуждали с правительством. Важно, чтобы существенная часть повышения налога на прибыль вернулась в экономику в виде мер налогового стимулирования инвестиций для максимально широкого круга налогоплательщиков», — сказал он.

При этом РСПП выступает против «избирательных узкоотраслевых» налогов/фискальных сборов с отдельных отраслей экономики, которые «диспропорционально затрагивают» всего несколько секторов, отметил Шохин. Такие предложения содержатся в налоговом законопроекте — так, им предусмотрено «очередное» повышение НДПИ на отдельные отрасли.

«Затронуты производители калийных солей, апатитового сырья и железной руды. Это уже третье повышение рентных налогов за последние несколько лет. Помимо этого, предлагается ввести акциз на природный газ для производства аммиака. Эти предложения с бизнесом не обсуждались и требуют всесторонней оценки влияния предложенных дополнительных фискальных изъятий на экономику этих трех отраслей», — сказал глава РСПП.

Бизнес приветствует, что в качестве элемента дифференциации налогообложения для инвестиционно активных компаний законопроектом предусмотрено введение федерального инвестиционного налогового вычета, отметил Шохин. В нем установлен порог вычета до 50% от суммы инвестиций, предусмотрена возможность применения механизма в группах компаний, а также возможность переноса вычета на будущее.

«Экономические исследования показывают, что предоставление налоговых льгот положительно влияет на инвестиции. Специальные налоговые режимы, такие как РИП [региональный инвестпроект], СПИК [специальный инвестиционный контракт], ИНВ [инвестиционный налоговый вычет], доказали свою эффективность. И все же они являются таргетированными, и кроме того, напрямую зависят от воли региона — предоставить или нет для налоговых резидентов на своей территории такую льготу. Для качественного экономического рывка нужна действительно универсальная и, что важно, легко администрируемая линейка инвестиционных налоговых льгот и стимулов», — указал Шохин.

Однако «непосредственно в законопроекте не определены категории и признаки налогоплательщиков и групп компаний, которые могут применять вычет, а также критерии и признаки основных средств и нематериальных активов для его применения. Все ключевые элементы будут определяться на уровне подзаконного акта правительства, что повышает риски снижения общедоступности данного инструмента поддержки инвестиций и дифференциации налогообложения для широкого круга налогоплательщиков», выразил опасения Шохин.

Бизнес считает, что все ключевые параметры и порядок применения федерального вычета необходимо установить непосредственно в Налоговом кодексе, а не регулировать их на уровне подзаконных актов правительства, отметил он.

При этом необходимо учесть несколько моментов:

Ввести заявительный порядок применения федерального вычета

«Важно предусмотреть заявительный порядок применения ФИНВ по принципу «осуществил инвестиции — применил вычет» без заключения каких-либо инвестиционных соглашений или включения в какие-либо государственные перечни (реестры) инвестиционных проектов», — категоричен Шохин.

Изменить пропорцию зачета инвестиций по уровням бюджетов

«Поскольку законопроектом предложено увеличение ставки налога на прибыль, зачисляемой в федеральный бюджет, текущую пропорцию зачета инвестиций (10/90) при применении действующего режима регионального инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль предлагается пересмотреть в сторону увеличения вычета, заявляемого в федеральный бюджет, а именно: 25% — доля зачета инвестиций в счет налога в федеральный бюджет, 75% — доля зачета инвестиций в счет налога в региональный бюджет», — предложил Шохин.

Говоря в целом о налоговых изменениях, глава РСПП подчеркнул: «Президентом России озвучен базовый подход — в 2024 году договариваемся о новых параметрах фискальной системы, после этого принципиальных изменений быть не должно. Уверен, что и бизнес, и органы власти будут руководствоваться данным принципом».