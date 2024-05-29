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Эксклюзив

Власти изменят принцип выплаты налогов владельцами иностранных компаний

Минфин предлагает увеличить налог на доходы физлиц, уплачиваемый владельцами контролируемых иностранных компаний в фиксированном размере 5 млн руб. Сейчас он платится с одного владельца, а будет платиться за каждую компанию
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Принцип уплаты фиксированного налогового платежа для россиян — владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК) будет изменен, следует из законопроекта о налоговых изменениях, внесенного 28 мая Минфином в правительство (его копия есть у РБК, подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием поправок).

Если сейчас фиксированный НДФЛ в 5 млн руб. (его также называют «паушальный взнос») уплачивается одним владельцем вне зависимости от количества контролируемых им иностранных компаний (ст. 227.2 Налогового кодекса), то теперь, начиная с налогового периода 2025 года, Минфин предлагает перейти на уплату 5 млн руб. за каждую КИК. Так, если налогоплательщик контролирует две КИК, то должен будет заплатить 10 млн руб., если три — то 15 млн, и т.д.

В 2023 году владельцы КИК заплатили в консолидированный бюджет России 1,92 млрд руб. фиксированного НДФЛ (в том числе 1,7 млрд в региональные и местные бюджеты), следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Новое условие прописано следующим образом: фиксированная сумма прибыли КИК (невзирая на актуальный финансовый результат) устанавливается в размере 27,99 млн руб. для одной компании, 52,718 млн руб. для двух компаний, а для трех и более компаний — как сумма в 52,718 млн, увеличиваемая на 22,7273 млн руб. за каждую следующую КИК начиная с третьей. В совокупности с предложенным изменением прогрессивной шкалы НДФЛ это транслируется в уплату 5 млн руб. с каждой КИК.

Минфин предложил следующую шкалу НДФЛ для доходов за исключением доходов с дивидендов, банковских вкладов и от продажи недвижимости или ценных бумаг:

13% при доходах до 2,4 млн руб. в год;
15% для части дохода в диапазоне 2,4–5 млн руб. в год;
18% для дохода в диапазоне 5–20 млн руб. в год;
20% для дохода в диапазоне 20–50 млн руб. в год;
22% для дохода свыше 50 млн руб. в год.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на конец 2022 года количество КИК выросло на 21%, до 45,6 тыс., сообщал РБК. Число декларируемых КИК увеличивается ежегодно, а в 2022-м темпы их прироста стали рекордными с 2017 года. А уведомления о наличии контролируемых иностранных компаний за 2022 год предоставили более 18,3 тыс. налогоплательщиков. То есть каждый отчитавшийся налогоплательщик в среднем имел доли в 2,5 КИК. В целом у одного налогоплательщика могут быть десятки КИК, говорили РБК эксперты.

По итогам 2023 года число задекларированных КИК может еще вырасти, говорил партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. Основания так считать: замещение КИК в недружественных странах на дружественные юрисдикции и растущие потребности россиян в компаниях в дружественных государствах для обеспечения потребностей своего бизнеса.

Возможностью перейти на фиксированный платеж в 5 млн руб. со всех КИК одного владельца воспользовались 580 физических лиц с 2020 года, указывала ФНС в презентации об итогах деятельности за 2023 год. Растущая популярность данного механизма свидетельствует об увеличении количества КИК у российских налогоплательщиков, а также о значительности фактической прибыли таких КИК, говорили РБК эксперты.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
КИК контролируемые иностранные компании НДФЛ налоги
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