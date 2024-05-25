Путин рассказал, как должна работать военная экономика

Сегодня важно выстраивать эффективную экономику вооруженных сил, заявил Путин. Ранее в этом месяце он сменил министра обороны с Шойгу на Белоусова, называя причиной в том числе необходимость поиска баланса между «пушками и маслом»

Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Каждый рубль в экономике вооруженных сил должен работать эффективно, а все выделяемые средства — «вписываться в экономику». Об этом на совещании с руководством предприятий ОПК заявил президент России Владимир Путин.

«Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом «вписываться в экономику». Путин напомнил, что им был принят ряд решений, которые должны были повысить эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, для того, чтобы она в кратчайшие сроки возвращалась в зону боевых действий.

Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учетом опыта и боевого применения.

Также на совещании Путин предложил эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК». «Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого «народного ОПК», дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке», — подчеркнул президент.

Ранее в этом месяце президент сменил министра обороны, назначив вместо Сергея Шойгу Андрея Белоусова. По словам главы государства, Белоусов — один из лучших экономистов России, способный скоординировать работу министерства с другими ведомствами. «Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране. <...> Он, конечно, способен координировать деятельность министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны и с регионами», — отмечал Путин.

В Кремле объяснили перестановку в Минобороны необходимостью инноваций для «победы на поле боя». Путин также говорил, что Белоусову придется искать баланс между «пушками и маслом».

Сам Белоусов, выступая в Совете Федерации после своего назначения, заявил, что всегда руководствовался принципом «ошибаться можно, врать нельзя». Говоря о деятельности Шойгу на посту министра обороны, Белоусов напомнил, что именно при нем была создана «современная система вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей».