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Экономика ,  
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Минфин заявил, что не планирует повторный сбор налога на сверхприбыль

Минфин: сборы налога на сверхприбыль превысили план почти на 19 млрд руб.
В федеральный бюджет поступило 318,8 млрд руб. по налогу на сверхприбыль при плановом значении в 300 млрд, сообщил Минфин. Повторно взимать его не планируется
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составила 318,8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минфина, поступившем в РБК. Фактический объем сборов по налогу превзошел ожидаемый уровень в 300 млрд руб., отметили в ведомстве.

Большинство компаний заплатили налог на сверхприбыль в 2023 году в виде «обеспечительного платежа» по сниженной ставке в 5%, однако были и те, кто предпочел провести оплату в январе 2024-го по полному тарифу в 10%. 

«Объем зачислений по итогам 2023 года составил 315,5 млрд руб., за 2024 год — 3,3 млрд руб», — заявили в Минфине. Там уточнили, что налог подлежит уплате только крупными компаниями, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы до налогов превышала 1 млрд руб. Срок его уплаты — не позднее 28 января 2024 года.

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Антон Силуанов

Собранные средства предназначены для реализации государственных программ, в том числе для поддержки бизнеса и социальной сферы, заявили в ведомстве. При этом такая мера будет однократной. 

«Налог на сверхприбыль компаний является разовой мерой, его взимание повторно не планируется», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний в начале августа 2023 года. При этом от выплат был освобожден ряд предприятий, в том числе нефтегазовые компании, добытчики угля, строительные фирмы, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета. 

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В январе 2024 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство готовит предложения по выстраиванию налоговой системы на ближайшие годы. Он добавил, что предложения будут обсуждаться с бизнесом, чтобы весной выступить «единым фронтом».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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